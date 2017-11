Pokud se rádi necháváte inspirovat novými vegetariánskými, veganskými a bezlepkovými recepty, a to místo, kde hledáte, je Facebook, určitě už jste narazili na stránku Michaely Šupákové Cooking with Šůša. Michaele se podařilo vydat kuchařku a na tu se dnes podíváme

Na pulty českých knihkupectví v posledních letech přichází mnoho kuchařek, které vyznávají zdravý životní styl, ale obvykle bývají ze zahraničí a jejich menším problémem je, že se v nich používají ingredience u nás buď těžko sehnatelné, nebo nevyskytující se vůbec. S kuchařkou Cooking with Šůša se toho ale nemusíte bát. Její recepty jsou na přípravu jednoduché, na počet ingrediencí také a vše seženete v běžných obchodech nebo ve zdravých výživách.

Šůša vybrala pro svou první knihu šedesát svých receptů. Jídla jsou rozdělená do klasických kategorií – snídaně, nápoje, polévky, hlavní jídla, saláty, pomazánky a dezerty. Jak píše sama autorka – chce prezentovat jídla zdravá, lehká, z čerstvých surovin, bez zbytečně přidaných cukrů a chemie. Každý recept také doprovází krásná fotografie, takže už dopředu víte, na co se můžete těšit.

Co mě velmi potěšilo, jsou snídaňové kaše. Přichází mrazivá rána a tak můj klasický jogurt a cereálie není to, co by mě lákalo. Nesvedla by vás po ránu snad espresso jáhlová kaše nebo kokosovo-rýžová kaše s červených grepem? A až si vyzkoušíte základní verze uvedené v kuchařce, určitě zůstane prostor pro vaše vlastní kreace.

Vyzkoušela jsem také fazolové chilli s batáty a kari z červené čočky – oba recepty jednoduché na přípravu, zvládnete v jedné velké pánvi a výsledek je fakt mňamka. Určitě budu recepty zkoumat dále – mrkvový dortík s kokosovou šlehačkou nebo brownies z červené řepy. Věřím, že i vy si najdete své oblíbence a zařadíte do svého jídelníčku zdravé jídlo zajímavé chuti.

Cooking with Šůša

Autor: Michaela Šupáková

Žánr: kuchařka

Nakladatelství: CPress

Rok vydání: 2017

Počet stran: 144

Hodnocení: 90 %

Zdroj foto: www.cpress.cz

http://www.cpress.cz/cooking-with-susa-2/