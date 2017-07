Ze Rwandy do Prahy - Cirk La Putyka uvede na Letní Letné unikátní představení HIT

Unikátní projekt, v němž se pod jedním šapitó sejdou akrobaté, tanečníci, herci a muzikanti ze Rwandy, České republiky a Kanady, představí na Letní Letné špičkový český soubor Cirk La Putyka. Premiéra představení Hit, Tell the difference se uskuteční 17. srpna a zahájí tak Festival české novocirkusové tvorby na Letní Letné.

Hit je projekt o kulturních nárazech, o nárazech jednotlivých poetik Cirku La Putyka a Future Vision Acrobat. Vznikal v Praze i přímo ve Rwandě, kde principál Rostislav Novák mladší i s částí souboru zkoušel spolu s rwandskými artisty a umělci. „Byl to pro mne jeden z nejsilnějších životních zážitků. Potkal jsem lidi, jejichž osudy jsou neuvěřitelně zajímavé, silné, radostné i bolestivé. Potkal jsem děti i dospělé, kteří mají talent od Boha. Byl jsem okouzlen krásou rwandské přírody, byl jsem fascinován tím, jak vysoko dokáží akrobaté ze Rwandy skákat. Tím, jak jsou spontánní,“ vzpomíná a pokračuje: „Do Prahy přijede deset umělců ze Rwandy, někteří z nich jsou děti, někteří sirotci, někteří bez domova, někteří muzikanti, někteří flyeři, někteří akrobaté. Ti se společně potkají s členy Cirku La Putyka a jejich hosty.“ Na jevišti uvidíme i nejlepšího českého skokana na trampolíně Naima Ashaba. Hudbu pro projekt HIT skládá Jan Křížek, frontman skupiny Walk Choc Ice a člen Blue Effect, společně s kmenovým zpěvákem Cirku La Putyka Andrejem Rádym. Scénografem je Antonín Šilar. HIT bude k vidění pouze na Letní Letné. K projektu vzniká také dokumentární film, který půjde do kino distribuce v roce 2018. Ukázky z filmu budou k vidění již na letošním ročníku festivalu Letní Letná, kde zároveň bude natáčen i další materiál do dokumentu.

HIT Cirku La Putyka není zdaleka jedinou premiérou v rámci Festivalu české novocirkusové tvorby na Letní Letné. Zbrusu nové představení Kolaps uvede populární novocirkusový soubor Losers Cirque Company. S pražskou premiérou představení Hrdinky míří na Letnou také vzdušné akrobatky z Cirkusu TeTy. Dámy opět předvedou neobvyklé formy visuté akrobacie společně s prvky fyzického divadla, to vše v režii Radima Vizváryho. Vážné téma pojaté s nadsázkou a vtipem si pro své představené Hello, Polly! zvolilo české Duo Hand to Violin a premiérově ho uvedou právě na Letné.

14. ročník festivalu Letní Letná proběhne od 17. srpna do 3. září v pražských Letenských sadech. Více informací na Letní Letná. Vstupenky jsou v prodeji na webových stránkách Letní Letné. Členové věrnostního programu Letní Letné (držitelé karty Circus Fans Card) mají slevu na vybraná představení.

Letní Letná nabídne divákům i další výpravy do pestrého podhoubí českého a moravského nového cirkusu a pohybového a pouličního divadla. Holektiv představí originální divadelní představení s tancem, akrobacií a kávou – Kaffeeklatsch. Squadra Sua uvede alegorii klaunské lásky k dortům a herecké lásky ke klaunům Monstrea Deliciosa. Feel the Universe Circus Company vezme návštěvníky na výpravu do světa, kde je vše vzhůru nohama, do výšek, kde strach je pouze iluzí a kde si rozhodně vytvoříte ten správný nadhled. Tři akrobatky z Ilmatily a Cirkusu Mlejn v představení To Every Cloud nastíní vztah mezi tělem a kovovým materiálem. Za pomoci techniky vertikálního lana a šál přenesených na kovové pletivo budou demonstrován kontakt ostrého a tvrdého kovu s měkkým lidským tělem.

Sledování cirkusových představení na čerstvém vzduchu pod letní hvězdnou oblohou je zážitek, který se jen tak nenaskytne. Právě jedinečnou atmosférou, originálními příběhy i vynikajícími hereckými a artistickými výstupy lákají open-air představení Letní Letné každoročně tisíce diváků. I v letošním roce chystají organizátoři hned několik „pouličních“ představení, mezi kterými nechybí oblíbení Bratři v tricku, VOSTO5, LEGOrytmus nebo Dukto.

Za pozornost stojí tři tematické večery. Cirksession představí novou vlnu cirkusové tvorby u nás, Mimesession nabídne tradiční setkání mimů všech generací v jedinečném komponovaném pásmu a třetí večer bude patřit žonglování a žonglérskému umění!

Festival nezapomíná ani na dětské návštěvníky, pro které přichystal dětská představení, výtvarné a cirkusové dílny.