Podivuhodný svět, podivuhodných dětí

Pouze 5 let stará románová prvotina, ne příliš známého autora dětské literatury, která však může být i skvělým odpočinkovým dílem pro dospělé, Ransoma Riggse a nakladatelství Jota a její čerstvé filmové zpracování v podání Tima Burtona. To je Sirotčinec Slečny Peregrinové pro podivné děti.

„Právě, když jsem se smířil s tím, že můj život bude obyčejný, začaly se dít neobyčejné věci.“ Touto větou začíná celá kniha, která vás od prvního až do posledního slova pohltí. Napínavé a neskutečně zvláštní dílo plné fantazie z těch nejbláznivějších snů, doplněné autentickými starými fotografiemi. Excentrické čtení vybočující z průměru, dojemný příběh zasazený do období 2.světové války a boj proti lidským i nadpřirozeným nestvůrám.

Mladý Jacob, jehož život se zdá neskutečně obyčejný, až na fantastické a podivné příběhy jeho dědečka z dětství, doprovázené ještě podivnějšími fotografiemi, se náhle převrátí vzhůru nohama. Jeho dědeček za záhadných okolností zemře a on se se svým otcem vydává na dobrodružnou výpravu na ostrov u břehů Walesu, na němž jeho děd strávil své mládí – v sirotčinci. Je pro něho velkým zklamáním, když najde jen vybombardované ruiny. Při bloumání opuštěnými ložnicemi a chodbami zjišťuje, že děti slečny Peregrinové nebyly jen podivné, ale možná i nebezpečné. A ač se to zná nemožné – jsou možná stále ještě naživu. Podivuhodný svět ukrytý v časové smyčce, který jen čeká na to až ho Jacob objeví, bude také později potřebovat jeho pomoc, aby přežil.

V ohnivé aukci na filmová práva zvítězil 20th Century Fox. Natáčení se ujal Tim Burton, jehož jedinečný styl jako by jej pro knihu předurčoval. Natáčelo se podle scénáře Jane Goldmanové, která stojí za úspěšnými filmy Hvězdný prach, Kick-ass nebo X-men: První třída.

Filmové zpracování tohoto napínavého příběhu trochu potlačuje prostor pro vlastní fantazii a drobně mění některé detaily knihy, které jsou však odpustitelné. Trefné obsazení známými i méně známými herci (Asa Butterfield, Eva Green, Samuel L. Jackson a.j.) doplněné odpovídající hudbou, spoustou masek a filmových efektů pozvedá tuto fantasy hororovou pohádku na přední příčky sledovanosti. Na tuto adaptaci literárního díla vyrazilo v ČR do 125 kin 50.813 diváků. V celém filmu je patrný Burtonův rukopis, především na neviditelných monstrech, jež sužují všechny podivné. Jak už je u Tima Burtona zvykem, svojí lehce děsivou tvorbou dokáže potěšit a pobavit dospělé, ale zároveň i trochu postrašit mladší. Názory na tento film se velice liší. Někteří Burtonovi vytýkají použití příliš filmových efektů, oproti jeho dřívější hravosti, avšak převládá kladné hodnocení. Mým osobním názorem je, že pokud se rozhodnete si nejprve přečíst knihu, tak pro vás filmové zpracování bude menším zklamáním, ale myslím, že i přesto je to skvělý film a menší nedostatky se Timu Burtonovi dají odpustit.



O autorovi knihy:

Ransom Riggs se narodil na 200 let staré farmě v Marylandu, kde chtěl jako dítě zůstat a stát se farmářem. V pěti letech se však s rodiči přestěhoval na Floridu. V současnosti má svůj domov v kraji podivných dětí – v Los Angeles. Prozatím stačil nasbírat diplomy na Kenyon College a na Fakultě filmové a televizní tvorby University of Southern California, oženit se a natočit několik cenami ověnčených krátkých filmů. Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti je jeho prvním románem, který vzbudil obrovský ohlas po celém světě. Po něm následovalo Podivné město a Knihovna duší. (2014 a 2016) V současné době dokončuje knihu povídek o podivných dětech a román Arcanum.



Autor:Ransom Riggs

Série:Sirotčinec slečny Peregrinové (1.)

Originální název:Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children

Žánr:Horory, Sci-fi a fantasy, Pro děti a mládež

Vydáno:2012, Jota

Počet stran:358

Překlad:Bronislava Grygová

Autor obálky:René Senko

Vazba knihy:vázaná s přebalem