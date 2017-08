Heidi Janků jak ji neznáte - takhle v létě sexy tančí

Léto je v plném proudu a internet je zaplaven fotkami polonahých celebrit, které si užívají zahraniční pláže, slunce a moře. Jsou ale i takové, které v létě nikam daleko nevyrážejí a kromě domácí pohody na sobě také makají. Zpěvačka Heidi Janků je toho důkazem. Vyměnila válení u bazénu za taneční trénink. Vyrazila na Vysočinu k rybníku Medlov, kde ve stejnojmenném hotelu probíhají letní taneční workshopy pod taktovkou choreografky Majky Piskořové-Veselé.

„Majku znám už opravdu hodně dlouho, vlastně ještě jako školou povinné děvčátko. Jezdila jsem za její maminkou Věrou Veselou na hodiny tance, abych pak ty kreace mohla ukázat na svých koncertech,“ přiznává se smíchem Heidi. Věra Veselá měla svého času velmi úspěšný taneční soubor PopBalet, který účinkoval v mnoha televizních pořadech, no a její dcera Majka v té taneční tradici pokračuje. „Nedávno jsme se na jedné akci potkaly a udělaly dvě taneční čísla. No a protože chci letos vypustit do světa další novou písničku i s klipem, počítám, že k tomu angažuju právě taneční soubor PopBalet,“ prozradila Heidi.

A aby se holky naladily na stejnou vlnu, sešly se s Heidi na pár lekcí na akci Tanec bez hranic, která letos slaví už 20. výročí a na kterou jezdí i zahraniční lektoři za celého světa. „Bylo to strašně fajn, ale už to není, co bývalo, udržet tempo s těmi mladými mi už dělá problém,“ směje se sympatická Heidi, která se tak na chvíli vrátila do školy. I když se jednalo o školu taneční, která se jmenuje InDance. „Kromě Tance bez hranic, který je určen pokročilým tanečníkům a na kterém učí i lektoři z USA, Francie či Španělska, se na Hotelu Medlov pořádají taky taneční tábory pro děti s rodiči Baby Dance a je tam i Letní taneční škola, což je vlastně takový letní tábor pro tanečníky,“ dodala Heidi, která si dala do těla nejen se zahraničními lektory, ale zatrsala si i s dětmi. Zda při tom zpívala svůj pohádkový hit Když se načančám ovšem už neprozradila. Každopádně se podle fotek v dalším klipu Heidi máme určitě na co těšit.