Poslechněte si Kriminální příběhy Johna G. Reedera

Zločin bují i ve staré dobré Anglii. Inspektor Reeder, trochu suchar a pedant, vstupuje na scénu.

Říká se, že králové se rodí se stříbrnou lžičkou v puse. Budoucí král britské detektivky Edgar Wallace takové štěstí neměl. Na svět přišel v roce 1875 jako nechtěné nemanželské dítě a královské měl pouze křestní jméno. Na svět v roce přišel jako Richard Horatio Edgar, ke jménu později přibylo ještě další příjmení Freeman, přijaté od rodiny, jíž ho matka svěřila na vychování, a pak se po anglicku vytratila. Přestože vyrůstal ve skromných poměrech, jeho dětství bylo šťastné a jeho adoptivní rodiče mu dokonce hodlali poskytnout dobré vzdělání.

Malý Edgar však už tehdy měl v sobě kus dobrodruha. Místo školy se raději toulal a pracovat začal už ve dvanácti. Jméno Edgar Wallace poprvé použil při vstupu do armády, s níž odjel do Jižní Afriky. Tady začal psát a vydal svou prvotinu – sbírku balad. To už pracoval pro tiskovou službu britské armády. Jako válečný korespondent přispíval do předního britského deníků Daily Mail a právě v něm začal pracovat jako stálý redaktor po svém návratu do Londýna. Svou gáži si chtěl vylepšit psaním detektivních příběhů, ale nemohl sehnat nakladatele.

Proto svůj první detektivní román Čtyři spravedliví vydal v roce 1904 sám, ale i přes čtenářský úspěch zkrachoval. Smůla se mu lepila na paty: z Daily Mail byl propuštěn a jiné deníky ho odmítaly pro jeho nedobrou reputaci přijmout. Změna přišla až po jeho odjezdu do Konga, odkud reportoval o zločinech belgických kolonialistů. Od vydavatele jednoho magazínu dostal nabídku na seriál, v němž by využil svoje zážitky z Konga. V roce 1911 vydal román Sanders. Kniha se stala senzací a Wallace proslulým autorem s pohádkovými příjmy. Do své smrti v roce 1932 stačil napsat 175 knih, z nichž byla pěkná řádka zfilmována.

Byl autorem, kterého naši dědové a pradědové tajně četli pod lavicí, průkopníkem žánru thrilleru a duchovním otcem kultovní postavy King Konga. Usedlý vyšetřovatel John G. Reeder je z trochu z jiného těsta než Wallasovi akční hrdinové, ale schopností bystrého úsudku potěší čtenáře i posluchače inteligentní detektivky.

Obsah:

1. Gangster z Toronta 23:54

2. Zelená mamba 27:05

3. Krádež mramoru 19:59

Edgar Wallace: Kriminální příběhy Johna G. Reedera

Účinkují: Detektiv John G. Reeder: Ivan Trojan, Sir Bredon: Otakar Brousek st., vypravěč: Jiří Hromada

Dále hrají: Martin Štěpánek, Jan Novotný, Jaroslav Kepka, Petr Křiváček, Jiří Štěpnička, Simona Postlerová, Miroslav Táborský, Jana Drbohlavová, Valérie Zawadská, Jiří Klem, Ilona Svobodová, Svatopluk Schuller a další

Režie: Vlado Rusko

Celkový čas: 71:12

