Pozvánka na workshop Smyčkování s loopstationem

Dostali jsme pozvánku na zajímavou akci Smyčkování od Ridiny Ahmedové. Rádi vám ji předáváme.

Zdravím Vás všechny s létem a ráda bych Vás pozvala na workshop SMYČKOVÁNÍ A PRÁCE S LOOPSTATIONEM, který povedu v Praze v sobotu 9. září. Počet účastníků je omezený na 12 lidí. Více informací naleznete ve Facebookové události.

Bude to celodenní dílna, kdy se dopoledne budeme věnovat technikám na rozvoj improvizačních dovedností a hudební spontaneity a budeme si naživo zkoušet vrstvit hlasy. Odpoledne pak to, co jsme si natrénovali, budeme nahrávat přímo do loopstationu, se kterým se budeme učit pracovat. Účastníci by měli mít trošku muzikálních zkušeností, především ale chuť vrhnout se společně do hudebního dobrodružství! Není potřeba mít vlastní looper - budeme pracovat s jedním všichni společně. Proto je také omezená kapacita účastníků.

A současně bych chtěla upozornit na nový videoklip HLASkontraBASu nazvaný Vínová – tady je: