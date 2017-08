Do vody za různými tajemstvími…

Vydavatelství OneHotBook opět téměř zároveň s vydáním knihy přišlo s audioknihou dlouho očekávaného románu Do vody. Může za to jeho autorka Paula Hawkins, která zaujala širokou veřejnost svou prvotinou Dívka ve vlaku. Tento počin byl úspěšný i jako audiokniha, takže je jasné, že vydavatelství s tvorbou tohoto díla nemělo důvod váhat…

Detektivní thriller Do vody nás přenáší do malého městečka Beckford, kde se nachází řeka a ní takzvaná tůň Tonoucích, kde zemřelo několik žen. Jejich úmrtí je opředeno zajímavými tajemstvími, objevuje se zde mnoho postav, kde každá má svůj jedinečný příběh i osud…

Děj je vyprávěn z několika úhlů a posluchač se tak musí orientovat jak v několika hlasech, tak především různých liniích a souvislostech. To by bylo u deseti (!) protagonistů složité i v knize, natož v audioknížce. Právě proto jsem se výrazněji zorientovala v ději až ke konci druhé části ze čtyř, ale nutno uznat, že od té doby to má docela grády a děj ubíhá svižně.

Jednotlivé promluvy střídajících se postav jsou naštěstí uvozeny vždy důrazným zvýrazněním jména dané postavy, ale i tak je obtížné se zorientovat. Je zvláštní, že se mi zdálo na škodu, že znám hlasy několika interpretů a občas se mi také zdály dámské výkony podobné. Nejvíce na mě zapůsobila Jana Stryková (postava vyšetřovatelky Erin Morganové), která skvěle pracovala s hlasem a dodávala vyprávění to správné a očekávané napětí a také Vasil Fridrich (Sean Townsend) se svou jedinečnou překotností a akutností. Naopak mi zpočátku neseděl Marek Lambora, ale pak mi jeho strojovost vzhledem k postavě seděla.

Audiokniha je rozhodně velmi dobře udělaná, výběr herců je na jedničku a skvělé jsou i hudební předěly, jenž klasicky gradují až ke konci vyprávění, kdy se blíží pořádné vygradování příběhu. Pochvalu zaslouží také klavírní sóla, která se dokázala vrýt do hlavy i pod kůži a vedla skoro k mrazení.

Kvůli zmatenosti vyplývající především z počtu postav na začátku, kdy nic nedávalo smysl a člověk se musel hodně soustředit, aby vše chápal, jsem si celou dobu říkala, že je dílo Do vody pro audioknížku nevhodné. Pak už to však bylo lepší a závěr mě hodně bavil, i když se u mě nedostavil žádný „wow“ efekt jako u jiného mluveného slova detektivního charakteru.

Osobně si myslím, že si audioknihu Do vody si nejvíce užijí ti, kteří znají knižní předlohu, ale zřejmě záleží na každém. Třeba se mi jen Paula Hawkins úplně netrefila do vkusu.

Do vody

Autor: Paula Hawkins

Interpreti: Jitka Ježková, Lucie Pernetová, Jana Stryková, Apolena Veldová, Marek Lambora, Růžena Merunková, Dana Černá, Aleš Procházka, Vasil Fridrich, Ladislav Frej

Vydavatelství: OneHotBook

Délka: 9 hodin 40 minut

Typ: audiokniha

Hodnocení: 75 %

http://www.onehotbook.cz/audioknihy/do-vody/

Zdroj foto: onehotbook.cz