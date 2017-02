Botanická zahrada v Troji zve na nejočekávanější výstavu tohoto roku – výstavu orchidejí

Kdo by si nechtěl alespoň na chvilku odskočit ze středoevropské zimy do slunného Ria? Hoďte své starosti za hlavu a od 3. do 19. března si přijďte užít harmonii barev a vůní do skleníku Fata Morgana. Letošní již jedenáctý ročník výstavy orchidejí v Botanické zahradě hl. m. Prahy vás díky neotřelým aranžmá studentů České zahradnické akademie v Mělníku přenese na americký kontinent do reje brazilského karnevalu. Odhalíte mnohá tajemství neobvyklých druhů z nitra deštných pralesů i z vrcholků stolových hor. Chybět nebude ani prodej žhavých novinek z široké nabídky oblíbených hybridů, které se v běžné obchodní síti koupit nedají. Rady a tipy nejen pro začínající pěstitele poskytnou naši kurátoři.

„Jako každé jaro začíná sezóna v botanické zahradě v Troji výstavou orchidejí. V letošním roce jsou akce a další dění v zahradě nasměrovány na stejnou světovou stranu, kam hleděli před staletími španělští mořeplavci, tedy do Ameriky. Návštěvníkům představíme orchideje rostoucí od Aljašky po Patagonii,“ zve na oblíbenou výstavupověřený řízením Botanické zahrady hl. města Prahy. Výstava v trojské botanické zahradě je nejnavštěvovanější výstavou orchidejí v České republice. Návštěvníci se letos mimo jiné dozvědí, jak se získává oblíbené koření vanilka.

Amerika má nejbohatší orchidejovou květenu světa. V Jižní a Střední Americe se vyskytuje více než 8500 druhů, často opravdové orchidejové skvosty a kuriozity. „Americké orchideje rodu Sobralia vynikají zejména svou výškou. Nejdelší změřený stonek druhu Sobralia altissima byl 13,4 m dlouhý – běžná je výška kolem 5 m. Opačným extrémem jsou orchideje s opravdu drobnými květy. Některé druhy rodů Lepanthes, Pleurothallis a další mají květy o velikosti sotva 2 mm,“ láká na výstavu Romana Rybková, kurátorka tropických rostlin.

Trojská výstava je výjimečná tím, že zde zájemci získají rady a tipy na pěstování těchto oblíbených rostlin přímo od kurátorů pečujících o širokou sbírku botanické zahrady. Pěstování orchidejí je věnován celý víkend od 4. do 5. března. O týden později budou o víkendu probíhat aranžovací workshopy. Těšit se můžete také na fotografickou výstavu ve výstavním sále venkovních expozic, která vás zavede do oblastí amerického kontinentu, jež jsou z hlediska pestrosti druhů orchidejí nejzajímavější. Chybět nebude ani přednáška Jana Ponerta o orchidejích z úpatí andských velehor v Peru.

Kalendář akcí únor – květen 2017

Džungle, která nespí

6. 1. – 18. 3. - skleník Fata Morgana

Navštivte setmělý tropický deštný prales. Komentované prohlídky skleníku Fata Morgana

za tmy je nutné rezervovat předem na www.botanicka.cz.

Pták roku 1992 – 2016

21. 1. – 26. 2. – výstavní sál, Ornamentální zahrada

Již od roku 1992 vyhlašuje Česká společnost ornitologická každoročně akci Pták roku. Stává

se jím vždy druh, kterému hrozí ze strany člověka určité nebezpečí. Ve výstavním sále

se seznámíte s hlasovými projevy těchto vybraných ptačích druhů a dozvíte se zajímavosti

z jejich života. Ukázky možností krmení ptáků i širokou škálu ptačích budek najdete

v Ornamentální zahradě. Ve skleníku Fata Morgana si ve výstavním prostoru pod terasou můžete prohlédnout výstavu kreseb jihoamerického ptactva výtvarníka Jana Dungela.

