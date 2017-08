Podzim v trojské botanické zahradě rozzáří hravost a barvy dýní

Dýně, tykve i tykvičky všech barev a tvarů představí dvanáctý ročník výstavy Dýňový podzim v Botanické zahradě hl. m. Prahy. Letošní ročník se ponese v duchu Ameriky a představí stovky plodů známých i méně známých druhů. Závěr výstavy si užijí zejména děti během víkendových dýňových hrátek. A kdo si oblíbil dlabání dýni, ten by si určitě neměl nechat ujít oslavu svátku Halloween 31. října. Výstavu dýní si návštěvníci mohou prohlédnout v Ornamentální zahradě od 23. září do 22. října, v září denně od 9.00 do 19.00 hodin a v říjnu od 9.00 do 17.00 hodin. Začátek podzimu bude v trojské botanické zahradě patřit dýním.

Už i v České republice k podzimu neodmyslitelně patří plody dýní. Není divu, když jejich veselé barvy vnáší pozitivní náladu do období spojovaného s nástupem blížící se zimy. „Výstava dýni je už tradičně součástí podzimního programu v trojské botanické zahradě. Tentokrát jsme jako inspiraci pro jednotlivá aranžmá zvolili Ameriku, která je tematickým pojítkem většiny našich letošních výstav a akcí. Díky spolupráci s dalšími odbornými institucemi představíme stovky tykví v originálních kompozicích a návštěvníci by si tak tuto příležitost rozhodně neměli nechat ujít,“ zve na výstavu Bohumil Černý, pověřený řízením Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Mezi velké milovníky dýní patří určitě i děti. Popustit uzdu své fantazii a tvořivosti mohou během Dýňových hrátek o víkendu 21. a 22. října. Strašidýlka, skřítci či zvířátka, to vše vznikne pod rukama malých i větších tvůrců díky přírodnímu materiálu, který bude k dispozici za symbolický poplatek. Vyřádit se může každý a díky společného tvoření se pobaví celá rodina. Chybět nebudou ani zábavné hry a úkoly. Po vydatném tvůrčím zápalu návštěvníky jistě potěší dýňová polévka. Své výtvory si jejich autoři mohou odnést domů a vyzdobit si jimi svůj pokoj, balkon či zahradu.

Poslední říjnový den patří v botanické zahradě již tradičně oslavě svátku Halloween. Odpoledne do západu slunce si s dětmi v Ornamentální zahradě užijete spoustu zábavy, her a zejména dlabání dýní. Zahřejí a osvěží vás nápoje oblíbené Čajovny U Cesty. Po setmění projde zahradou průvod s rozsvícenými dýňovými světýlky a lampiony, který vykouzlí tajemnou atmosféru, která k tomuto svátku patří.

Výstava dýní v trojské botanické zahradě vzniká ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, Demonstrační a výzkumnou stanicí Troja, Centrem aplikovaného výzkumu zeleniny a speciálních plodin VÚRV v.v.i. a Oddělením genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin, Olomouc – Holice.

Více informací o veškerých akcích a novinkách najdete na webu.