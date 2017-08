NDM bude společně s dvacítkou pedagogů hledat „Cesty k mladému divákovi“

Sedmý ročník Letní divadelní školy pro pedagogy, který tradičně připravuje Ateliér pro děti a mládež při NDM, otevře téma mladých diváků. Společně s dvacítkou pedagogů budou divadelní lektorky hledat cesty ke studentům a k nejmladším návštěvníkům divadla.

Díky stálému a mimořádnému zájmu se ve dnech 31. srpna a 1. září uskuteční v Národním divadle moravskoslezském již sedmý ročník Letní divadelní školy (LDŠ). Příležitost k setkání a společné tvůrčí práci pedagogů s divadelními režiséry, dramaturgy, tanečníky, lektory a dalšími umělci přilákala opět dvacet pedagogů a studentů pedagogických oborů.

Hlavním tématem letošního ročníku jsou „Cesty k mladému divákovi“ s podtitulem „aneb zakousněte se s námi do nové sezóny!!!“

„Od minulého ročníku udáváme v rámci Letní divadelní školy jedno hlavní téma, a to se promítne do každé přednášky nebo workshopu, které připravujeme napříč všemi soubory NDM,“ říká divadelní lektorka Kateřina Vozňáková.

Připraveny jsou opět bloky pro jednotlivé soubory NDM, otevřené zkoušky, interpretační semináře, setkání s umělci, moderované diskuse a praktické workshopy. A jak takové workshopy probíhají v praxi? „Formou workshopů seznamujeme účastníky Letní divadelní školy s tím, co se bude v nastávající sezóně dít – se zaměřením na ty inscenace, které jsou vhodné pro studenty. Hlavní téma tedy obsahuje schopnost čtení divadelního jazyka a návod, jakým způsobem s ním ve výuce pracovat. To je naším hlavním cílem,“ dodává lektorka Radana Otipková.

Pozvání na sedmý ročník LDŠ přijali režisér Vojtěch Štěpánek, zpěvák Juraj Čiernik, dramatička Lenka Lagronová, herci činohry NDM Petra Lorencová a Vít Roleček, operní pěvkyně a pedagožka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě Eva Dřízgová-Jirušová, dirigenti Adam Sedlický a Robert Kružík a řada dalších.

Dvoudenní seminář proběhne v Divadle Jiřího Myrona i v Divadle Antonína Dvořáka ve dnech 31. srpna a 1. září 2017.

LDŠ připravuje NDM s agenturou Educa24 agency.

LDŠ je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Projekt je realizován s podporou Ministerstva kultury ČR, statutárního města Ostrava a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.



CO PŘIPRAVUJE ATELIÉR V NOVÉ SEZÓNĚ?

Workshopy v nové sezóně

I v nové sezóně nabízí Ateliér pro děti a mládež při NDM workshopy k představením, workshopy na míru či workshopy s umělci NDM, a to konkrétně Akce a reakce s Vítem Rolečkem a Petrou Lorencovou a Muzikálový workshop s Martinou Šnytovou.

Dále se můžete těšit na historické workshopy nejen o Ostravě, ale také o divadelních budovách NDM. Historii našeho města si připomínáme v rámci oslav 750. výročí první písemné zmínky o něm.

Zob, zob, Zoban!!!

V nové sezóně nás čeká společný projekt se souborem opery NDM a Operním studiem NDM

– hodinová operka plná dětských říkanek, kterou napsali někdejší redaktor rádia Svobodná Evropa Ivan Binar a ostravský hudební skladatel Edvard Schiffauer za svého věznění (1972), do kterého byli socialismem uvrženi za uvedení parodického muzikálu ostravského studentského divadla. Dětský divák se seznámí s osudy obou autorů. Během workshopů, které proběhnou v režii Ateliéru, i během představení projde malý divák postupně kouzelným foyerem Divadla Antonína Dvořáka. Pojď si s námi zpívat, hrát, hastrman je náš kamarád!

Divadelní ateliér

Akční soboty

