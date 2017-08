Fantazie je lidský rozměr milování v pěti světadílech

Audiokniha Sex v pěti dílech světa byla zároveň s dílem Cesta pokojného bojovníka pokřtěna v rámci druhého ročníku mezinárodního fóra Meltingpot realizovaného po boku festivalu Colours of Ostrava a mimo jiné vznikla také ve spolupráci s nakladatelstvím JOTA. Pokud jste toto dílo přehlédli jako knihu, audioknihu si rozhodně nenechte ujít!

Autorem knihy je významný český cestovatel, etnograf a spisovatel Miloslav Stingl (1930), který na svých cestách strávil téměř dvacet let a navštívil asi 150 zemí. Několikrát se osobně setkal a sblížil s řadou domorodých kultur, objevil ruiny mayských měst, plaval v řece plné krokodýlů, dokonce jeden indiánský kmen ho zvolil svým náčelníkem. Miloslav Stingl se částečně domluví sedmnácti jazyky, nejexotičtějším z nich je jazyk papuánského kmene Kumů. Už z tohoto krátkého popisu je jasné, že se jedná o výjimečného odborníka.

Sex v pěti dílech je, jak autor označuje, milostným cestopisem a jedná se o poměrně krátké dílo, které však nabízí mnoho pohledů jak na samotné milování, tak i na vztahy obecně. Nečekejte žádný běžný cestopis, to u tak populárního tématu ani nejde. Dozvíte se spousty zajímavých informací a zaručeně se také zasmějete. Autor začíná na Ostrovech lásky, zastavuje se také v Indii, u Eskymáků, indiánů nebo v asijských či arabských zemích. Nechybí ani velmi zajímavý exkurz do historie, a to jak do doby kamenné, tak například do antických časů.

Audiokniha si mě získala hned lidským a milým úvodem, kdy Miloslav Stingl přiznává, že vyprávění o sexu zná jen zprostředkovaně a „druhé ruky“, ne z přímého tělesného kontaktu, ale snažil se vše co nejpřesněji popsat. To se mu rozhodně podařilo, posluchače čekají různé rituály, zvyklosti a příběhy, u kterých se možná bude občas červenat, ale ve výsledku bude moc rád, že žije tam, kde žije. Z některých rituálů opravdu mrazí a je těžké si to v dnešní době představit.

Audiokniha má přes čtyři hodiny a nenacházejí se v ní žádná hluchá místa, vše je velmi poutavé a moc zajímavé. Pan Stingl je opravdovým odborníkem a interpret Tomáš Jirman dílo ještě povýšil svým vypravěčským pojetím, kdy vše popisuje tak, že máte pocit, že jste na daném místě. Sex v pěti dílech světa všem doporučuji, ale pozor, možná se od audioknihy jen tak neodtrhnete!

Tomáš Jirman (1956) pochází z Trutnova, vystudoval pražskou DAMU a působil na olomoucké a šumperské scéně. Režíroval rozhlasové pořady a zahrál si také v televizních seriálech, například v Dobrodružství kriminalistiky nebo Četnických humoreskách. Do Ostravy přesídlil v 80. letech a zařadil se k výrazným hercům s nezaměnitelným hlasem. Věnuje se také režii a načítání audioknih – posluchači jej mohou znát z detektivního příběhu Poslední poutník.

Sex v pěti dílech světa

Autor: Miloslav Stingl

Interpret: Tomáš Jirman

Vydavatelství: Audiotéka, Bookmedia, Jota

Délka: 4 hodiny 32 minut

Typ: audiokniha

Hodnocení: 97 %

