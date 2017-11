Večer je nejlepší část dne

Teprve před pár dny se udělovali Nobelovy ceny, a tu za literaturu dostal právě Kazuo Ishigura, autor díla Soumrak dne, které téměř obratem vydali OneHotBook jako audioknihu.









Kazuo Ishiguro je britský spisovatel japonského původu - dětství strávil v Japonsku a v šesti letech se celá rodina přestěhovala do Velké Británie. Autor nejprve publikoval první povídky a v roce 1982 vyšel jeho první román A Pale View of Hills, následovalo dílo Malíř pomíjivého světa (Argo, 1999), který byl nominován do užšího výběru na prestižní Bookerovu cenu. Tu získala autorova třetí kniha, právě Soumrak dne (Leda, 2010, 2016), která byla také zfilmována. Mezi další díla Kazua Ishigury patří Když jsme byli sirotci (Barrister & Principal, 2005), Neopouštěj mě (BB art, 2007), sbírka povídek Nokturna (Plus, 2010) a román Pohřbený obr (Argo, 2017).

Soumrak dne nás seznamuje s panem Stevensem, oddaným a loajálním majordomem na Darlingtonském panství. Se změnou jeho pána se Stevenson vydává za svou bývalou kolegyní a vzpomíná na různé okamžiky a přibližuje posluchači tuto zajímavou profesi plnou zodpovědnosti.

Osobně jsem z titulu měla docela obavy, téma se mi zdálo na jednu stranu zajímavé, ale nevěděla jsem, co přesně od toho čekat. A všechna nejistota se u mě rozplynula s hlasem interpreta Jana Vlasáka. Tak jako mají restaurace své signature dish, tak já nyní vidím v panu Vlasákovi tohoto majordoma. Může za to určitě i skvělá fotografie na přebalu, ale hlavně jeho pojetí a především neuvěřitelné sžití s postavou a příběhem celkově. Opravdu smekám pomyslný klobouk.

V Soumraku dne nejde v žádném případě jen o příběh nebo popis povolání jako je majordom, je v tom mnohem více. Člověka dílo nutí k zamyšlení se nad hodnotami a také emocemi. Navíc vidí, jak je jednoduché se na základě svých zásad něčemu obětovat…

Moc mi vyhovoval styl vyprávění, kdy se střídala dějová linka přítomnosti týkající se dovolené pana Stevense s minulostí plnou vzpomínek. Nebylo to zmatečné, naopak to i hodně drželo pozornost. A přestože má dílo závažné poselství, nevyžívá se autor v moralizování ani v nějakých nudných pasážích. Děj se posouvá a je na příjemci, co si z díla odnese.

Soumrak dne mě hodně zaujal, jsem moc ráda, že jsem se k němu díky audioknize dostala a vím, že si jej určitě pustím ještě jednou a vychutnám si jej. Zkuste to také!

Jan Vlasák se narodil se v Čáslavi, vystudoval brněnskou JAMU a následně se stal členem souboru divadla v Uherském Hradišti. Prošel mnoha scénami (Divadlo Petra Bezruče, Státní divadlo, Divadlo E. F. Buriana, Státní divadlo v Brně, Realistické divadlo, Rokoko i Národní divadlo), v současné době je členem souboru Městských divadel pražských. Účinkoval v řadě televizních inscenací a seriálů (Tři králové, PF 77, Hodina tance a lásky, Ordinace v růžové zahradě, Cesty domů, Cukrárna, Cirkus Bukowsky, První republika, Svět pod hlavou) a filmů (Výchova dívek v Čechách, Milenci a vrazi, Vratné lahve, Bathory).

