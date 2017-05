ŽIVÍ MRTVÍ: MÍLE A MÍLE

Po Shaneově smrti se Rick a celá skupina rozhodne, že se tábor musí přesunout. Musí jej přemístit na bezpečnější místo. Po cestě potkávají muže jménem Tyresse, jeho ceru Julii a jejího přítele. Jejich cesta vede menším městečkem, ve kterém se rozhodnou zůstat.



Další den do města přijde spousta zombie a celá skupina musí rychle město opustit. Při tom ale přijdou o jednoho člověka. Rick, Tyresse a Carl jdou do lesa na lov, protože nemají dost jídla. Muž jménem Otis omylem postřelí Carla, protože si myslí, že je zombie. Takový omyl! Carl přežije a Otis dovede Ricka a celou skupinu k muži Hershelovi na jeho farmu, kde zachrání Carlovi život. Na farmě se Glenn zamiluje do Hershelovi dcery Maggie.

Rick se od Hershela dozví, že ve stodole mají zavřené zombie "ze své rodiny", neboli lidi, které kousli zombie. Byli z Hershelovi rodiny a Rickovi se tahle informace vůbec nelíbí a byl by nejradši, kdyby mohli všechny ve stodole zabít. Navíc se ještě dozví, že už je Hershel na farmě nechce a chce, aby odjeli. Hershel najde další zombii a chce ji dát do stodoly, ale všechny zombie uvnitř se opřou do vrat, dostanou se ven a sežerou tři Hershelovy děti.

Ráno se všichni musí sbalit a opustit farmu. Glenn se však rozhodne zůstat - kvůli Maggie. Když ostatní pustí farmu, zastaví se cestou na lovu a Rick uvidí věznici. Znamená to pro skupinu nový život, nebo jen další zklamání?



Živí mrtví – díl druhý: Míle a míle

Žánr: komiks, horor

Scénář: Robert Kirkman

Kresba: Charlie Adlard

Překlad: Martin D. Antonín

Korektura: Filip Gotfrid

Sazba: David Horák

Redakce: Jiří Pavlovský

Vydalo: Nakladatelství CREW s.r.o.

Ředitel nakladatelství: Petr Litoš

Tisk: Finidr s r. o.

Rok vydání: 2015

Počet stran:136, lepená

ISBN: 978-80-87083-99-4



Hodnocení:100%

Zpracoval: Ondřej Šťastný

Zdroj foto: www.Crew.cz