Prostořeký Hurvínek ožije také prostřednictvím nové kolekce her a hraček firmy EFKO

Oblíbený prostořeký kluk Hurvínek, jeho tatínek Spejbl a další známé, ale i téměř stovka nových postav ožijí na konci srpna v novém celovečerním animovaném 3D filmu Hurvínek a kouzelné muzeum. Známé charaktery Spejbla a Hurvínka prožijí zcela nový a originální, dobrodružný příběh, zasazený do kouzelného světa loutkového muzea uprostřed historické Prahy. Český výrobce her a hraček, společnost EFKO se bude na nové podobě Hurvínka rovněž podílet. Firma EFKO se připojila a nákupem licence s novou grafikou vytvořila kolekci her a hraček v podobě několika druhů puzzlí, společenské hry Rodinka Hurvínek, Souboru her - Hurvínku nezlob, Pexesa Hurvínek, Puzzlí - vymaluj si sám, karet - Hurvínkovo prší a Stříhacího Pexesa – Hurvínek. Vzhledem k tomu, že Spejblovi a Hurvínkovi vyrůstaly celé generace dětí, očekávají tvůrci nového filmu velký zájem publika všech věkových kategorií. Ti, kdo si příběh zamilují, si jej mohou připomínat právě prostřednictvím hraček a kreativního hraní, ať už formou dárku při vstupu do školy nebo zajímavým dárkem na Vánoce.

„Výběr nákupu každé licence pečlivě zvažujeme. U Hurvínka jsme přesvědčeni, že je to investice správná, kterou si děti oblíbí,“ uvádí Miroslav Kotík majitel společnosti EFKO. „Od začátku září půjdou všechny uvedené produkty do obchodní sítě hračkářských prodejen např. Pompo, Bambule, WIKY a dalších prodejen s hračkami. Do kolekce her Hurvínek jsme zařadili kromě oblíbených puzzlí i jejich kreativnější podobu. A to tak zvané Puzzle - vymaluj si sám. Děti si samy dotvoří obrázek, vymalují jej buď podle vlastí fantazie nebo podle vzoru. Rovněž tvrdé kartičky pexesa se těší u malých dětí veliké oblibě. Hra Rodinka a Soubor her Hurvínku nezlob! jsou pak pro celou rodinu příležitostí, jak strávit zajímavou formou společný čas. Na film, který nám byl pro výrobu kolekce inspirací, se moc těším a věřím, že si ho národ zamiluje,“ dodává Miroslav Kotík.

Produkční společnost Rolling Pictures s Divadlem Spejbla a Hurvínka dlouhodobě spolupracuje. Před téměř - osmi lety začali společně pracovat na zcela jedinečném projektu s mezinárodním přesahem, který doposud česká kinematografie nepamatuje. Jedná se o animovaný celovečerní film ve 3D – Hurvínek a kouzelné muzeum. - V kinech bude představen již 31.8. 2017. Jedná se o největší animovaný film realizovaný ve střední a východní Evropě. Na výrobě filmu se podílí i přední animační studia z Belgie a Ruska. Film by měl pobavit nejen děti, ale i dospělé. Diváci uvidí více jak 100 nových postav a přes 40 lokací.

Spejbl a Hurvínek je legendární dvojice dřevěných loutek dle návrhu českého loutkáře Josefa Skupy, která je známá mezi dětmi i dospělými. Tyto loutky jsou aktéry mnoha dětských pohádek, ať už na CD, v televizním večerníčku nebo knihách, ale jejich hlavní doménou jsou divadelní představení Divadla Spejbla a Hurvínka, která se hrají i v zahraničí a díky nimž se Hurvínek dostal do povědomí lidí v různých částech světa. Představení byla přeložena do více než dvaceti jazyků, včetně čínštiny a japonštiny. Proslulé loutky Spejbla a Hurvínka vznikly v roce 1919 (Spejbl) a 1926 (Hurvínek). Život jim vdechl a jejich charakter určil divadelní nadšenec Josef Skupa (1892–1957). Spejblovi přiřkl roli nespokojeného bručouna a popleteného poučovatele svého prostořekého syna. Dialogy obou protagonistů postavil na principu zaskočeného učitele, maskujícího svou nedotknutelnost rodičovskou autoritou a důsledně zvídavého žáka. Jeho loutkové postavičky si záhy získaly obrovskou popularitu a rozhovory obou hrdinů byly nahrávány na gramofonové desky, které jejich slávu dále šířily. Po smrti Josefa Skupy propůjčil svůj hlas loutkám Spejbla a Hurvínka Miloš Kirschner. Máničku mluvila Anna Kreuzmannová, od r. 1945 Božena Weleková a od r. 1969 mluvila Helena Štáchová Máničku i Paní Kateřinu. Po smrti M. Kirschnera se třetím interpretem Spejbla a Hurvínka stal Martin Klásek.

