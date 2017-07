Týden, kdy se žraloci objeví i v ČR a na Slovensku

Žraloci zabijí přibližně 5 až 15 lidí ročně, oproti tomu kolem 100 milionů žraloků zemře rukou člověka, což je přes 11 tisíc každou hodinu. Přesto dodnes existují mýty o vraždících oceánských bestiích. Discovery Channel už 29 let uvádí tyto mýty na pravou míru. Přehlídka pořadů Žraločího týdne poběží od pondělí 24. července a nabídne žraločí menu každý pozdní večer až do neděle 30. července.

Spielbergův film Čelisti výrazně utvářel laické povědomí o žralocích a po svém uvedení dokonce vyústil ve snížení počtu žraloků u východního pobřeží Severní Ameriky na polovinu. Poprvé byl uveden už před více než 40 lety, přesto se však dodnes musejí mořští experti s řadou polopravd a hororových příběhů, která o těchto tvorech koluje, stále vypořádávat.

I autor knižní předlohy Peter Benchley kdysi uvedl: „Kdybych o žralocích věděl, co vím teď, nikdy bych tu knihu nenapsal. Žraloci nemají za cíl lidské bytosti a určitě k nim nechovají nenávist."

A je tomu opravdu tak, dokonce existuje větší pravděpodobnost, že spíše, než útok žraloka vás může zabít pád kokosu ze stromu nebo srážka s jelenem. Žraloci totiž napadnou člověka víceméně omylem, po kousnutí se většinou stáhnou, protože jim člověk vlastně ani „nechutná“. Z přibližně 70 až 100 žraločích „útoků“ jich tak jen desetina skončí smrtí napadeného.

Tak jako tak je světem dravých predátorů z vrcholu potravního řetězce většina z nás fascinovaná dodnes. Možná i proto se každoroční letní show Žraločí týden stala doslova celosvětovým fenoménem, a letos se bude vysílat ve více než 220 zemích světa současně. Jejím prostřednictvím se Discovery Channel už 29 let snaží ukázat úchvatnou žraločí říši z poněkud pozitivnějšího úhlu, přinést nejnovější žraločí zprávy, vědecké objevy a vůbec vše, co jste kdy chtěli vědět o žralocích a báli jste se zeptat.

Phelps vs. Shark: velký zlatý vs. velký bílý

Snad největším ze žraločích fanoušků, a možná to není až tak překvapivé, je člověk, který má nejspíš ploutve i v rodovém znaku. Do hlubin Žraločího týdne se medailemi ověnčený Michael Phelps ponořuje asi tak dlouho, jak ho my ostatní sledujeme v televizi. Letos dostal příležitost ponořit se mezi žraloky ještě hlouběji (a to doslova), a skočil po ní jak jinak než po hlavě. Rozhodl se mimo jiné podstoupit ultimátní test vlastních plaveckých schopností. Celý život tvrdě dřel, aby se stal „největším žralokem“ mezi plavci. Teď se ukáže, jestli má na to být také nejrychlejším plavcem mezi žraloky. Pomocí techniky a střihových záběrů změří držitel 23 olympijských medailí a 39 světových rekordů síly s predátorem, který se ve vodě pohybuje…prostě jako ryba ve vodě.

Spoiler alert: Každý fanoušek Žraločího týdne i Michaela Phelpse by měl vědět, že spolu ve skutečnosti nebudou závodit v otevřeném oceánu. Když totiž rychle plavete směrem od žraloka, bude vás s největší pravděpodobností považovat za svou kořist.

Phelps sám musel uvést celou věc na pravou míru:

„Byli jsme poblíž okraje Kapského města v Jihoafrické republice a tam jsme postavili dráhu, kde jsem mohl plavat v přímé linii. Byli jsme v otevřené vodě, ale není to tak, že by žralok plaval doslova vedle mne."

V rozhovoru pro Yahoo TV ještě vysvětlil: „Úkol přimět žraloka bílého, aby plaval rovně, byl obtížný, protože například při útoku vyráží z hloubky tak, aby hladinu prolomil skokem v té rychlosti, jakou u žraloků bílých známe. Ale u některých testů, které jsme na lodi provedli, jsme mohli vidět, co dokážou. Je to tak výbušná rychlost, že dosáhnou třeba 40 km v hodině, takže na sto metrech mohou plavat i pětadvacetikilometrovou rychlostí…. Bylo to šílené – sledovat, jak přirozeně skáčou a s jakou silou pak dopadnou, když se jdou jen podívat na to, co se děje.“

Phelps několikrát zmínil, že se mu podařilo zachovat klid, a to i ve chvíli kdy mu při lekci potápění se žraloky plaval kladivoun asi půl metru nad hlavou. Na otázku, jaký je trik bezpečného plavání se žraloky, odpověděl:

