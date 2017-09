„Vytvářet uměle kauzy - to není nic pro mě,“ říká romantický tenor Hynek Tomm.

Přesto, že se v médiích ukazuje spíše sporadicky, stále koncertuje, má své fanoušky, a v poslední době je o něj čím dál větší zájem u publika, což koneckonců dokazují i různé žebříčky našich TOP zpěváků, kde se umísťuje od května letošního roku v první pětici a kde je hodnocen jako muž se sametovým hlasem o rozsahu tří oktáv.

Hynku, čím si to vysvětlujete? Nejste vidět a přece je o vás zájem…

Ano, máte pravdu, v televizi mě můžete vidět většinou, jen když mám nějaké výročí, když křtím své nové cédéčko a podobně, ale zase na druhou stranu, zaplať pán Bůh za to. Víte, to co je dnes takzvaně v módě, to znamená vytvářet uměle kauzy, to není nic pro mě. Raději se prezentuji svou prací. Je lepší mít pracovně okolo sebe míň lidí, ale spolehlivých, než spoustu a pak stále přemýšlet co je a není pravda, být tím pádem v neustálém napětí. Myslím, že je to to samé jako v přátelství, raději míň a kvalitních než spoustu a povrchních. V poslední době jsem ze svého života škrtnul pár lidí, poznal nové a výsledek se dostavil. Jsem v takovém klídku, že takhle jsem snad ještě nebyl. Mám více času na to, co miluji nejvíc, což je zpěv, a věnuji se tomu daleko víc než kdykoli před tím. Taky si myslím, že je to znát, publikum to cítí a přibývají fanoušci, z čehož mám upřímnou radost.

Váš hlas zná většina posluchačů z filmu Kamenák 3 Zdeňka Trošky, ke kterému jste nazpíval ústřední píseň, jak jste se k tomu dostal?

To bylo tak, že úžasná paní Stella Zázvorková mě tehdy pozvala na oslavu svých osmdesátin. Byl jsem upřímně poctěn, navíc oslavu točila televize Prima. Scénárista Václav Glazar (znáte ho spíš jako „Matku představenou“ jeptišek z Kameňáku) mě požádal, zda bych paní Stelle nezazpíval. Vybral jsem si dvě písně: jednu sólovou z repertoáru Andrea Bocelliho a na druhé jsme se domluvili s Evou Pilarovou. Byla to S čertem si hrát z muzikálu Divotvorný hrnec, a já jsem dostal nápad, okořenit to tím, že k závěru písně vsuneme Montiho čardáš. Eva s tím souhlasila. Nevím, zda jsem se tímto strefil do Zdeňkova vkusu, ale fakt je ten, že právě po této oslavě mě oslovil, zda bych nechtěl s ním točit Kameňák dvojku. Jenomže uběhl rok a já mezitím přijal nabídku na zpívání na zámořské lodi. Když jsem se vrátil, chtěla tomu náhoda, šinu si to přes Václavské náměstí, a koho nepotkám? Zdeňka Trošku! Ani nevím, co to do mě vjelo, a na Zdeňka jsem spustil: „Ty jsi na mě s tou rolí zapomněl, vid? On se pousmál, a povídá: „Víš co, Hynku, mám tam asi deset Romů, co si takhle zahrát s nimi?“ Byl jsem v rozpacích, jak panu režisérovi šetrně sdělit, že mi spíš jde o pěveckou roli. A tak jsem podotkl, že si tu roli dokážu představit jen tehdy, budu-li mít ve filmu písničku a v ruce kytaru, aby bylo na první pohled patrné, že opravdu zpívám. „Proč ne, to není zase tak špatnej nápad,“ řekl Zdeněk a tak se stalo. Miloš Krkoška složil melodii, já ji ve studiu zabroukal jen na vokály, akorát na jednom místě jsem si vymyslel “Amóre”, protože mi to tam tak nějak sedělo. Bohužel jsem tenkrát vůbec netušil, že se to mé “Amóre” romsky vyslovuje jako ”Avmore”. “Amóre” je totiž italsky. A přátelé, teď už to můžu říct, Italsky to zůstalo i ve filmu. Na svém cédéčku v roce 2016 jsem to ale opravil, nicméně až po deseti letech!

