Letní Letná oživí Prahu pestrým novocirkusovým kaleidoskopem

14. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná odstartuje 17. srpna, aby až do 3. září dal prostor širokému mezinárodnímu společenství špičkových artistů, žonglérů, herců, mimů, tanečníků, muzikantů i dalších umělců. Letenské sady se tak na tři týdny změní v jedinečný svět, v němž to hýří neotřelými nápady, hravou energií, výbuchy smíchu a především neuvěřitelnými výkony odvážně popírajícími fyzikální zákony.

Festival otevře ve čtvrtek 17. srpna večer pro Letní Letnou speciálně připravený open-air program BESTIARIO / BESTIÁŘ -společná prezentace domácích i mezinárodních artistů pod taktovkou renomované režisérky Firenzy Guidi ze světoznámého velšského souboru Nofit State Circus. Pod letní oblohou tak vyvrcholí týdenní workshop propojující zahraniční i české artisty a umělce.

Výjimečné zážitky na letošní Letní Letné slibují představení zahraničních souborů. Secesní dřevěný Spiegeltent letos opanují hvězdní kanadští vousáči z Cirque Alfonse, kteří nabídnou provokativní burleskní kabaret plný humoru a siláckých kousků BARBU. Francouzsko-belgický soubor Colectiff Malunés přepíše v představení Forever, happily zákonitosti světa pohádek a katalánský Escarlata Circus oslaví v Praze svoje třicátiny lahůdkovým představením, jehož hlavními ingrediencemi budou skoky, balancování, obratnost, krutost a spousta zeleniny. Letenským divákům dobře známý věhlasný francouzský Atelier Lefeuvre & André bude opět svádět svými nejsilnějšími zbraněmi: humorem, nezaměnitelnou poetikou, absurditou i cirkusovým mistrovstvím.

Letní Letná je tradičně i největší přehlídkou domácí novocirkusové scény a nadcházející program obohatí premiéry hned čtyř tuzemských souborů: oblíbení Losers Cirque Company zpracovávají téma nadmíru aktuální v představení Kolaps, mezinárodní projekt Hit, Tell the difference je o nárazech jednotlivých poetik Cirku La Putyka a rwandských Future vision Acrobat a Duo Hand to Violin uvede představení s environmentální tématikou Hello, Polly!. V pražské premiéře pak své nové představení Hrdinky uvede Cirkus TeTy.

14. ročník festivalu Letní Letná proběhne od 17. srpna do 3. září v pražských Letenských sadech. Více informací na www.letniletna.cz. Vstupenky jsou v prodeji na webových stránkách Letní Letné. Držitelé karty Circus Fans Card mají slevy na vybraná představení.

Tři výjimečné festivalové večery

Už v předchozí letech připravili organizátoři pro návštěvníky komponovaný program zaměřený na nastupující generaci novocirkusových artistů s názvem Cirksession (26.8.). V letošním roce posunuli tuto myšlenku ještě o krok, tedy o dva, dále a tematické večery chystají hned tři! Poprvé v historii festivalu se uskuteční ryze žonglérský večer (27.8.). Pečlivě vybraní hosté předvedou žonglérská čísla, která publikum přesvědčí o tom, že žonglování je svébytný umělecký směr a nejen klaunské klišé. Třetí večer bude patřit pantomimě (23.8.). Jak ostřílení profíci, tak nastupující mladá krev, představí své krátké výstupy v různorodé skladbě večera. Na programu budou kusy autorské, ale i klasické, na humorné, poetické, sólové i skupinové.

Festival české novocirkusové scény

Letní Letná je největší přehlídkou českého nového cirkusu a proto nabídne divákům celou řadu výprav do pestrého podhoubí domácí scény.



Hit, Tell the difference je unikátní projekt propojující akrobaty, tanečníky, herce a muzikanty ze Rwandy, České republiky a Kanady. Vznikal v Praze i přímo ve Rwandě, kde principál Cirku La Putyka Rostislav Novák mladší i s částí souboru zkoušel spolu se zdejšími artisty a hudebníky. Společně se potkají se členy Cirku La Putyka a jejich hosty. Představení bude k vidění pouze 7x na Letní Letné. K projektu vzniká také dokumentární film, který půjde do kino distribuce v roce 2018. Ukázky z filmu budou k vidění již na letošním ročníku festivalu Letní Letná, kde zároveň bude natáčen i další materiál do dokumentu.

