Muž, který hledal svůj stín …vnese světlo do tajemství Lisbethiny minulosti

Po dvou letech od vydání audioknihy Dívka v pavoučí síti, jíž David Lagercrantz navázal na kultovní Larssonovu trilogii Milénium, vychází v tentýž den (7. září) po celém světě nejen knižně, ale u nás také audioknižně další příběh s Lisbeth Salanderovou a Mikaelem Blomkvistem nazvaný MUŽ, KTERÝ HLEDAL SVŮJ STÍN. Četby pokračování se opět zhostil Martin Stránský, který je hlasem celého Milénia a za svůj mimořádný přínos v oblasti audioknih obdržel Zvláštní cenu AVA.

„Série Milénium – a tedy i její pátý díl – je pro nás velmi zásadní počin. Vždyť Muži, kteří nenávidí ženy, první román z trilogie od Stiega Larssona, byl vůbec první audioknihou našeho vydavatelství. Natáčení pátého dílu mi připomnělo, jak jsem tenkrát poprvé vybíral herce a strašně to prožíval. Měl jsem vytipováno asi devět hlasů, ke každému jsem si do bloku vypsal podrobnou charakteristiku a po poslechu jsem postupně sestavil TOP 3. Pak jsme s režisérkou vybírali… Nakonec jsme se rozhodli pro Martina, sešli se s ním a domluvili se. Byl jsem z toho dost nervózní, celou první frekvenci jsem seděl ve studiu a poslouchal… A dnes, po téměř sto padesáti titulech a desítkách herců je to stále jeden z nejlepších narátorů, které máme,“ líčí Martin Pilař, zakladatel vydavatelství OneHotBook. A podotýká: „Pátý díl se nám navíc opět podařilo natočit tak, aby vyšel v celosvětové premiéře spolu s tištěnou knihou, jejíž veškerá vydání vycházejí všude po světě ve stejný den – a audiokniha za nimi tedy nemůže zaostávat. Je pro nás důležité nabídnout českému posluchači nahrávku novinky co nejdříve, aby si mohl skutečně vybrat, ve kterém formátu si chce literaturu dopřát a nemusel netrpělivě čekat.“

„Vždycky jsem se tě chtěl zeptat na to dračí tetování…“ zmíní jednoho dne Holger Palmgren, který získal dokumenty vrhající nové světlo na bezpráví, jež Lisbeth Salanderová zažila v dětství. Lisbeth si v té době odpykává kratší trest v ženské věznici Flodberga a směřuje k nevyhnutelnému konfliktu se spoluvězeňkyněmi. Požádá tedy Mikaela Blomkvista, aby jí pomohl s dalším pátráním v minulosti. Stopy vedou k Leovi Mannheimerovi, partnerovi makléřské firmy. Jak jsou osudy bohatého mladého muže propletené s dávným Lisbethiným traumatem? Když už se „dívka s dračím tetováním“ jednou rozhodla zjistit pravdu, nic ji nemůže zastavit – ani islámští radikálové, které rozčílila snahou zachránit z jejich spárů dívku toužící po nezávislosti; ani vězeňský gang, jenž nad ní vyřkl rozsudek smrti; ani její nebezpečné dvojče Camilla; ani lidé, kteří udělají cokoli, aby zakryli rozsah svých pseudovědeckých experimentů vedených pod hlavičkou Registru pro výzkum dědičnosti a prostředí. Mikael a Lisbeth znovu spojují síly, aby v napínavém thrilleru čelili některým z naléhavých problémů, které sužují i současnou společnost. „Byl jsem těmi postavami úplně posedlý. Jedna z nich je novinář ve středním věku, takže se s ním dokážu ztotožnit. Druhá postava je mi velmi vzdálená, ale její tajemství mě fascinuje. Jako novinář jsem chápal důležitost své práce a co všechno může ovlivnit. Ale jako spisovatel jsem se svázaný necítil. A to bylo klíčem k úspěchu. Do psaní tohoto románu jsem vložil srdce i duši,“ vyznal se spisovatel David Lagercrantz, který se stal pokračovatelem Stiega Larssona.

„Český název se váže k jedné z hlavních linek příběhu, k vyšetřování, které Lisbeth iniciuje, protože na něj narazila při pátrání po své minulosti. Anglický název The Girl Who Takes an Eye for an Eye vychází z druhé hlavní dějové linky, která vypráví příběh nespravedlivě obviněné dívky – anebo možná ne… Výklad může být různý, možná je tou dívkou, která se mstí v duchu Chamurappiho zákoníku, sama Lisbeth? Každopádně se posluchači mohou těšit na rozplétání komplikovaného příběhu z dávné minulosti protagonistů,“ naznačuje režisérka audioknihy Jitka Škápíková. Spolu s interpretem Martinem Stránským byla jedním z mála lidí, kteří si směli přečíst přísně tajný text ještě před oficiálním celosvětovým datem vydání 7. září 2017.