„Asi je to hlavně o selském rozumu. Nevyšilovat, nesnažit se mávat rukama kolem dokola. Neplácat do vody a nedělat obrovské vlny, protože tím je pochopitelně přilákáte, aby se přišli podívat, co to v jejich prostředí skáče a budou to chtít zkontrolovat... Koukáme na ně jako na nebezpečná zvířata, ale oni nejsou, snaží se tam venku přežít, stejně jako my na souši.“

Jak rychlostní test nakonec dopadne, na to si prý budeme muset počkat. Co ale byla pro světového šampiona největší výzva, když ne překonat vlastní strach? „Řekl bych, že nejhorší byla studená voda. Věděl jsem, že bude studená, ale plavat ve dvanácti stupních, když normálně má přes 26 stupňů, to je velký rozdíl. Myslím, že jsem na tu teplotu nebyl úplně připraven.“

ŽRALOČÍ TÝDEN V ČR A NA SLOVENSKU

Program, ze kterého spadne čelist

24. 7. ve 23.00 - Phelps vs. žralok (Phelps vs Shark)

Je to jedna z těch velkých hypotetických otázek probíraná v hospodách po celém světě: Dokáže člověk plavat rychleji než žralok? Kdo by se odvážil to zkusit? Odpověď se dozvíme již brzy. PHELPS VS. ŽRALOK postaví nejúspěšnějšího olympionika všech dob proti největšímu podmořskému dravci. Jestli někdo může překonat žraloka v jeho vlastním živlu, je to rozhodně Michael Phelps. Testování začne relativně zlehka. Nejdříve změří své síly s kladivounem a žralokem Perezovým, aby se nakonec postavil výzvě největší. 100 rychlých a zběsilých metrů proti legendárnímu žraloku bílému. Poučný stejně jako vzrušující, tohle bude rozhodně jedna z nejvíce propíraných událostí letošního Žraločího týdne.

25.7. ve 23.00 - Žraloci a krokodýli změří síly (Sharks – Croc Showdown)

Co se stane, když se tváří v tvář, hlava nehlava, potkají nejnebezpečnější vodní predátoři? Stovky tisíc karet obrovských hledají každý rok útočiště na vzdálených písečných plážích severoaustralského teritoria, kde by mohly klást v klidu vajíčka. Bohužel nevědí, že žraloci sem cestují stovky mil, aby si počkali a zaútočili na své bezbranné oběti. Nicméně i počet krokodýlů se zde rychle zvětšuje, a predátoři se začínají stahovat za řeku a do žraločího teritoria. Setkání těchto dravců při honu za kořistí je na tak malém úseku naprosto nevyhnutelné. Pod vedením armádního veterána Paula de Geldera se tým expertů a mořských biologů plaví přímo do místa podmořského boje. Připevňují žralokům i krokodýlům kamery na záda, aby mohly zachytit pohyby těchto tvorů i způsob jejich lovu a nabídnout pohled na nepokoje, které mohou následovat přímo z první řady.

26.7. ve 23.00 Žraloci ve městě: Los Angeles (Sharks And The City: Los Angeles)

Nedaleko břehů Los Angeles a jižní Kalifornie žije čím dál více žraloků bílých a vypadá to, že loví i mimo sezónu. Dr. Chris Lowe chce vědět proč. Jeho pátrání ho zavede až na ostrov Guadalupe, kde nalezne odpověď.

27.7. ve 23.00 Velký bílý sériový vrah žije (Great White Serial Killer Lives)

Každý druhý rok v říjnu se odlehlá pláž na pobřeží Kalifornie stává scénou útoků žraloka bílého. Po událostech v letech 2008, 2010, 2012, 2014, kdy byli napadeni surfaři, někteří dokonce fatálně, se Dr. Michael Domeier serozhodl prověřit, zda incidenty v oblasti Surf Beach nejsou mnohem více než jen tragická náhoda. S pomocí žraločích expertů, satelitního označení a DNA technologie, chce odhalit vraha jednou provždy. Jedná se ale vždy o stejného žraloka?

28.7. ve 23.00 Velká invaze kladivounů (Great Hammerhead Invasion)

Začátkem listopadu připlouvají k floridským břehům kladivouni velcí. Jaký mají důvod? Odpověď na tuto otázku hledá přední vědec specializující se na žraloky Tristan Guttridge. Sleduje tyto obyčejně samotářské žraloky a dle ultrazvuků sezná, že se jedná převážně o březí samice. Věří, že tráví zimu na Bahamách, aby rostoucí mláďata ve svém břiše uživily a pak se přesouvají k Floridě, kde loví migrující žraloky černocípé – a důkazy jsou nezpochybnitelné.

29.7. ve 23.00 Africké žraločí safari (African Shark Safari)

Madagaskar NENÍ lokalitou žraloků bílých. Podle lokálního žraločího útočiště žraloci bílí i žraloci tygří z madagaskarských vod vymizeli. Proč tedy velký žralok bílý označený v Jižní Africe urazil 1 500 km podél afrického pobřeží až sem? Craig O'Connoll se se svým týmem vydá na tento vzdálený ostrov, aby zjistil, jestli se má stát novým působištěm velkého bílého žraloka.

