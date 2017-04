Marie Křížová: „Mám krásnou práci"

V dnešním rozhovoru se dočtete, co muzikálové herečce a zpěvačce Marii Křížové dala účast v televizní show a jak se chystá na hlavní roli Agnes v novém nastudování muzikálu Krysař, jehož premiéra proběhne v září v Divadle Kalich.

Jak se ze studentky sportovní a pedagogické fakulty z Kyjova stala úspěšná muzikálová zpěvačka a herečka?

(smích) To je milé! Od dětství jsem se mimo sport, který jsem vystudovala, věnovala tanci a zpěvu a pak jednoho dne přišla castingová show Robin Hood - Cesta ke slávě do muzikálu Robin Hood v Divadle Kalich, a můj život se obrátit o 180 stupňů. První role v muzikálu, pak dalších asi 13 rolí, a jsem tu.



Byl to vždy tvůj sen, stát na divadelních prknech?

Nebyl. Mým snem se to stalo až ve chvíli, kdy jsem tuto práci začala poznávat blíž, a zjistila jsem, co vše se dá díky ní cítit, zažít, prožít a poznat. Teď ale žiji svůj sen.



V souvislosti s muzikály jsme tě mohli poprvé zaznamenat jako finalistku televizní show Robin Hood – Cesta ke slávě. Jak s odstupem času vzpomínáš na tuto zkušenost?

Hezky. Byla to skvělá show, do které bych šla klidně hned znovu. Navíc mi přinesla do života to, co ho dělá nádherným - moji životní lásku Honzu a práci, kterou zbožňuji.



Tvým posledním muzikálem na prknech Divadla Kalich je Srdcový král. Jak se ti ve tvých sedmadvaceti letech hraje role matky šestnáctileté dcery?

(smích) Role Sylvie byl nelehký úkol, ale hraje se mi krásně. Je to úžasná ženská se „specifickým” smyslem pro humor, který je mi blízký. A matka se mi hraje dobře, protože Sylvii má být 32 let, což ode mě věkově není už tak daleko. Hodně jsem vycházela ze sebe a myslím, že to nakonec „klaplo“.



Kromě Sylvie jsi však (nejen) v Divadle Kalich ztvárnila řadu dalších rolí. Je některá tvému srdci nejbližší?

Každá role, kterou jsem měla to štěstí ztvárnit, byla úžasná a každá úplně jinak! V každé postavě, která je mi svěřena, se snažím najít to, co má se mnou podobné, a na tom pak dále stavět. Vždy jí nechám kus sebe a vezmu si velký kus z ní, a tak si mezi nimi nemůžu vybrat tu nejbližší, všechny jsou tak trochu já! Mám krásnou práci.



Od září se na tebe můžeme těšit také v novém nastudování muzikálu Krysař, a to přímo v hlavní ženské roli Agnes. Už jsi začala s přípravami?

Ano, je to tak a moc se na to těším. Věřím, že to bude krásná práce. S přípravami jsem už začala, role Agnes je pěvecky velmi náročná, a tak nechci nic podcenit. Opět chci ze sebe dát všechno!



Viděla jsi některou z původních verzí Krysaře, nebo půjde o tvé první bližší setkání s tímto muzikálem?

Ano, viděla jsem Krysaře nejen v Kalichu, ale znám i verzi, kterou uváděli v Bratislavě. Také jsem si poslechla snad každého, kdo kdy někde zpíval písně Agnes, takže ho už „malinko“ znám. Moc se ale těším na nové nastudování a jsem zvědavá, co přinese nové obsazení.



Krysař je mnoha muzikálovými fanoušky považován za kultovní dílo. Nebojíš se, že budete neustále srovnáváni s původními představiteli?

Nebojím. Ke srovnávání určitě dojde, ale tomu se nelze divit, Krysař je kultovní dílo. Ti, kteří v něm tenkrát hráli, do něj dali vše, a věřím, že stejně tak to uděláme i my! Myslím, že je skvělé, že se toto představení na prkna Divadla Kalich vrací, a to je přeci nejdůležitější, ne?



Mnoho tvých kolegů z muzikálů se zkouší prosadit i jako sóloví zpěváci. Nechystáš se pustit do něčeho podobného?

Nechystám. Já mám ráda muzikál, který je pro mě spojením něčeho kouzelného. Ale říká se - nikdy neříkej nikdy.



Blíží se Velikonoce, jak je oslavíte u Vás doma? Budou pracovní, nebo spíš odpočinkové?

Bude to tak půl na půl. Nějaká pomlázka, pohoda, rodina, ale i trocha té naší krásné práce.

www.divadlokalich.cz