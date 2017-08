Vysočinou za dobrodružstvím

Letní Adventure Rotary Campy se pořádají v České a Slovenské republice již mnoho let. Zúčastnilo se jich za tu dobu již stovky studentů a mladých lidí z různých zemí a kultur. Naši studenti naopak vyjíždí do zahraničí.

Ve dnech 12.8.-.23.8.2017 se na Českomoravské vrchovině konal International biking and outdoor adventure Rotary camp – Mezinárodní cyklistický a outdoorový dobrodružný Rotary kemp (dále Adventure Rotary Camp). Zúčastnili se ho mladí lidé a studenti z celého světa – Turecka, Egypta, Izraele, USA, Belgie, Rumunska, Bulharska, Estonska, České republiky, dva z Francie, Itálie, Slovinska a Chorvatska.

Kemp byl rozdělen na dvě části. První, od 12.srpna do 14.srpna Praze, kdy 19 studentů z 15 států provedli rotariáni po Praze a poznali tak krásy hlavního města. V druhé části poté od 15. do 23.srpna 2017 pak prožili dobrodružství na Vysočině, převážně na Jihlavsku, Třebíčsku a Telčsku.

Účastníci campu byli ubytováni ve stanech s podsadou a na programu měli pod vedením instruktorů spoustu různých aktivit – cyklistiku, horolezectví, rafting, a mnoho dalších podobných aktivit a her.

Studenti tak vyrazili na kolech na hrad Roštejn, do Slavonic a Maříže, do Telče či do kovárny v Klátovci za kovářským mistrem Alfrédem Habermannem, kde si pod jeho vedením mohli vyzkoušet i kovářské umění. V Telči v lanovém a horolezeckém centru Panský dvůr pod vedením instruktorů absolvovali nácviky lezení na horolezecké stěně a cepínové stezce.Navštívili také Horáckého divadlo Jihlava s divadelním workshopem, který pro ně připravil současný ředitel Horáckého divadla je Ondrej Remiáš, který je organizátorem a garantem této aktivity a je zároveň i členem Rotary Clubu Jihlava.

17.8.2017 přijal skupinu mezinárodních studentů společně se členy Rotary Clubů na Magistrátu města Jihlavy náměstek a zástupce primátora pan Jaromír Kalina. Účastníci si pak prohlédli jednací síň i historickou část budovy radnice.

Adventure Camp ve druhém týdnu probíhal z převážné většiny v krásném outdoorovém centru Březová na Třebíčsku. Studenti tu byli ubytováni ve stanech s podsadou. Mnozí z nich vůbec po prvé v životě stavěli stan. Pobyt na Třebíčsku byl zaměřen především na outdoorové aktivity. Studenti si vyzkoušeli mj. i překážkovou dráhu a lana či „skok do prázdna“. Součástí programu byla také návštěva památek UNESCO v Třebíči a prezentace účastníků na společné schůzce v RC Třebíč.



Sbližování kultur

Na organizaci letošních letních rotariánských kempů na Vysočině se podíleli 3 kluby: Rotary Club Jihlava, Rotary Club Telč a Rotary Club Třebíč. Letos se letního kempu zúčastní celkem 16 účastníků ve věku 14-17 let, z toho 8 chlapců a 8 děvčat“, řekl Pavel Toman, jeden z pořadatelů kempu z Rotary Clubu Jihlava.

Rotary International District 2240 Česká a Slovenská republika letos zorganizovalo celekm sedm letních Adventure Rotary Campů, kterých se zúčastnilo celkem 109 zahraničních studentů a cca 130 českých a slovenských studentů vyjelo do zahraničí.

Studenty čekali i různé besedy a přednášky v rámci sbližování kultur jako například na téma „Historie a současnost ČR v EU“. Každý z účastníků představil také svoji zemi a její kulturu a tradice.

Na dotaz, jak se daří spojovat mladé lidi různých kultur a zvyků, George J. Podzimek, další z organizátorů dalších Adventure Rotary campů, řekl: „Je to překvapivě jednoduché. Mladí lidé nemají ještě předsudky a navíc z mého pohledu, věkově jejich otce, jsou všichni úplně stejní. Takže to jenom musí zjistit sami pro sebe, že muslim, křesťan nebo žid jsou vlastně úplně stejní.“