30.7. ve 23.00 Žraločí bouře (Shark Storm)

Žraloci se v různých časech a na různých místech světa shromažďují po stovkách, hemží se a točí. Co je k tomu vede? Dva vědci testují teorii, že žraloci jsou společenští, chtějí být pohromadě, a dokonce spolu ve svých společenstvích komunikují.

O Discovery Channel

Discovery Channel je věnovaný vytváření nefiktivního obsahu nejvyšší kvality, který baví své diváky a informuje je o světě v celé jeho kráse, rozmanitosti a zázračnosti. Síť, která je distribuována do 100,8 milionů amerických domácností, je možné vidět ve 224 zemích a teritoriích. Nabízí mix vážných témat, produkce vysoké hodnoty a živé kinematografie napříč žánry včetně vědy a techniky, výzkumu, dobrodružství, historie a zákulisní pohledy na lidi, místa a organizace, které formují a sdílejí náš svět.





10 ŽRALOČÍCH MÝTŮ: FAKTA VS. FIKCE

1.MÝTUS: ŽRALOCI SCHVÁLNĚ ÚTOČÍ NA LIDI

FAKT: Žraloci zaútočí na člověka jen omylem a v podstatě jim stejně nechutnáme.

2.MÝTUS: ŽRALOCI ČASTO ÚTOČÍ NA ČLOVĚKA

FAKT: Žraloci zaútočí na člověka velmi zřídka. S větší pravděpodobností vás zabije kráva nebo padající kokos než žralok.





3.MÝTUS: VŠICHNI ŽRALOCI JSOU OBROVŠTÍ S OSTRÝMI ZUBY

FAKT: Žraloci se vyskytují v rozmanitých tvarech a velikostech, od obřích, přesto jemných žraloků velrybích, až po miniaturní žraločky brazilské.





4.MÝTUS: PREHISTORICKÝ MEGALODON STÁLE ŽIJE

FAKT: Megalodoni vyhynuli před 2,6 miliony let. Neexistuje žádný vědecký důkaz, že by stále existovali.





5.MÝTUS: NEPOTŘEBUJEME ŽRALOKY – NEJSOU DŮLEŽITÍ

FAKT: Jako dravci na vrcholu potravního řetězce, žraloci hrají klíčovou roli tím, že udržují oceánské ekosystémy zdravé a vyrovnané tím, že regulují populaci ryb. Bez žraloků by se ryby přemnožily, zničily by velké části oceánů a způsobily ekologickou katastrofu.





6.MÝTUS: POKUD SE ŽRALOK PŘESTANE POHYBOVAT, ZEMŘE

FAKT: Někteří žraloci musí neustále plavat, aby mohli dýchat, ale mnoho žraloků zná triky, jak se zastavit. Někteří žraloci dokážou pumpovat vodu skrz žábry pomocí svých tváří. Jiní zjistili, že mohou odpočívat v oblastech, kde je stálý proud.

7.MÝTUS: ŽRALOCI NEMOHOU ONEMOCNĚT RAKOVINOU

FAKT: Průmysl vydělávající na žraločích chrupavkách podporuje tento mýtus kvůli zisku, ale neexistuje žádný důkaz, že žraločí chrupavka má pozitivní léčebné účinky proti rakovině. Vědci odděleně studují vazebné proteiny podobné protilátkám, které se nacházejí v imunitním systému žraloků, k vývoji léků proti rakovině.

8.MÝTUS: EXISTUJÍ LEGENDÁRNÍ ŽRALOCI BÍLÍ, KTEŘÍ MAJÍ DEVĚT A VÍCE METRŮ

FAKT: Většina žraloků bílých měří tři až pět metrů. Největší jedinec, který byl kdy přesně měřen, byl dlouhý 6 metrů. I když někteří mohou trochu více vyrůstí, neexistují důkazy, že by žralok bílý mohl někdy dosáhnout dokonce devíti metrů.

9.MÝTUS: ŽRALOCI JSOU BEZDUCHÉ ŽRAVÉ STROJE

FAKT: Žraloci jsou až překvapivě inteligentní. Jsou nesmírně zvědaví, vzájemně komunikují, pozorují a dokonce jsou v zajetí schopni provádět jednoduché úkoly.

10.MÝTUS: ŽRALOCI BÍLÍ JSOU VŠICHNI STEJNÍ

FAKT: Mezi žraloky bílými nalezneme širokou škálu osobností. Někteří jsou například odvážní a stateční a nezdá se, že by byli zastrašeni loděmi, klecemi nebo potápěči, zatímco jiní jsou mnohem obezřetnější a opatrnější.

Zdroj otografií a mýtů: Discovery Channel