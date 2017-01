Terapeut je kamarád

Pro většinu lidí je terapeut téměř sprosté slovo a jeho návštěvu berou jako osobní ponížení. Přitom se vůbec není čeho bát, protože terapeuti jsou také jen lidi a mají pro ledacos pochopení. Nervozita před první konzultací je naprosto pochopitelná, ale pokud člověk cítí, že má problém, se kterým si sám nevystačí, není důvod to odkládat.





Důvodů, proč bychom tedy měli zajít na terapii je hned několik:

1) Neřešený problém může vyústit v nečekané reakce. Ano, někdy se věci vyřeší časem, přestanou být tak naléhavé a tolik tížit. Stává se ale i opak. Problém přeroste, zvětší se, nabobtná a pak někde praskne. A škody jsou pak větší než bychom čekali.

2) Terapeut je odborník, který zná a využívá řadu způsobů, jak věc vyřešit. Pokud Vám cokoli nevyhovuje, máte možnost kdykoliv mu to říct. Vy jste expertem na svůj problém i jeho řešení. Řekněte si tedy o to, co při terapii skutečně potřebujete.

3) Peníze zvyšují motivaci věc vyřešit. Jak se říká, co nic nestojí, nestojí za nic. Zaplatit za terapii několik stokorun motivuje. Vyplatí se proto říci vše, co máte na srdci, a hlídat si, zda za to dostáváte, co potřebujete. Pokud Vám terapie z nějakého důvodu nevyhovuje, ukončete ji.

4) Dlouhodobá spolupráce s terapeutem přináší možnost průběžné podpory ve Vašem životě. Terapeut Vám může doporučit různě druhy změn a společně s Vámi zkoumat, která je ta nejlepší.

5) Vyhledat pomoc je dobrý první krok směrem k řešení. Mezi tímto rozhodnutím a prvním setkáním se již obvykle stane několik málo věcí, které s řešením souvisí. Proto s rozhodnutím neotálejte.

Zlínský terapeut Jiří Vlček se při své práci s klienty řídí heslem Bradforda Keeneyho: „Nebojte se od terapie očekávat, že bude tím nejvíce vzrušujícím a radostným uměleckým zážitkem, jaký jste kdy zakusili.“ A přeje nejen našim čtenářům, ať „brzy vyřešíte, co je třeba.“

Více informací: www.koucovna.eu