Slovenská kinematografie na Letní filmové škole

Slovenská republika má na LFŠ svoje tradiční místo. Každoročně v úterý se kromě projekcí slovenských filmů za účasti tvůrců organizuje i společné setkání slovenských, českých a zahraničních hostů. Letní filmová škola se tak stává platformou pro debaty o různých společných projektech a spolupráci.

V kinech jsou v úterý uvedeny v distribuční předpremiéře soutěžní filmy z Cannes a Karlových Varů - drama Out režiséra György Kristófa o padesátníkovi na cestě východní Evropou a působivý příběh o rozpadu jednoho manželství a dopadu války dospělých na duši dítěte Nina režiséra Juraje Lehotského, který film osobně představí. Dnešní filmovou trojici doplňuje Špína režisérky Terezy Nvotové za účasti scénáristky Barbory Námerové.

V programu LFŠ je i Pátá loď Ivety Grófové, která v Berlíně vyhrála sekci filmů o dětech a mladých Generation Kplus, a Čára Petera Bebjaka, která si z Karlových Varů odvezla Cenu za režii.

Studentskou tvorbu našich sousedů na LFŠ reprezentuje Pavol Čižmár, který studoval filmovou režii na VŠMU v Bratislavě, kde se setkával s předními slovenskými režiséry, jako jsou Dušan Trančík, Peter Bebjak a Martin Šulík. Jeho studentská tvorba dokládá umělecký vývoj od nesmělých amatérských začátků po nejvyzrálejší magisterský film Manžel Ján s rodinou.

V Uherském Hradišti je už i Miro Remo, nesmlouvavý slovenský dokumentarista, představitel nejmladší generace progresivních slovenských filmařů (dále například Marko Škop, Ivan Ostrochovský). Remo přijel na LFŠ představit svou dosavadní tvorbu: mistrovský debut Comeback, trezorovou Cooltúru, obnažující portrét Richard Müller: Nepoznaný (uvedený díky AČFK v českých kinech) i ceněný studentský film Arsy-Versy. Filmovým listům Miro Remo řekl, proč je pro něho důležité diskutovat s diváky: „Leckdy se dostávám do různých kompromitujících diskuzí na sociálních sítích, kde lidé proti mým filmům brojí. Proto se bráním i takto – snažím se vysvětlit pohnutky, jež mě vedou k takovému stylu vyjadřování. Pokouším se neztratit kontakt s diváky a zajímá mě i to, jak moje filmy prožívají. Je to lakmusový papírek mé práce.“ Miro Remo zůstává v Uherském Hradišti do 3. srpna.



