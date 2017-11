Pár dní před volbami vyšla nová kniha novináře Jaroslava Kmenty s názvem Boss Babiš a audiokniha v interpretaci Petra Kubese se na pultech obchodů objevila jen pár dní poté. Těžko říct, zda by bližší vydání něco změnilo, ale jde o velmi zajímavý poslech.

Jaroslav Kmenta je český investigativní novinář a spisovatel, který pracoval jako redaktor ČTK, psal také do Zemských novin, deníku Super, deníku Impuls nebo časopisu Instinkt. Dlouho bylo jeho jméno spojeno s deníkem Mladá Fronta DNES, odkud odešel v roce 2013. Nyní pracuje v časopise Reportér. Za svou kariéru napsal sedm knih, které se staly bestsellery a podle několika z nich vznikly i filmy. V Audiotéce vyšly Jaroslavu Kmentovi tři knihy o Krejčířovi.

Já osobně jsem Kmentovy knihy ještě nečetla, ale jeho jméno je mi známé – před několika lety jsem byla na jeho přednášce. Moc mě tehdy zaujal a také odradil od investigativní žurnalistiky. Pořád si totiž pamatuji, jak mluvil o vyhrožování a strachu o svou rodinu. Nicméně právě díky tomu mám k němu velký obdiv a respekt.

Když jsem si tedy všimla, že vyjde jeho kniha Boss Babiš navíc v audioknižní podobě, měla jsem velkou radost a těšila se na ni. Jedná se o reportážní knihu pojednávající o Andreji Babišovi, která vychází především z reportáží časopisu Reportér. Čtenář a posluchač se tak dozví spousty zajímavých informací o počátcích Andreje Babiše, o tom, kde měl prsty, co se snažil změnit, s kým se kamarádil, jak vše promýšlel,… Jaroslav Kmenta je detailista a také odborník. Jeho výstavba vět dává smysl, má důkazy, má informace a moc dobře ví, co kdy a kde říct, co zveřejnit.

Dílo Boss Babiš nenabízí lehký obsah, mnohdy se musíte hodně soustředit, aby vám něco neuniklo. Také je dobré si pamatovat souvislosti. V tomto ohledu audiokniha pokulhává za knížkou, kde se snadno vrátíte, ale na druhou stranu mnoho lidí by knihu mohlo odložit, kdežto audioknihu většinou doposloucháte.

Interpretem audioknihy je Petr Kubes a byla jsem velmi překvapená, že ačkoliv je interpret Čech a nesnaží se o nějaké zbytečné pitvoření, přesto se mu v citacích podařilo vystihnout hlas Andreje Babiše. Nemohla jsem si pomoct, ale tu jeho nadřazenost a přetvařující se nevinnost nešlo přeslechnout ani v podání Petra Kubese. Prostě už scházelo jen to sorry jako.

Díky audioknize Boss Babiš se podrobně seznámíte s mnoha aktivitami Andreje Babiše. Doporučení nechám na zvážení každého z vás. Jeho voliče zřejmě nepřesvědčí a já si myslím, že je až neuvěřitelné, co se u nás legálně děje a co je úplně hlavní – Boss Babiš přednáší pravdu a tu by měl každý znát…

Petr Kubes pochází z Olomouce a po gymnáziu začal studovat divadelní fakultu v Praze. Své první angažmá strávil v Mladé Boleslavi, poté se přesunul Městských divadel pražských, konkrétně do Divadla Rokoko, kde působil čtyři roky. Současně hostoval také v Národním divadle, v Divadle v Řeznické nebo v Divadle Minor. Od roku 2003 působí v Moravském divadle Olomouc. Vedle své divadelní práce velice rád spolupracuje s Českým rozhlasem a katedrou bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého.

Boss Babiš

Autor: Jaroslav Kmenta

Interpret: Petr Kubes

Vydavatelství: Audiotéka, Bookmedia

Délka: 10 hodin 5 minut

Typ: audiokniha

Hodnocení: 90 %

