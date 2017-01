Dnes bych vám ráda představila nástupce nebo možná pokračovatele velice populárních antistresových omalovánek a to Spojovačky, chcete-li Dot to dot, tematicky zaměřené na zvířata. Autorem je dr. Gareth Moore, který do knihy zahrnul celkem 30 různých spojovaček obsahující dohromady více, než 30 000 bodů.

Jestli jste v dětství s oblibou spojovali body v očekávání, jaký obrázek dostanete, a jestli vůbec všechny části spojíte správně, pak je tato kniha právě pro vás. Jsou podstatně náročnější, než ty, na které jste byli zvyklí, ale díky přehledné nápovědě uvedené na začátku knihy se s nimi poradí každý.

Na první pohled mě nadchla velikost knihy, která má namísto standardní velikost A4 rozměr A3, což u výsledných obrazců působí opravdu skvěle. Co je ale trochu komplikované, je hledání čísel, která navazují. Samozřejmě se celý náčrt neskládá pouze z jednoho tahu, ale z mnoha tahů, které mají vyznačený začátek i konec. Pokud ovšem chcete pokračovat postupně (což nemusíte), tak vám spojení všech bodů zabere o něco více času.

Každý list lze velice jednoduše vytrhnout a své dílo si třeba i vystavit. Navíc díky použití silnějšího papíru nejen, že fixy nepropijí, nejsou ani vidět z druhé strany. Body jsou barevně rozdělené tak, aby obrázek obsahoval co možná nejvíce detailů a neskládal se pouze ze strohého obrysu.

Spojovačky od Garetha Moora jsou celkově velmi kvalitně zpracované a doporučuji je každému, kdo si chce touto lehce netradiční formou zpříjemnit dlouhý večer.