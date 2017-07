Audiokniha Jak vycvičit draka poradí, jak se stát největším vikingským hrdinou všech dob

První díl dětské série Škyťák Šelmovská Štika III. od anglické spisovatelky Cressidy Cowell, který se stal také předlohou stejnojmenného úspěšného animovaného filmu z roku 2010 i jeho pokračování Jak vycvičit draka 2 (2014), na něž by měl navazovat třetí film, vychází jako audiokniha JAK VYCVIČIT DRAKA, v podání Davida Novotného.

Ostřílený interpret je rovněž hlasem audioknižní řady s Doktorem Proktorem, jejíž třetí díl čerstvě obdržel cenu Audiokniha roku 2016: Nejlepší audiokniha pro děti a mládež. „Nahrát ‘Škyťáka’ a jeho partu, zaznamenat dobrodružství malých Vikingů z kmene Chlupatých chuligánů, to je pro nás pro kluky vlastně povinnost – a že tohle dobrodružství baví i holky dokládá přítomnost režisérky, zvukařky i nadšení redaktorek. Můžeme samozřejmě tvrdit, že tak činíme pro naše děti, ale zcela upřímně, někde v nás zkrátka vykukuje rošťák, kterého takové věci stále baví. A kdo jiný by měl za všechny ty malé zrzavé chytrolíny, drsné a vousaté válečníky a ‘hrůzu’ nahánějící draky promlouvat, než stejně zapálený Viking z Dejvic a Smíchova David Novotný?“ uvedl Martin Pilař, ředitel vydavatelství OneHotBook. A dodal: „Proč si nakonec tak okouzlující vyprávění nedopřát při společném poslechu se svou mladou krví, nástupcem, dalším malým rozumbradou či neohroženou bojovnicí, kteří opravdu nutně potřebují vědět, jak to s tím ochočením Bezzubky vlastně bylo. Stmelující zážitek je na tom to nejlepší, takže se samozřejmě chystáme pokračovat v celé řadě, která čítá až deset knih.“

Jak se stát největším vikingským hrdinou všech dob? Můžete se jím prostě narodit. Může vám to zákulisními intrikami zařídit vaše babička. Nebo se k tomu můžete dopracovat vlastní pílí jako Škyťák Šelmovská Štika III., známý válečnický náčelník kmene Chlupatých chuligánů, obávaný bojovník a amatérský přírodovědec. Ani jeho cesta na trůn však nebyla jednoduchá. První zkouškou odvahy pro bojovné mladíky je totiž obtížný úkol: chytit a ochočit si draka. Škyťák se však v dětství coby potenciální následník příliš nepředvedl; byl hochem nemotorným, nevysokým a nešikovným, více než svaly se snažil používat důvtip. Nicméně jeho chabý úlovek - mrňavý a bezzubý dráček - ukáže, že se v něm (stejně jako v jeho "krotiteli") možná skrývá víc, než je na první pohled patrné. Začíná báječné dobrodružství plné strašlivých netvorů, zbrusu nových metod výcviku draků a spousty legrace…

„Je to příběh z prostředí drsných Vikingů, takže jsem se vždycky těšil, až bude mluvit hlavní hrdina Škyťák, který se trochu vymyká. Všichni ostatní jsou mužní, chlupatí, zarostlí, uřvaní, samé vousy a přilbice. Jeden mluví hlubokým hlasem, další ještě hlubším a pak nastoupí stvoření, které mluví ještě hlouběji… To pak není úplně jednoduché, sáhnout do takových hlasových hlubin. Ale jinak je to pěkná přehlídka vtipných postav,“ líčí interpret audioknihy David Novotný. A doplňuje: „Občas nám v charakterizaci napomáhaly i ilustrace. Třeba protagonistova soka Šušnibora jsme ztvárnili jako hodně nafoukaného a protože má na obrázku obrovské nosní dírky, tak při hovoru pofrkává. Navíc mluví i draci, trochu dodýchávají, jakoby syčí. Postupně mě zkrátka napadalo, jak by která postava mohla mluvit a pak jsme si v konzultaci s režisérkou i zvukařkou říkali, jak to uděláme. Dráček Bezzubka mi nakonec maličko připomínal jednoho skřítka z filmu Ronja, dcera loupežníka. Je to takový rozmazlený tvoreček, často se různě ofrňuje. Navíc jsem si i zazpíval.“ A jak vnímá oblíbený narátor rozdíly mezi četbou pro dospělé a pro děti? „Po třech hodinách vyprávění pro děti jsem vyčerpaný stejně jako po třech hodinách četby pro dospělé, ale jinak. Pro děti mě vysílí to, jak měním jednotlivé hlasy, přemýšlím o nich. U audioknihy pro dospělé mě unaví samotné množství textu, že už dlouho hraju a mluvím. Když čtu pro dospělé, tak vlastně čtu ženě a svým blízkým, a když pro děti, tak vyprávím svým dětem – takže obojí dělám s láskou,“ prozrazuje herec.

Malé Vikingy při jejich dobrodružství doprovází veselá a výrazně rytmizovaná pochodová melodie, hravý "hymnus", který není problém si zapamatovat a broukat spolu s vousatými válečníky a ochmýřeními bojovníky. Tempo udává rozvážný tympán, jejž nedočkavě popohánějí údery do pochodových bubínků, popichují švitořivé píšťalky, které si skočně prozpěvují a spolu s houslemi malují hlavní melodickou linku skladeb.

UKÁZKU Z AUDIOKNIHY si můžete poslechnout ZDE.

Cressida Cowell (* 1966) je anglická spisovatelka fantasy příběhů, která vystudovala angličtinu, grafický design a ilustraci v Oxfordu a na Brighton University. Psaní se začala věnovat již v devíti letech, kdy se s rodiči přestěhovala z Londýna na malý ostrov u západního pobřeží Skotska. Okolní divoká a drsná krajina přímo vybízela k vymýšlení příběhů o dracích. Přesto první dětskou knihu s tímto tématem vydala až ve svých 33 letech. Je autorkou série Škyťák Šelmovská Štika, z níž je nejznámější první díl Jak vycvičit draka, který se také stal předlohou stejnojmenného úspěšného animovaného filmu z roku 2010 i jeho pokračování Jak vycvičit draka 2 (2014). Studio DreamWorks připravuje také další snímek z této série.

David Novotný (* 1969) po absolutoriu studia herectví na Pražské konzervatoři byl ve svém prvním angažmá v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, od roku 1998 je členem souboru Dejvického divadla. Filmoví a televizní diváci jej znají např. ze snímků Tmavomodrý svět, Kožené slunce, Non Plus Ultras, Pravidla lži, Karamazovi, O rodičích a dětech, Křídla Vánoc, Díra u Hanušovic či Hodinový manžel nebo ze seriálů Hořící keř, České století, Okresní přebor, Čtvrtá hvězda, Clona, Kosmo a Bohéma. Hojně se věnuje i dabingu. Audiokniha Doktor Proktor a konec světa. Možná… v jeho interpretaci získala ocenění Audiokniha roku 2016 – Nejlepší audiokniha pro děti a mládež. Dále účinkoval v audioknihách vydavatelství OneHotBook: Doktor Proktor 1-4 (2014-2017), Sedmikráska (2016), Praha noir (2016), Knihy džunglí (2017), Krev na sněhu (2017), Umina verze (2017).

Cressida Cowell: Jak vycvičit draka

Vypráví: David Novotný

Vydává: OneHotBook

Celkový čas: 4 hodiny 16 minut

Více informací: www.onehotbook.cz