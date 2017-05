David Stypka se draka NEBOJí

28. dubna 2017 vychází nové album Davida Stypky a jeho kapely Bandjeez s názvem NEBOJ. Už teď je v médiích poprask a jméno Stypka se skloňuje v mnoha pádech, naposledy byl s kapelou viděn v Dobrém ránu s ČT, a jak sám uvádí, poskytuje šest rozhovorů denně. Naladila jsem se pohádkově a položila mu tři otázky.





Nebojíš se?

Nebojím, mám z toho naopak radost. Dokonce v těch televizích můžeme hrát živě, a to je v podstatě přesně to, co chceme dělat. Je fakt, že je teď těch rozhovorů hodně, ale to prostě patří k věci, pokud chceme, aby se lidi dověděli o tom, co hrajeme.

Co se u tebe změnilo za poslední rok? Jsi šťastný? Myslíš si, že člověk potřebuje ke štěstí změnu a odvahu ke splnění svých snů? Honza se taky vydal do světa za štěstím poté, co se rozhodl slézt z pece. Ty jsi udělal to samé a chystáš se na draka nebo to štěstí přišlo k tobě samo?

O tomhle je vlastně celá ta deska. Buď jsem mohl doma kňučet, že hraju málo nebo vůbec, a že by bylo skvělé hrát víc, kdyby... Anebo jsem se mohl přestat bát a vymlouvat a zkusit udělat všechno pro to, abych se tomu, co jsem chtěl odmala dělat, nějak měřitelně přiblížil.

Jestli půjdeš na toho draka a budeš i vysvobozovat princeznu, jak si představuješ svou pohádkovou hudební budoucnost, a na co se mohou posluchači těšit? Staneš se králem?

Na princezny nevěřím. Na draka jo. Je ale dobré nesekat hned zbrkle hlavy. Mít v drakovi přítele a požádat ho občas o možnost jej osedlat mi přijde jako mnohem lepší řešení. Nechci kralovat, chci hrát, zpívat a psát písničky. Přesně na tohle se mohou posluchači těšit...

Bylo to stručné, ale David nemá čas. Já se taky nebojím. A půjdu si poslechnout novou desku. Takže pak můžete čekat její recenzi :-)

David Stypka (*1979) je frýdecko-místecký hudebník, který zaujal svým charisma, originálními a smysluplnými texty i vynikající podmanivou melodií a sytým medovým hlasem. Jeho netradiční tvorba je nabušená emocemi a dotýká se nejen osobních a vztahových záležitostí, ale i celospolečenských témat. Po první desce Čaruj vyšlo loni v červenci EPJericho, klip k písni Vrány taky, nyní v dubnu přichází Neboj.