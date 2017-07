Pusťte dětem oblíbenou a nadčasovou klasiku Anne ze Zeleného domu

Příběhy Anne ze Zeleného domu byly mnohokrát zfilmovány či adaptovány jako televizní seriál. Patrně nejznámější je trilogie televizních filmů s kanadskou herečkou Megan Follows v hlavní roli, mezi poslední verze patří televizní film Anne of Green Gables (2016) a právě vysílaná série z dílny Netflixu nazvaná Anne with an E (2017).

„Touto nahrávkou jsme si vyloženě chtěli udělat radost, splnit si dětský sen. Na Anniných příbězích někteří z nás vyrůstali, ale i kolegové, kteří se s hrdinkou příběhu setkali při nahrávání poprvé, si ji hned zamilovali. Tomuhle roztomilému vyprávění o idylickém dětství a dospívání na kanadském venkově počátku 20. století podlehl třeba i jinak cynický Mark Twain nebo spisovatelka Margaret Atwoodová a jeho kouzlo působí dodnes. Při nahrávání jsme si pak znovu ověřili, že nás svým humorem oslovuje i v dospělém věku, když jsme v záchvatech nadšeného smíchu poslouchali, jak interpretka dovedně chrlí Anniny procítěné promluvy, které suše ironicky utíná její pěstounka,“ uvedla Šárka Nováková, redaktorka vydavatelství OneHotBook.

Dále dodává: „Vzhledem k tomu, jak si Anne potrpěla na nabírané rukávky na hezkých šatečkách, rozhodli jsme se výpravně ‘odít’ i obal celé nahrávky, který rozkošnými ilustracemi opatřila malířka a výtvarnice Léna Brauner.“

Upovídané hubené děvčátko se zrzavými copy přijíždí na nádraží v Bright Riveru na kanadském ostrově Prince Edwarda. Co tady Anne Shirleyovou asi čeká? Dvojice stárnoucích sourozenců, kteří se rozhodli, že k sobě vezmou chlapce ze sirotčince, aby jim vypomáhal na farmě. Jenže dorazila natěšená a neústupná holčička s hlavou plnou bláznivých snů. Podaří se jí přesvědčit plachého Matthewa a praktickou Marillu, aby si ji v Zeleném domě přece jenom nechali? Bystrou myslí, přímým jednáním a nespoutanou představivostí dokáže Anne změnit život nejen sobě a svým pěstounům, ale celé vesničce Avonlea.

„Je to příběh dívky, která nemá nic, nikoho blízkého, žádnou rodinu. A postupně se jí toho dostává. Ta dojemná pokora dítěte, jež si na rozdíl od dnešních dětí, které mají všechno, váží každého zážitku, je ohromně působivá. Je to vyprávění o síle fantazie a schopnosti jednotlivce díky ní intenzivněji vnímat svět. V tom je skutečně nadčasové až aktuální,“ líčila své pocity z četby herečka Klára Sedláčková-Oltová. A doplnila: „Líbí se mi, jak hlavní hrdinka působí na postavy kolem sebe. Je jasné, že něco přináší do života svým opatrovníkům, ale svou bezprostředností dokáže rozzářit dny i staropanenské tetičce, místní drbně, nebo zaneprázdněným matkám z okolí. Doslova šíří radost ze života. Je to taková… holčička osvětová. Umí uhladit hrany. Proto si nemyslím, že by to bylo jen pro mládež. Je to velmi něžné, což není na škodu si někdy připomínat.“

Četba útěšného příběhu však nebyla úplně jednoduchá a vyžadovala energii i soustředění. „Anne ve své upovídanosti strašlivě ‘hrne’, při snaze se podělit o dojmy a zážitky se všemi a hned je strašně rychlá. Obvykle se ani ve studiu většinou moc nepřeříkávám, ale tady se mi to dělo tolik, až jsem se musela smát. A pak jsem na to přišla – Anne je zkrátka rychlejší než já. Sype se to z ní tak bleskurychle, že jsem si kolikrát nestíhala uvědomit, co bude její další myšlenka a co je napsáno v další větě. V běžném textu to člověk normálně stihne a díky tomu ví, jak se naladit a jak pokračovat. Byla to zábavná, ale i obtížná práce,“ prozradila interpretka.

Nahrávku v režii Jitky Škápíkové doplňuje původní hudba, v níž rošťácké klavírní melodie zvesela skotačí, jednotlivé noty se prohánějí, poletují, sviští prostorem, tu si osedlají hebká tělíčka motýlů a trochu zbrkle víří k rozzářené obloze, jinde si zadovádí na xylofonu, zhoupnou se na zvonečcích, poklábosí s trianglem a pak se unavené nechají unášet vánkem, plachtí prostorem a zasněně se snáší k zemi na padáčcích pampelišek, na místo, kde zasejí potřebnou náladu do vyprávění.

UKÁZKU Z AUDIOKNIHY si můžete poslechnout ZDE.

Lucy Maud Montgomery (1874–1942) vyrůstala na farmě u svých prarodičů v kanadském městě Cavendish na ostrově Prince Edwarda a už v devíti letech si vedla deník a psala básně. Vystudovala Prince of Wales College a získala učitelskou licenci. Poté vyučovala na různých školách, ale když v roce 1898 zemřel její dědeček, vrátila se na farmu, aby se starala o babičku. Během třinácti let, které zde strávila, se věnovala psaní a kromě kratších povídek tu vznikla i její první kniha. Rukopis však ve všech nakladatelstvích odmítli. O dva roky později obeslala nakladatele znovu a tentokrát byla úspěšnější – Anna ze Zeleného domu (Anne of Green Gables) vyšla poprvé knižně v roce 1908 a okamžitě měla obrovský úspěch. Po smrti babičky se Lucy Maud vdala a přestěhovala do Leaksdale v Ontariu, kde napsala většinu svých dalších knih (sedm pokračování životních osudů Anne, ale i další série s jiným hrdinkami jako třeba Emily of New Moon nebo Pat of Silver Bush). Anne ze Zeleného domu byla od té doby nesčetněkrát vydávána po celém světě i mnohokrát zfilmována a je považovaná za nadčasovou literární klasiku o dívčím dětství a dospívání na přelomu 19. a 20. století.

Klára Sedláčková-Oltová (* 1976) vystudovala JAMU v Brně, do Divadla v Dlouhé, v jehož souboru je stále činná, přišla na základě konkurzu. Jejím prvním hereckým partnerem v profesionálním angažmá byl Karel Roden, který ji provázel i v jejím debutu filmovém (hráli spolu v povídce Svatební košile ve filmu v Kytice). Za postavu Kristýny Fialové v Našich furiantech získala cenu za nejlepší ženský herecký výkon GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích. Objevila se také ve filmech a inscenacích jako Román pro ženy (2004), Vřesový trůn (2006), Operace Silver A (2007) či v seriálech Hop nebo trop (2004), Poste Restante (2009), Všechny moje lásky (2015) nebo Ordinace v růžové zahradě (2017). Dále účinkovala v audioknize vydavatelství OneHotBook: Všemi dary obdarovaná (2016).

L. M. Montgomery: Anne ze Zeleného domu

Vypráví: Klára Sedláčková-Oltová

Vydává: OneHotBook

Celkový čas: 10 hodin 18 minut

Více informací: www.onehotbook.cz