Sladký život šestatřicetkrát

Sladkosti a zdraví jdou dohromady! Naprosto skvěle. Minikuchařka složená z brilantně inspirativních kartiček doslova rozdráždí chuťové buňky na maximum. Byla jsem skeptik a předpokládám, že když člověk chytne nezvladatelná chuť na pistáciovou Deli, tak ani nejbravurnější zdejší recept neobstojí, ale při pozorném pročítání jsem přišla na jednu věc. Stojí za to se zakousnout a mlsací chutě trochu proměnit.



Zařadila bych tyhle recepty někam mezi nezdravé a zdravé

Uspokojí vás lívance, když vás dere chuť na sladké? Pokud ano, máte vyhráno. Ty jsou zrovna dobrým mezistupněm od přeslazené čokoládové tyčinky třeba k domácí praženým ovesným vločkám nebo k hutném kávovému koktejlu. O ten se v závěru podělím, protože je to asi nejokatější příklad, kterak nechat cukrem otupělé chuťové buňky změnit orientaci od Kofily zrovna sem. Ono totiž kombinace pomeranče a kávy… No, nebudu předbíhat!



Mění se způsob vaření, mění se chutě!

Vím to sama od sebe velmi dobře a možná mi mnozí dají za pravdu. Chce to kus odříkání a pevné vůle, ale jednoho dne se to stane. Najednou vám tohle všechno bude stačit – a tady je řeč i o takových dobrotách jako rebarborovém dezertu, mirabelkovém koláči, citronovém koláči nebo řezech s želatinou, které patří vždycky k těm, kterým se říká „žravé“… Strašlivé slovo pro tak nádherný a návykový dezert! Ano, tak i ten tady je.



Jakmile přesedláte na jemnější chutě, věřte mi, že ty výše zmiňované čokoládové tyčinky už pro vás budou příliš sladké, ostré a bez jakékoliv jiné chuti. Jen cukr, cukr a cosi umělého. Škoda jen, že patřím k těm, kterým tenhle svěží stav pracně vydolovaný dlouho nevydrží a stresové situace mě vrhnou zpátky do náruče těch sladkých hrůz a chipsů.



A snad i proto jsem tuhle minikuchařku uvítala!



Je povzbuzující a rozšiřuje obzory!



Autorky této malé, praktické kuchařky vsadily na jednoduchost a kombinaci různých příchutí, na jednoduchost a minimum ingrediencí. Cukr nahrazují hnědým cukrem, kokosovým cukrem, špaldou nebo rýžovou moukou nahrazují mouku klasickou, i když nic se nestane, když tohle někde dodržet nejde. A především jde o kvalitní suroviny, čerstvý sýr, kůra z biocitronu, exotické koření typu kardamon, hřebííček, skořice, máslo (och jaká slast, že není nahrazeno nějakou umělohmotnou zrůdností!) a v hojné míře tu najdete také oříšky či vločky. Co jsem dlouho už v kuchyni nepoužívala, jsem najednou měla šanci znovu vytáhnout a začít mlsat!









Chcete taky?

Tak se podělíme pro začátek alespoň o ten Kávový koktejl

500 ml vody, 4 vrchovaté lžičky kávy, kůra z 1 biopomeranče, 4 lžičky hnědého cukru, 6 hřebíčků, 1 celá skořice, 80 ml pomerančového likéru (například Cointreau), několik kostek ledu, mletá skořice na posypání.

V malém hrnci svaříme vodu, čerstvě umletou kávu, cukr, pomerančovou kůru, celou skořici a hřebíčky. Scedíme přes jemné sítko a necháme minimálně 2 hodiny chladit.

Koktejlové sklenice dáme na 15 minut do mrazáku.

Smetanu vyšleháme na nadýchaný, takřka ještě tekutý krém. Dáme stranou.

Ke kávě přidáme pomerančový likér. Dáme do šejkru s několika kostkami ledu kvůli vychlazení a promíchání. Razantně mixujeme asi 20 sekund. Abychom se zbavili ledu (koktejl se nesmí naředit), scedíme tekutinu přes jemné sítko do vychlazených koktejlových sklenic.

Na koktejl dáme opatrně lžíci šlehačky. Posypeme skořicí.



A pak že zdravé mlsání zavání ústupky! Kdeže! A ještě mě to přinutilo pozorněji vybírat ingredience a dbát na kvalitu!





36x Sladký život (36 x Susses Leben)

Autor: Claudia Lazar, Monika Cordes

Žánr: kuchařka

Nakladatelství: Synergie Publishing SE

Rok vydání: 2017

Počet stran: 40

Hodnocení: 80 %

Zdroj foto: Synergie

www.synergiepublishing.com