Úžasná nabídka přírody a historie na Prima ZOOM

Prima ZOOM vás vezme nejen za krásami přírody a na výpravu do dějin, ale také na sopečnou odyseu, za tajemstvími vědy, za odkrýváním záhad i do akvária. A to není zdaleka vše.





11. 9. 23.00 – Sopečná odysea (Indonésie)

Teprve když vybuchne sopka, uvědomíme si, co příroda dokáže. A jak ohromnou má sílu. Přidejte se k týmu vulkanologa Thomase Pfeiffera na dobrodružné výpravě za nejnebezpečnějšími sopkami světa. Navštívíte svět plný krásy a úžasu a zblízka se seznámíte s často nepochopenými, i když poněkud nebezpečnými půvaby vulkánů v Indonésii, Mexiku, Japonsku nebo na Havaji.

13. 9. 20.00 – Pravěké mořské příšery

To, co je dnes vyprahlou prašnou pustinou v Nevadě, býval dříve mořský ráj. Před 240 miliony let zde pod hladinou oceánů plavali pravěcí plazi. Úžasný nález z této oblasti přináší důkaz o jednom z nejdravějších stvoření, jaká kdy byla objevena – ichtyosaurovi s ostrými zuby. Toto zvíře bylo ve svém ekosystému na vrcholu potravního řetězce. Tehdy to mohl být takový tyranosaurus pod mořskou hladinou. Ichtyosaurus je první plaz, který opustil souš a vyvinul se v mořského tvora. V roce 2008 byly nalezeny skoro kompletní ostatky. Jednalo se o poměrně štíhlé zvíře, ale samotná lebka měla asi 1,5 m. Vědci neočekávali, že najdou zvíře kolem 11 m délky. Jeho zuby se odlišovaly od ostatních. Měly tvar diamantu a ostré hrany. Byl to čistý masožravec. Jeho zuby a velikost dokazují, že byl nejmocnějším predátorem své doby. Mohl vážit kolem 2 tun a nalezená fosilie byla tak těžká, že ji musel vyzvednout vrtulník. Trvalo mu zhruba 35 milionů let než získal tvar ryby. V době, kdy vstoupil do moře, neměl téměř žádnou konkurenci a velmi rychle se vyvíjel. Na konci období křídy spadl velký asteroid, který odstartoval událost zvanou vymírání na konci křídy. Nejznámější obětí této katastrofy byli dinosauři, ale podmořský život dopadl stejně. To otevřelo další migraci do moře. Tentokrát savců. Stvoření podobná malým sobům se mohla vyvinout v dnešní velryby.

13. 9. 21.00 – Indické solné pláně

Vychutnejte si dechberoucí záběry a fascinující zajímavosti o jedné z největších solných plání na světě. Pustá oblast známá pod jménem Rann of Kutch se rozprostírá na rozloze přes 30 tisíc km². A není úplně bez života, právě naopak! Stala se přirozeným domovem asi 200 různých druhů migrujících ptáků. Přiletí každou zimu, kdy udeří monzun, okolí plání zaplaví voda a náhle se tady objevují bujné mokřady, louky a trnité lesy. Plameňák malý a růžový zde hnízdí v počtu několika tisíců. Není divu, že se solné pláně Rann of Kutch staly posledním útočištěm mnoha ohrožených ptáků.

13. 9. 22.00 – Lesk a bída Las Vegas 1/2

Během 40 let své kariéry vedl rozhovory s bohatými, slavnými, mocnými i smrtelně nebezpečnými. Kdo jiný by si tedy měl posvítit na odvrácené temné stránky Las Vegas než sir Trevor McDonald? V dvoudílném filmu Lesk a bída Las Vegas se setkává s pasáky, prostitutkami, a dokonce i s Mikem Tysonem. Říká se, že co se stane ve Vegas, zůstane ve Vegas. Ale nebojte se, sir Trevor McDonald nevyrazil do světového centra neřestí, aby si to všechno nechal jen pro sebe.