„Hlavní zápletka může na někoho působit trošku vykonstruovaně. Ale s jistou mírou nadsázky je v podstatě reálná. Možná to posluchače překvapí, ale to by se prostě mohlo stát…“ zamyslel se nad příběhem Martin Stránský, který audioknihu načetl. A doplnil: „Nevím jak posluchače, ale mě dost zasáhla povaha experimentů, která se postupně odhalí. Pokud se tohle někdy někde dělo, tak je to fakt masakr…“ Práci na audioknize si ale především užíval jako setkání se „starými známými“ a nejvíc si liboval v excentrických nových figurách.

„Vždycky mě baví hrát – v uvozovkách – vraždící monstrum,“ prozradil narátor se smíchem. A režisérka k tomu dodala: „K Miléniu všichni přistupujeme s pořádnou dávkou nostalgie, protože jeho první díl odstartoval naši vzájemnou spolupráci, jak s Martinem Stránským, který při natáčení nejen tohoto titulu prokázal svůj mimořádný talent a nevídanou profesionalitu, tak i s vydavatelstvím OneHotBook, v jehož produkci od té doby vznikla řada titulů, které stály za to. Je zajímavé, ohlédnout se zpět a vidět, kam jsme se za těch pár let posunuli.“

Nahrávku opět doprovází původní hudba, která navazuje na motivy z původní trilogie, ale mírně je inovuje v dynamickém souzvuku perkusí, kláves a elektroniky.

UKÁZKU Z AUDIOKNIHY si můžete poslechnout ZDE.

David Lagercrantz (*1962) je švédský novinář a spisovatel pochází z vysoce postavené rodiny. Studoval filozofii, náboženství i žurnalistiku a po škole se stal krimi reportérem deníku Expressen. Jako spisovatel debutoval v roce 1997 a od té doby napsal několik úspěšných populárně-naučných knih i románů. Největšího ohlasu se dočkal bestsellerový životopis Já jsem Zlatan Ibrahimović (Host, 2014), jenž se dostal do užší nominace na nejprestižnější švédskou knižní cenu Augustpriset. Česky vyšla také psychologická detektivka Přiznání Alana Turinga (Leda, 2016). Deset let po prvním vydání románu Muži, kteří nenávidí ženy si ho vybralo vydavatelství Norstedts, aby se pokusil navázat na odkaz Stiega Larssona v sérii Milénium – v roce 2015 vyšel čtvrtý díl této série nazvaný Dívka v pavoučí síti, po jehož úspěchu vyšel o dva roky později pátý román s názvem Muž, který hledal svůj stín (2017).

Martin Stránský (*1970) po studiích na DAMU nastoupil do stálého angažmá v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni, kde je dosud členem souboru, v roce 2004 hostoval v Národním divadle v Brně a účinkoval v komponovaném pořadu Martina Hilského uvedeném v rámci Letních shakespearovských slavností na Pražském hradě, kde se pak roku 2008 představil jako Jago v Othellovi. V současnosti hostuje také v pražském Divadle pod Palmovkou (inscenace Králova řeč). Pravidelně se objevuje v televizních seriálech jako Ulice, Kriminálka Anděl, Místo nahoře, Pojišťovna štěstí, Ordinace v růžové zahradě 2, Doktoři z Počátků, Četníci z Luhačovic a ve filmech, např. Pravidla lži, Hrobník, Habermannův mlýn, Ženy, které nenávidí muže, Occamova břitva, Intimity, Lída Baarová… Je jedním z nejlepších současných dabérů – získal Cenu Františka Filipovského za nejlepší mužský výkon v dabingu a Cenu diváků za dabování titulní postavy doktora Gregoryho House v seriálu Dr. House. Byl také oceněn Zvláštní cenou AVA za přínos v oblasti audioknih. Dále účinkoval v audioknihách vydavatelství OneHotBook: trilogie Milénium (2011–2012), Atlas mraků (2013), Globální samoobsluha (2014), Dívka v pavoučí síti (2015).

David Lagercrantz: Muž, který hledal svůj stín (Milénium 5)

Účinkuje: Martin Stránský

Délka: 14 hodin 1 minuta

Vydává: OneHotBook