Přednáškový cyklus

Ornamentální zahrada – výstavní sál, vždy ve čtvrtek od 17:30, vstupné 50 Kč

16. 2. Klapka Michal – O přírodě a zahradách v západní Kanadě

23. 2. Chvosta Eduard – Nejen o dřevinách hor a pouští severozápadu USA

2. 3. Skružná Jarmila, Novozámská Eva – Klášterní zahrady: Cesta na sever – Norsko aneb

Putování za vůní yzopu

9. 3. Ponert Jan – Za orchidejemi Peru

16. 3. Tlustý Jaroslav – Sander’s Hunters (cyklus Neznámé osudy – neznámé zahrady)

23. 3. Skružná Jarmila, Foltýn Dušan – Klášterní zahrady: Cesta na sever – překvapivě,

Island!

30. 3. Škrabáková Ludmila – Zdraví z pralesa



Lehkost motýlích křídel

4. 4. – 8. 5. – skleník Fata Morgana

Motýli jsou asi nejobdivovanější skupinou hmyzu. Jejich krása, ladný let a křehkost fascinují člověka od nepaměti. Není tedy divu, že se výstava exotických motýlů ve skleníku Fata Morgana těší pravidelně vysokému zájmu ze strany návštěvníků. Letos ji pro vás připravujeme již po patnácté. I tentokrát k nám dorazí zásilky kukel z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou (Velká Británie). Během procházky skleníkem budete moci sledovat motýly v letu, odpočívající na rostlinách či na speciálních krmítkách a s trochou štěstí se stanete svědky líhnutí těchto krasavců. Na doprovodných panelech se pak dozvíte mnoho zajímavostí

ze života tohoto hmyzu a seznámíte se s druhy, které budou ve skleníku k vidění. Výstavu

je možné navštívit denně mimo pondělí od 9:00 do 18:00.

Hmatová výstava – Motýli

15. 4. – 30. 4. – Výstavní sál

Letos pro vás pořádáme již dvacátý první ročník hmatové výstavy, tentokrát jsme ji věnovali křehkým motýlům. Expozici je možné prohlížet doslova všemi smysly. Život a jedinečnost tohoto hmyzu přiblíží jak vidoucím lidem, tak návštěvníkům s poruchou zraku. Doplní

ji zvukový průvodce, díky kterému se prohlídka změní v jedinečný zážitek. Výstava je pro vás otevřena denně od 9:00 do 18:00 ve výstavním sále v areálu venkovních expozic.

Burza afrických fialek

22. 4. – Areál západ

Milovníky afrických fialek zveme i letos na oblíbenou burzu těchto oblíbených pokojových rostlin. Přijďte obohatit svou sbírku a seznámit se s novinkami. Akce se koná 22. dubna

v odpoledních hodinách v chodbě zásobních skleníků pod administrativní budovou botanické zahrady.

Hypertufy v zahradě

6. 5. – 21. 5. – Venkovní expozice

Inspirujte se netradičními hypertufovými nádobami, kterými můžete ozdobit svou zahradu

na autorské výstavě Petra Horáčka. (Pozn.: Hypertufa je směs perlitu, rašeliny, cementu a vody. Výrobky z ní imitují svým vzhledem kámen.)

Bonsaje

19. 5. – 28. 5. – Venkovní expozice, Japonská zahrada, výstavní sál

I letos pořádáme oblíbenou výstavu bonsají, které jsou u nás vystaveny netradičně pod širým nebem na pozadí kvetoucí Japonské zahrady. K vidění budou desítky bonsají nejen z našich sbírek, ale i od dalších významných českých i zahraničních pěstitelů. Výstavu doprovodí bohatý program s ukázkou japonských tradic.

Muškátová burza a prodej přebytků z botanické zahrady

26. 5. – 28. 5. – Venkovní expozice

Srdečně vás zveme na muškátovou burzu. Pelargonie jsou jedněmi z nejoblíbenějších balkonových rostlin u nás, proto vám nabídneme ty nejzajímavější druhy. Muškátovou burzu bude doprovázet prodej přebytků rostlin ze sbírek botanické zahrady.

Více informací o veškerých akcích a novinkách najdou zájemci na www.botanicka.cz.