A spanilá jízda Živých mrtvých pokračuje směle dál! Listopad přinesl v komiksovém nakladatelství Crew dvacátý třetí díl, šikovně přeložený jako Šepot a řev. Podíváme se na zoubek šeptačům, přiblížíme si situaci a intriky v Hilltopu a chybět nebude ani všudypřítomná akce a napětí.









Robert Kirkman (*1978) je americkým komiksovým scénáristou a největší slávu získal právě za sérii Živí mrtví, která světla světa spatřila v roce 2003 a zatím čítá 27 svazků. Do češtiny se začala překládat v roce 2009. Crew nyní vydává 4 knihy ročně!

V minulém díle jsme se dočkali restartu, od války s Neganem totiž uplynuly dva roky a my sledovali naše hrdiny a jejich život v Alexandrii a Hilltopu. Jak si vzájemně pomáhají, budují zabezpečené spojení cest, jak se snaží znovu vybudovat civilizaci se vším všudy. Přišly nové tváře, nastínily se nové problémy. Šepot a řev tento rozjezd nenápadně prodlužuje a zároveň předkládá další otázky a představuje nové, v tomto díle zatím jen potenciální, nepřátele – už ne tak tajuplné šeptače.

Je jasné, že v postapokalyptickém světě vzniknou nejroztodivnější skupinky, frakce a komunity. Od začátku apokalypsy jsme měli možnost zažít kočovníky, kanibaly, šílence bahnící po moci a další kumpanie. Nápad s šeptači a jejich neotřelou společností považuju za dobrý tah. A oceňuju to, jak se v tomto díle řeší lidské konstrukty – existuje ve světě touláků ještě dětství nebo je to přehnaný luxus? Rozhodně to člověka donutí se zamyslet nad dobou, ve které žije. A nemusí mu za krk dýchat horda zombií.

Dospívání Carla Grimese a pohled do jeho duše, další vztahovky jak v Hilltopu, tak v Alexandrii, nová hrozba, ale taky lidé lačnící po moci a jejich pletichy – tak by se dal v rychlosti popsat tento díl. A mně se líbil opravdu hodně! Pevně věřím, že budete také nadšeni. A v únoru nezapomeňte na díl s názvem, který nevěstí noc dobrého – Živí mrtví 24: Život a smrt.

Název: Šepot a řev

Autor námětu a scénáře: Robert Kirkman

Kresba: Charlie Adlard

Stínování: Cliff Rathburn

Obálka: Charlie Adlard

Překlad: Martin D. Antonín

Žánr: komiks, 23. díl série Živí mrtví

Nakladatelství: Crew

Rok vydání: 2017, brožované

Počet stran: 136

Hodnocení: 95 %