Zbrusu nové představení Kolaps uvede populární novocirkusový soubor Losers Cirque Company. Představení zkoumá s typickým „loserovským“ humorem a prostřednictvím vrcholné akrobacie fenomén poněkud temnější: Kolaps. Je součástí našeho života, která umí drtit, ničit a devastovat, ale také zocelovat, utužovat a budovat. Bez kolapsu nelze posouvat své možnosti, nelze jít vpřed, nelze překročit svůj stín. Po vynikajících a beznadějně vyprodaných premiérách Walls & Handbags a Beach Boy(s) se máme letos opět na co těšit.

Vážné téma plastového odpadu, který je produkován konzumní společností, je v premiérovém představení Hello, Polly! zpracováno s nadsázkou a vtipem. České Duo Hand to Violin aka Daniella Vítová a Michal Mudrák se mu věnují propojením akrobacie, hry na housle, tance a zpěvu. Představení Hrdinky Cirkusu TeTy bude vyprávět o tom, že všichni máme svůj příběh, ve kterém jsme hrdiny a každý máme také svá tajemství… Soubor zaměřující se na vzdušnou akrobacii na lanech, zde pokračuje v úspěšné spolupráci s Radimem Vizvárym.

Holektiv představí originální divadelní představení s tancem, akrobacií a kávou – Kaffeeklatsch. Squadra Sua uvede alegorii klaunské lásky k dortům a herecké lásky ke klaunům Monstrea Deliciosa. Feel the Universe Circus Company vezme návštěvníky na výpravu do světa, kde je vše vzhůru nohama, do výšek, kde strach je pouze iluzí a kde si rozhodně vytvoříte ten správný nadhled. Ilmatila a Cirkus Mlejn uvedou představení Sofie a Handspun.

Cirkus pod letním nebem

Jedinečnou atmosférou, originálními příběhy i vynikajícími hereckými a artistickými výstupy lákají open-air představení Letní Letné každoročně tisíce diváků. I v letošním roce chystají organizátoři kromě úvodního open-air hned několik dalších „pouličních“ představení a rozhodně doporučujeme alespoň některé z nich navštívit a prožít magické chvíle pod letní oblohou. tYhle a Studio Alta uvedou 21. 8. LEGOrytmus, představení inspirované sportem, olympiádou a spartakiádou. 23. 8. oslaví Cink Cink Cirk v open-air s názvem Dukto léto, odlišnost a šílenství. Chybět nebude ani oblíbená VOSTO5 a jejich Stand'artní kabaret. Bratři v tricku se vprostřed léta vydají na běžky a hned dvakrát vezmou návštěvníky na svou Běžkařskou odyseu (25. a 31.8.).

Letní Letná dětem

Pestrý program je připraven tradičně také pro děti, představení začínají vždy od 11:00, 14:00, 15:30 a 17:00 a vystřídají se takřka všechny kvalitní české soubory a umělci, pracující s malými diváky. Jmenujme namátkou Václava Strassera, Divadlo Víti Marčíka, Divadlo Tondy Novotného, Bratry v tricku či Teatr Novogo Fronta. Chybět nebudou ani oblíbené dílničky a další doprovodný program.

Letní Letná opět nabídne i speciální programové linie. Víkend 19. a 20. srpna bude ve znamení narozenin organizace Zdravotní klaun a oba dny budou protkány představeními klaunů a ukázkami jejich práce. Další víkend proběhne Den s Českým rozhlasem (26.8.) a Den s Českou televizí (27.8.).

Mezinárodní festival Letní Letná pořádá společnost Gaspard, z.s. ve spolupráci a za podpory Hlavního města Prahy, Ministerstva Kultury České republiky a Prahy 7. Festival se koná pod záštitou radního hlavního města Prahy Jana Wolfa. Letní Letná je čestný držitel značky EFFE. Jsme členy ČAF, Circostrada, Face Europe.