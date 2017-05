Jedna rodová linie a stejný osud

Francouzsky napsaný román české malířky a spisovatelky v její „adoptivní vlasti“ obdržel ocenění Prix Renaudot des Lycéens 2016 a v češtině vyšel letos na Velký knižní čtvrtek. Nyní vychází jako audiokniha MARIE A MAGDALÉNY v podání Valérie Zawadské, Terezy Bebarové a Lucie Pernetové, jež každá líčí osudy jedné protagonistky na pozadí neradostných československých dějin.





„Autorčina okouzlující próza nás přesvědčila, abychom abychom s přípravou audioknihy začali ještě před vydáním knihy, kdy jsme měli k dispozici redigovaný rukopis, díky čemuž jsme mohli co nejdříve přijít také s dramatizovanou a nezkrácenou četbou románu. Když se někdo dokáže v náhradní domovině prosadit s dílem o české minulosti psaným ve svém druhém jazyce, je to událost hodná obdivu. Ukazuje se tím, že text v sobě nese nadčasové poselství, které se sice týká konkrétního evropského prostoru, ale zároveň se dotýká kořenů člověka, jeho rodinných vazeb a předků – tedy toho, co jej utváří,“ uvedl Martin Pilař, ředitel vydavatelství OneHotBook.

Sama autorka Lenka Horňáková-Civade ke svému tématu doplnila: „Zajímalo mě, jak Historie s velkým H ovlivňuje naše životy, i když si myslíme, že od ní jsme daleko a už se nás netýká. Říkám tomu román tří hlasů, čtyř žen a pěti postav.“ A právě tento prvek činí text také maximálně vhodným pro vícehlasou audioknihu. „Všechny tři hrdinky vyprávějí události z vlastní perspektivy, takže se každá z hereček mohla naplno ponořit do ‘svého‘ příběhu. Každodenní i drsné situace jsou vylíčeny svébytně poetickým jazykem, který promlouvá ústy interpretek s ještě větší razancí, lépe vyzní jeho rytmus i naléhavost,“ dodala Šárka Nováková, redaktorka vydavatelství OneHotBook.

Pokud nedokážeme svým dcerám předat příběhy o svých chybách, hrozí, že je budou opakovat. Ale jsou to vůbec chyby, když ničeho nelitujeme? Magdaléna, Libuše i Eva vyrůstají bez otce. Magdaléna zažila nacistickou okupaci, Libušino kolektivizací rámované dětství končí za okupace vojsky Varšavské smlouvy, Eva je dítětem normalizace. A každá vypráví o lásce, naději a o vnitřním zdroji síly, která jim umožňuje nést hlavu vztyčenou navzdory nepřízni osudu i historie. Všechny vyprávějí i o Marii, jejich matce, babičce a prababičce, jejíž nezdolnost a vzdor kolují v jejich žilách.

„Při četbě jsem vzpomínala na vyprávění mojí babičky Valérie nebo babičky Kataríny z východního Slovenska, jak se žilo na vesnici a jak tam fungovaly vztahy… Tak to prostě tehdy bylo – když dívka otěhotněla a nevdala se, tak porodila parchanta a byla v obci vyvrhelem. Dnes snad na svobodné matky už nikdo nekouká skrz prsty. Protože žena má právo se rozhodnout, jak chce žít. A tyhle tři silné osobnosti, o kterých audiokniha vypráví, dokázaly, že v kterékoli době je možné být silná a stát si za svým, nestydět se a nebát se,“ prohlásila Valérie Zawadská, která se ujala četby partu Magdalény neboli Magdiny.

Na ní navázala Tereza Bebarová s vyprávěním Libuše. „Próza mi připomněla příběh žen z románu Žítkovské bohyně, který jsem načetla zhruba před pěti lety. Téma je ryze ženské, je o síle rodového předurčení, o emancipaci, nezávislosti, o společenském vyčlenění, pokrytectví, touze… Moje rodina pochází z moravského venkova, takže jsem tam našla spoustu situací, které mí blízcí prožívali obdobně,“ vzpomínala herečka.

Třetím hlasem na audioknize je Lucie Pernetová, která se chopila role Evy. „Román se mě na několika rovinách dotkl i osobně. Jeden den jsem četla ve studiu, jak jde malá Evička k zápisu do školy, a druhý den jsem k zápisu vedla svou dcerku. Navíc je to kniha o osudu nepoddajných žen, které vychovaly potomka bez otce. A já jsem svého otce také vlastně nepoznala, nebo si ho nepamatuji, takže jsem pohled patnáctileté dívky na otce, který je a není, intenzivně vnímala. Byla to taková moje osobní spojitost s příběhem, který se se mnou potkal z obou stran – jako s matkou i jako s dcerou,“ prozradila interpretka.

Nahrávku v režii Michala Bureše doprovázejí komorní kompozice od skladatele Lukáše Hurníka, jež odkazují k moravské lidové písni. V durových i mollových melodiích se rozvážně proplétá zvonivý cimbál, paličkami opisující krajinu, horizont a lehkonohé housle, které k letu nad obzor vybízí spiklenecké tahy smyčcem. Souhra je někdy nadějná a s jiskrou dychtivě víří v tanci, jindy klopotně a rozladěně hledá společnou řeč, jeden nástroj smýká druhým a přetahuje se o marginální dominanci, kterou jedním tahem osudově zvrátí zemitý kontrabas.

UKÁZKU Z AUDIOKNIHY si můžete poslechnout ZDE.

Lenka Horňáková-Civade: Marie a Magdalény

Účinkují: Valérie Zawadská, Tereza Bebarová, Lucie Pernetová

Vydává: OneHotBook

Celkový čas: 6 hodin 27 minut

Více informací: www.onehotbook.cz

Zdroj foto: Han Connor OneHotBook