15. 9. 21.00 – Akvária na míru IV (Megaakvárium)

Nejlepší kamarádi Wayde King a Brett Raymer, kteří jsou zároveň obchodními partnery a vzájemnými největšími soupeři, se vrací ve čtvrté řadě zábavně-dokumentárního seriálu Akvária na míru. O co půjde tentokrát? Název mluví za vše! Majitelé firmy ATM – Acrylic Tank Manufacturing – by to ostatně ani jinak nechtěli. Vyrábějí nejpozoruhodnější akvária pro nejnáročnější ryby a nejpodivnější klienty z celého světa. Tentokrát otevírají novou pobočku na jihu Floridy. Do toho dostali za úkol udělat akvárium z auťáku Toyota Highlander. Setkají se se šampiónem automobilových závodů NASCAR Ryanem Newmanem i baseballovým profíkem Shanem Victorinem a pro oba zvládnou nějakou prácičku. Neméně zajímavá je zakázka pro přírodovědné muzeum v Las Vegas, které chce výběh pro koníky, ovšem mořské! A to zdaleka není všechno, co uvidíte ve čtvrté řadě Akvárií na míru.

16. 9. 20.00 – Medvědí abeceda

Hlavními hrdiny Medvědí abecedy jsou tři mladí medvědi rozdílných druhů – polární, hnědý a medvěd pyskatý, jako oblíbený Balú ze slavné Knihy džunglí. Všichni si hledají vlastní místo ve světě, ale v úplně jiných podmínkách a naprosto rozdílné krajině. Uvidíme, jak se od matky naučí dovednosti nezbytné k přežití a budou sami čelit mnohým nebezpečím. Jejich životy teprve začínají a jsou plné nových poznatků, něžných chvilek a dechberoucích dramat. Navzdory těžkostem a ztrátám, se kterými se během tři následujících let setkají, vás tito hrdinové přesvědčí, že Medvědí abecedu zvládnou levou zadní.

16. 9. 21.00 – Antarktida: Příběhy z konce světa

Antarktida patří bez debat k nejhůře přístupným a nejméně pohostinným oblastem na světě. Zároveň se pyšní nejkrásnější krajinou. Tento film nás zavede na výpravu na rozbouřené ostrovy Jižního oceánu, beznadějně odříznuté od světa. V místním nepřátelském prostředí a drsném klimatu žijí tuleni, tučňáci, mořské ptactvo a bezpočet dalších zvířat. Na jinak nepřístupné pobřeží Antarktidy se dostaneme jedině po ledovci. Tady na konci světa vzdorují tučňáci císařští životu nebezpečným podmínkám nekonečné ledové pustiny, ale přesto dokážou založit např. tučňáčí školku, kdy jedni hlídají mláďata kolegům, kteří jdou do práce – myšleno na lov.

16. 9. 23.00 – Bitva o Baltské moře

Snímek Bitva o Baltské moře vypráví příběh švédské vlajkové lodě Hedvig Sophia, který se archeologům po několika dlouhých desetiletích konečně podařilo uzavřít. Vznešenou loď, která byla ztracena po krvavé námořní bitvě Švédska s Dánskem v květnu 1715, potkal neobyčejný osud. Jenže jaký byl, se podařilo poodhalit až po roce 2008, kdy archeologům z německého kraje Šlesvicko-Holštýnsko nečekaně zazvonil telefon. Na druhém konci byli potápěči, kteří několik kilometrů od pobřeží narazili pod vodou na zvláštní dvacetimetrové kopce. Díky následnému výzkumu se podařilo odhalit nejen vrak lodi, ale i to, jak se Hedvig Sophia k pobřeží Německa dostala.

17. 9. 23.00 – Potřebují letadla piloty?

Když se 24. března 2015 objevila v médiích zpráva, že se letadlo Airbus A320 společnosti Germanwings zřítilo nad francouzskými Alpami, nikdo neuhádl pravou příčinu. Druhý pilot, kterým byl osmadvacetiletý Andreas Lubitz, úmyslně vletěl s letadlem do skalní stěny. Zabil tím nejen sebe, ale i dalších 149 lidí na palubě. Jeho děsivý čin vyvolal otázky o bezpečnosti leteckého provozu a spolehlivosti pilotních zkoušek. Tento snímek hledá odpovědi na už položené otázky, zkoumá kroky, které byly podniknuty k vyloučení lidské chyby, a nakonec se sám ptá: Potřebují letadla piloty?