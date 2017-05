K audioknižní edici Mistři slova se přidal Norbert Lichý

Před pár dny vyšla další audiokniha v sérii Mistři slova, kterou vydává Audiotéka. Dubnovým mistrem slova se stal Norbert Lichý, který načetl audioknihu Smrt je mým řemeslem.

A čím Norberta Lichého kniha zaujala? „Knihu Roberta Merleho Smrt je mým řemeslem jsem dostal do ruky, když už jsem byl zralý kluk. Bylo mi kolem 25 let a byl jsem už po vojně. Okamžitě mě zaujala, protože je v ní hrozně moc. Je v ní to, jak může spartanská výchova pokřivit člověka. Jak se lidé, někdy úplně nepochopitelně, chovají ve válce. Nebo jaká je vlastně otázka viny a neviny v plnění rozkazů. Zkoumavým poslechem zjistíte, že je v knize hrozně málo dlouhých vět. Celkově jsou ty věty až holé, a přitom jí dávají zvláštní rytmus a atmosféru. Ta knížka je zkrátka opravdu dobrá. Není povrchní, ale přitom ani těžká. Je to prostě hodně dobrý román.“

Na jeho celé vyjádření se můžete podívat:

A audioknihu seženete tady: http://audioteka.com/cz/audiobook/mistri-slova-smrt-je-mym-remeslem



„Projekt Mistři slova je, myslím, projekt zcela na místě. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud si interpret vybere něco, co by rád načetl, něco, o co by se rád podělil s posluchači, je to vždycky radostná práce. Mistři slova jsou dobrým počinem,“ řekl k projektu březnový Mistr slova Igor Bareš.



