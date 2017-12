Pokud hledáte na poslech něco originálního, netradičního a přitom řízlého i trochou mystiky, sáhněte po této audioknize Ví o tobě, kterou vydala Audiotéka a Bookmedia. Těšit se můžete na několik výborných interpretů a velmi zajímavý trhiller.

Autorkou Ví o tobě je Sarah Pinborough, milovnice koček a výherkyně British Fantasy Awards za rok 2009 v kategorii nejlepších krátkých příběhů. Tuto cenu si odnesla i v letech 2010 a 2014, a to za nejlepší román. Dodnes vydala přes 20 románů v několika zemích světa, a když nepíše knihy, pracuje jako scénáristka pro BBC.

Ví o tobě je psychologický román o vztahovém trojúhelníku, ale ani náhodou se nemusíte bát nějaké slaďárny, právě naopak. Seznámíte se se svobodnou matkou Louise, které se do cesty připlete úspěšný a okouzlující David. První komplikace je v tom, že je to zároveň její šéf a pak je tu také jeho manželka Adele. Ta je sama o sobě velmi zajímavou postavou a celkově věci nejsou takové, jaké se na první pohled zdají. Ví o tobě není ani zdaleka jen o lásce, nebo vztazích - je v tom mnohem více a čeká vás spousta tajemství a odhalení, o které vás v této recenzi nesmím připravit.

Jak už tak bývá u děl, kde je více dějových linek a postav, zpočátku jsem měla trochu chaos ve jménech a dělalo mi problém se zorientovat, ale i díky jednotlivým interpretacím jsem se do díla brzy zakousla. A čím jsem poslouchala déle, tím jsem byla napjatější a nedokázala se odtrhnout. A i když jsem neposlouchala, měla jsem příběh v hlavě a přemýšlela nad ním. Jestli toto byl záměr autorky, tak smekám klobouk.

Tleskám vydavatelství za výběr interpretek, protože ty byly opravdu jedinečné. Dokázaly totiž přesně vystihnout jak ženské pocity, tak nejistotu nebo i jakousi zákeřnost. Navíc se mi jejich hlasy místy vrývaly až pod kůži a i jejich ztvárnění může za to, že na mě dílo tak zapůsobilo. Simona Postlerová se pro mě stává number one v oblasti ženských interpretek, vyprávění jí opravdu jde a vždy si ji dokážu ztotožnit s hrdinkou. Sekundovaly jí neméně dobré Helena Dvořáková a Ivana Jirešová. Co se týče Jakuba Hejdánka, tak ten se také skvěle zhostil své role, ale uznávám, že kdybych měla poslouchat celou audioknihu s takto nabubřelým a nadřazeným mužským projevem, odložím ji po pár minutách. Ale zde se to opravdu hodí. Audiokniha má také skvělou hudbu, je dramatická a hodně dobře podepírá děj.

Ví o tobě byl pro mě opravdu netradiční román – uznávám, že trochu přitažený za vlasy, ale rozhodně propracovaný a velmi zajímavý. Ne každému tak zřejmě sedne, ale za mě ji rozhodně doporučuji.

Ví o tobě

Autor: Sarah Pinborough

Interpreti: Helena Dvořáková, Simona Postlerová, Jakub Hejdánek, Ivana Jirešová

Vydavatelství: Audiotéka, Bookmedia

Délka: 12 hodin 1 minut

Typ: audiokniha

Hodnocení: 95 %

https://audioteka.cz/vi-o-tobe

Zdroj foto: audioteka.cz