Nazpíval jste netradičně i mnoho duetů s našimi významnými herečkami, jak k tomu došlo třeba u paní Zawadské, naší nejlepší dabérky?

Občas na vyžádání pořadatelů jezdím zpívat s hosty, které mám upřímně rád, třeba paní Valerií Zawadskou, Uršulou Klukovou, Miriam Kantorkovou a další. A tak se stalo, že na prvním společném pořadu, si šla o přestávce Valérie zakouřit, a já, ač nekouřím, jsem šel s ní. Hrozně moc mě totiž bavilo si s ní povídat. Přestávka proběhla v přátelském duchu, a tak rovnou při besedě s publikem, jsem se Valerie zeptal: „A nezazpívala jste si se mnou duet?“ A takhle netypicky vznikla spolupráce s Valérií Zawadskou na duetu “Láska, to je věc jen těch dvou”, který pojednává o dámě, jež už v lásce něco zažila a radí jak na to, aby se ten druhý nespálil. Krásný text nám napsal Eda Krečmar a hudbu Otto Solčány. Že jsme se při tom nahrávání s Valérií stali přáteli, je asi pochopitelné. O něco později mi namluvila úvodní slova k prvnímu ročníku mých charitativních koncertů. Netrvalo dlouho a opět mě můžete uslyšet s Valérii v duetu „Smutnej déšť“ s nádherným textem Josefa Fouska na mém poslední nosiči s názvem Srdcové záležitosti.

A kde Vás s Valerií můžeme vidět v tomto roce a co chystáte v nejbližší době?

Valerie Zawadská, Uršula Kluková i Miriam Kantorková společně s Felixem Slováčkem, Bohušem Matušem, Zbyňkem Drdou, Petrou Černockou a dalšími mi přislíbili účast na Galakoncertu, který proběhne 15. října od 18:00 v Divadle ABC v Praze za doprovodu osmnáctičlenného GOLDEM BIG BANDU Petra Soviče. Večerem bude provázet Petr Jančařík a já vás tímto srdečně zvu. Na galakoncertě uslyšíte v nových aranžích nejenom můj vlastní repertoár, ale zazní i známé hity z projektu CANTA ITALIANO. Od kantilény se dostanete přes šanson, swing, pop-rock až vážné hudbě a můžete se těšit i na zajímavé duety. Pokud by vám to ovšem nevyšlo, pak vás zvu na další můj koncert s názvem Vánoční pohlazení s Hynkem Tommem do pražského Divadla Karla Hackera 15. prosince od 19:00. Nebo pak Vám můžu dát na výběr z mých z dalších koncertů, které najdete na www.hynektomm.cz.

Děkuji za pozvání, a dovolila bych si závěrem pár vět o Hynkovi Tommovi…

Jako dítě zvítězil v sólovém zpěvu v celostátním kole soutěže v kategorii do patnácti let, absolvoval Státní konzervatoř v oboru operní zpěv, účinkoval v Hudebním divadle Karlín, v plzeňském Divadle J. K. Tyla či v divadle Semafor. Objevil se také v muzikálu Hair, v jedné z hlavních rolí Kladiva na čarodějnice, na hudebních nosičích v sólové partii muzikálu Zmrzlinka Michala Davida. Na svém kontě má čtyři cédéčka s duety s Evou Pilarovou, Bárou Basikovou, Kateřinou Brožovou, Bohušem Matušem a dokonce i netradičně Květou Fialovou a dalšími… Hynku, ať vám to pořád tak dobře zpívá a ať máte kolem sebe jen ty správné lidi.

Děkuji za rozhovor.

