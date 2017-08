Vydejte se za tajemstvím lebky s hřebíkem

Vydavatelství Publixing se mimo jiné zaměřuje na velmi oblíbené knihy slovenského spisovatele Dominika Dána, se kterými je spjat herec a písničkář Marián Geišberg. Nová audiokniha Rudý kapitán je prvním českým počinem a namluvil ji Martin Stránský.

Audioknihy s díly Dominika Dána jsem už několikrát zahlédla (také díky výrazné žluté pásce na přebalu), ale stále jsem se odhodlávala k poslechu ve slovenštině, jakkoli mi byl hlas Mariána Geišberga příjemný. Proto, když jsem měla možnost poslouchat v češtině a ještě od Martina Stránského, vůbec jsem neváhala.

Audiokniha obsahuje 2 CD se soubory ve formátu MP3 a stručný booklet, který obsahuje informace o Martinovi Stránskému a také autoru knihy Dominiku Dánovi. Přebal obsahuje výše zmíněnou žlutou pásku a velmi působivého tajemného anděla s červeným podbarvením.

Děj audioknihy začíná, když při rekonstrukci starého hřbitova objeví dělníci v jedné z rakví lebku, do níž byl vražen velký hřebík. Z tohoto nálezu jsou otřeseni a je hned jasné, že to nebude jen tak. Vyšetřovatelé Richard Krauz a Eduard Burger se snaží přijít na kloub tomu, co se mohlo stát a kdo mohl nebožtíka umučit. Vyšetřování je velmi zajímavé, vede od člověka k člověku, posluchač se postupně dozvídá různé informace a také je svědkem toho, jak se vyšetřování některým nelíbí…

Podle tohoto románu byl loni natočený také stejnojmenný film a není divu – jedná se o opravdu moc zajímavý námět, ve kterém figuruje jak STB, tak náboženství a jeho tajemství. Přidanou hodnotou je také to, že autor knihy Dominik Dán pracuje sám jako vyšetřovatel a při psaní tak čerpá z vlastních zkušeností. Posluchač vůbec nemá možnost se nudit a navíc se dozví spousty zajímavých věcí jako je to například u Dana Browna a podobných autorů.

Chválím provedení audioknihy jako takové – má velmi dobré dělení kapitol, které jsou různě dlouhé, ale vždy to má smysl a navíc je každá kapitola ještě zdůrazněna. Díky této zdánlivé maličkosti se poslech velmi dobře přerušuje, aniž by vám utekla nit. Skvělé jsou také hudební podkresy použité nejčastěji na koncích kapitol, kdy děj a napětí graduje.

Gró audioknihy tvoří samozřejmě její interpret. Zde se Martinu Stránskému nedá vůbec nic vytknout. Jeho hlas obecně je moc pěkně položený a dobře se poslouchá. Tady navíc střídá různé hlasové polohy, až jsem místy nevěřila, že je při nahrávání opravdu jen jeden člověk. Martin Stránský je herec a odborník, tudíž mu nedělají problém ani různé emoce, od naštvání po emoci či tajemnost. Opravdu jsem si poslech díky němu užívala a už se moc těším na další díla.

Rudý kapitán je skvělá audiokniha, kterou doporučuji všem milovníkům jak Dominika Dána a Martina Stránského, tak zajímavých detektivních příběhů z našeho okolí.

Martin Stránský je synem herce a pozdějšího ředitele Horáckého divadla Miloše Stránského. Vystudoval DAMU, měl stálé angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni a od roku 1994 se intenzivně věnuje dabingu. Diváci jej tak znají například jako hlas Dr. House, MacGyvera, Erica Danea z Chirurgů nebo také z televizních seriálů. Poslední dobou se věnuje také audioknihám – nemluvil například trilogii Milenium, Eragon nebo Stoletý starík, který vylezl z okna a zmizel.

Rudý kapitán

Autor: Dominik Dán

Interpret: Martin Stránský

Vydavatelství: Publixing

Délka: 14 hodin 40 minut

Typ: audiokniha

Hodnocení: 95 %

Zdroj foto: http://www.publixing.com/