Divadlo Spejbla a Hurvínka založil jako první profesionální loutkovou scénu v Československu prof. Josef Skupa (1892–1957) v Plzni roku 1930. Jeho hlavní protagonisté – Spejbl (1920) a Hurvínek (1926) už předtím úspěšně působili na amatérské loutkové scéně v oblíbených kabaretních pořadech. Divadlo hrálo jako zájezdová scéna se sídlem v Plzni do roku 1943. V lednu 1944 byl prof. Skupa zatčen gestapem, odsouzen za protifašistický odboj a divadlo bylo nacistickými úřady zavřeno. V únoru 1945 se Skupovi podařilo uprchnout z hořícího vězení v Drážďanech a po skončení války, v říjnu 1945, otevřel stálou scénu D S+H v Praze, kde divadlo sídlí dodnes. Po Skupově smrti převzal role obou protagonistů, Spejbla a Hurvínka, jeho žák Miloš Kirschner (1927–1996), který již za života Skupy s ním obě titulní postavy alternoval. Prof. Skupa jej na sklonku svého života veřejnou listinou jmenoval svým nástupcem. Divadlo tak úspěšně pokračovalo v uměleckém úsilí o jevištní zobrazení groteskně humorného a satiricky viděného světa. Miloš Kirschner hrál obě postavičky dokonce o 13 let déle než prof. J. Skupa, byl také autorem a režisérem. Zavedl rovněž tradici, kdy se představení hraje v jazyce té země, kde divadlo právě hostuje.

Nová kolekce her a hraček:

Puzzle 90 dílků ve dvou varianách

Cena:219,- Kč

Puzzle 60 dílků ve čtyřech variantách

Cena: 119,- Kč

Puzzle - vymaluj si sám

Děti mohou dotvořit vlastní kreativitou puzzle ve třech variantách. Jakmile si obrázky domalují, mohou začít skládat. Cena:

Rodinka Hurvínek - společenská hra

Hra je až pro 4 hráče. Každý hráč má pět žetonů v jedné barvě. Cílem hry je umístit svoje žetony na hrací pole tak, aby se žetony nacházely na sousedících polích a dotýkaly se alespoň jedním rohem. Cena výrobku je

249 Kč.

Soubor her - Hurvínku nezlob!

Soubor her – Hurvínku nezlob

Obsahuje 2x deskovou hru, 1 x pexeso.

Cílem hry Hurvínku nezlob je obejít se všemi figurkami jedenkrát dokola celou cestu a dostat se do domečku. Vítězí hráč, kterému se to podaří jako prvnímu.

Úkolem hráče hry Vzhůru do oblak je dorazit jako první na políčko 80 a získat tak kouzelný disk. Cena je 299,- Kč.

Pexeso Hurvínek 2x 20 pevných kartiček

Cena:179,- Kč

Stříhací Pexeso – Hurvínek

Cena:39,- Kč

Karty Hurvínkovo prší

Cena:59,- Kč

Společnost EFKO, český výrobce her a hraček, působí na českém trhu od roku 1993. Po celou dobu se zaměřuje kromě výroby také na charitativní akce. Podporuje sponzorskými dary řadu mateřských školek, základních a zvláštních škol, dětských domovů a kojeneckých ústavů. Spolupracuje také s Českým paralympijským výborem na charitativním projektu EMIL a zařadila se do projektu KLOKÁNEK na podporu týraných a opuštěných dětí. Těm již od roku 2006 pravidelně přiváží vánoční dárky a pomáhá tak jejich malým svěřencům prožít radostnější Vánoce. EFKO získalo následující ocenění - FOR TOYS 2010 - cena GRAND PRIX za IGRÁČKA. V roce 2011 obdrželo čestné uznání v rámci projektu VIZIONÁŘI 2011. Ocenění bylo uděleno za oživení tradičních dětských hraček IGRÁČEK a uvedení na trh nové série, která využívá nejnovějších poznatků z oblasti didaktiky a dětské psychologie. Projekt VIZIONÁŘI organizuje sdružení Czech Inno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. EFKO získalo v roce 2012 ocenění v soutěži „Českých 100 nejlepších“ za strategickou hru ABAKU, kterou doporučuje rovněž Mensa ČR, Jednota českých matematiků a fyziků a Univerzita Karlova. Rok 2013 přinesl označení „Správná hračka“ 2013 za kreativní stavebnici ROTO START a za rodinnou společenskou 3D hru Jožin z bažin a ocenění Nejlepší novinka roku 2013 za rodinnou společenskou 3D hru Jožin z bažin v kategorii Hry, puzzle a karty. V roce 2014 získala firma ocenění „Správná hračka“ 2014 pro soubor oblíbených her Moje první hry. Poslední ocenění, které Efko dostalo za MultiGO byla cena Grand Prix na veletrhu For Toys.