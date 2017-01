Soutěž o knihu Krtník

Máme pro vás soutěž o Krtníka, autorskou knihu výtvarnice Terezy Ščerbové, která je symbolickým příběhem pro děti, které brzy čeká svět dospělých, i pro dospělé, kteří si chtějí vzpomenout, jak být šťastný. Tak s námi soutěžte hned o tři výtisky!





Krtníci se nerodí, ale objevují. Neumírají, ale mizí.

Krtník žije v horách, kde zpívá liškám a vodopádu a povídá si s kameny. Žije tady a teď, nic mu neschází. Než potká Medvěda z města, který mu svými barvitými historkami o velkém světě zamotá hlavu. Medvěd vozí Krtníkovi knížky, povídají si spolu a brzy se spřátelí. Jenže pak si nový přítel klidně zmizí a Krtník poprvé v životě něco postrádá.

Tehdy do hor přichází Zaškvara — prapodivná, ošklivá bytost se dvěma tlamami. Naslibuje smutnému Krtníkovi, že ho vezme do města za Medvědem. Ovšem jedině tehdy, když bude něco zajímavého umět. Pořádně. Nejlépe ze všech. Ve snaze stát se někým jiným (aby ho měl Medvěd rád) dělá Krtník všechno, co si Zaškvara zamane. A postupně tak ztrácí sám sebe…

Soutěžní úkol: Přečtěte si ukázku a napište nám alespoň dva tvary, které měly mraky vycházející z Krtníkových úst?

Nápovědu naleznete v ukázce na webu vydavatelství HOST.

Odpověď zasílejte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , do předmětu mailu napište Krtník a nezapomeňte připojit celé jméno a adresu. Duplicitní a neúplné maily budou ze soutěže vyřazeny.

Uzávěrka soutěže bude 31. ledna 2017

Z došlých odpovědí, které budou splňovat všechny uvedené podmínky, vylosujeme tři výherce, kterým zašleme knihu Krtník od Terezy Ščerbové.

Výsledky soutěže se jmény výherce zveřejníme na facebooku a informaci o výhře zašleme mailem.

Přejeme hodně štěstí a děkujeme nakladatelství HOST za soutěž!