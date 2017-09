Dalším Mistrem slova je Hana Maciuchová

Mistři slova - Dva roky, osm měsíců a jednadvacet nocí, kterou si vybrala jako knihu svého srdce Hana Maciuchová. Audiokniha vyšla v edici Mistři slova - naše nejlepší herecké hlasy jedinečně namlouvají své oblíbené knihy, knihy svého srdce a významná literární díla, která je v průběhu života oslovila a ovlivnila, a tak je zprostředkovávají dnešnímu modernímu posluchači. V mnoha případech se tak herci vrací zpět do dob dětství a dospívání a tak nechybí ani určitý sentiment. Každý měsíc se můžete v edici Mistři slova těšit na nové příběhy v ojedinělém a procítěném podání našich mistrů slova a potěšit tak i svá srdce.

MOTTO ROMÁNU: Fantazie, kterou opustil rozum, plodí nestvůry. Fantazie v souladu s rozumem je matkou umění a strůjkyní jeho zázraků.

New York zasáhne katastrofální bouře a převrátí naruby město i život jeho obyvatel. Je to začátek vlny „podivna“, která změní tvář celého světa a promění ho v bojiště nadpřirozených sil. Během následujícího tisíce a jedné noci – dvou let, osmi měsíců a osmadvaceti dnů – se v zápase o všechno utká dobro a zlo, světlo a temnota. Zachrání civilizaci s jejími sny, ambicemi i obyčejnými lidskými životy princezna džinů Dunia se svými potomky, počatými před dávnými časy a nyní povolanými do války proti zákeřným běsům? Nespoutaný příběh inspirovaný poetikou orientálních pohádek i dobrodružných ság moderní popkultury, vyžaduje ochotu poddat se autorově bezbřehé imaginaci. Svérázným způsobem však odráží i rostoucí výbušnost a nepředvídatelnost světa, který nás reálně obklopuje.

Hana Maciuchová řekla o výběru audioknihy: „Mě se líbí spisovatel Salman Rushdie jako bytost, osobnost, originální tvůrce, ale číst jeho román je velmi obtížná záležitost a to zjistíte, až si to poslechnete. Při načítání audioknihy se mi absolutně zavařil mozek, co se týče tohohle úchvatného autora.“

Mistři slova - Dva roky, osm měsíců a jednadvacet nocí

Autor: Salman Rushdie

Interpret: Hana Maciuchová

Délka: 11 hodin 41 minut

Série: Mistři slova

Režie: Tomáš Soldán

Hudba: Lukáš Bury

Mistr zvuku: Miloš Vrána

Odkaz na audioknihu: http://audioteka.com/cz/audiobook/mistri-slova-dva-roky-osm-mesicu-a-jednadvacet-noci

Více audioknih ze série Mistři slova: http://bit.ly/edice-mistri-slova a http://www.mistrislova.cz/