Benefiční běh HARFANDĚNÍ prozáří české divadelní hvězdy

Charitativní běh Harfandění je v Galerii Harfa již Tradiční zářijovou akcí, jejímž spoluorganizátorem je městská část Praha 9. Letošního pátého ročníku se zúčastní a na dobrou věc svým během přispějí také herci z divadelního představení Natěrač. To můžete do začátku září navštívit na střeše Galerie Harfa v rámci pořádané letní scény.

Harfandění je o sportu, zdraví a pomoci dětem, které měly v životě méně štěstí. Benefiční běh spočívá ve zdolání vyznačeného okruhu kolem Galerie Harfa a sousední O2 areny. Čím více uběhnete, tím větší finanční částkou přispěje Galerie Harfa na projekt Klokánek Fondu ohrožených dětí. Online registrace k benefičnímu běhu probíhá právě v těchto dnech a je zcela zdarma!

Charitativní akce se může zúčastnit každý – maminky s kočárkem, děti, senioři, jedinci i týmy složené z kolegů, rodiny nebo přátel. Letošní ročník podpoří také herci z divadelního představení Natěrač. Setkáte se zde například s moderátorkou a herečkou Evou Decastelo, divácky oblíbeným Leošem Nohou či Bárou Mottlovou. Běhu se zúčastní také úspěšný tanečník ze Star Dance, Marek Dědik, který v Galerii Harfa vede Dětské taneční. Marek zde na akci vystoupí se svým malým tanečním párem.

Součástí Harfandění je také oblíbený Festival volnočasových aktivit, v jehož rámci se představí 20 zájmových a sportovních aktivit z Prahy 9, vhodných pro děti.

Hlavními partnery celé akce jsou společnosti Pražská energetika, a.s., PORR a.s., Metrostav a.s., Rilancio, s.r.o., Mark2 Corporation Czech a.s., AB Facility a.s., Marina Island s.r.o.

a FINEP CZ a.s.. Mediální partnerem je rádio Frekvence 1.