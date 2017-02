Co se stane během několika vteřin, kdy se zastaví srdce?

Celosvětově proslulá švédská autorská dvojice, která publikuje svou tvorbu pod pseudonymem Lars Kepler, nepíše jenom detektivní sérii s komisařem Joonou Linnou. Autoři uspěli také s drsnou městskou fantasy o otázkách života a smrti nazvanou Playground, která právě vychází jako audiokniha v podání herečky Terezy Bebarové.





„V Playgroundu nabízí autoři svoji odpověď na otázku: „Co bude po smrti?“ Před očima se nám promítne celý život, projdeme tunelem za světlem, a co pak? Jejich vize je temná, temnější než špinavé zákoutí čínského přístavu, do kterého nás zvou. Stejně důležitý jako zážitek klinické smrti je tu také vztah matky a syna. Suverénní vypravěčka Tereza Bebarová dokáže posluchače ‘vymáchat’ v ponurém prostředí starobylého města, nebo dramaticky podat akční scény a vystupňovat napětí, ale umí rovněž zasáhnout city,“ uvedla Tereza Filinová z vydavatelství OneHotBook.

Po těžkém zranění Jasmin, poručici švédské armády, na chvíli přestane bít srdce. Když se probere z kómatu, popisuje tajemné přístavní město – přechod mezi životem a smrtí –, v němž panuje krutý a nespravedlivý systém. Tíha zážitku ji přiměje odejít z armády a pokusit se vést normální život, který však naruší dopravní nehoda. Její syn musí na operaci, při níž je nutné mu na okamžik zastavit srdce. Jasmin ví, že z „druhé strany“ se sám nevrátí. Přístavní město je nebezpečné. A ze všeho nejnebezpečnější je hřiště…

Ačkoli obvykle audioknižní „keplerovky“ vypráví Pavel Rímský, tentokrát nejde o další díl detektivní série, ale o samostatný román, který líčí příběh silné ženské hrdinky. Proto bylo třeba najít adekvátní vypravěčku, jejíž hlas by ukazoval jak Jasmininu odhodlanost, tak křehkost života visícího na vlásku, která by zvládla veškeré záludnosti nelehkého textu. Volba tedy padla na ostřílenou profesionálku s čarovným hlasem Terezu Bebarovou. „Smrt jako taková je fascinující téma. Moc o ní nevíme, děsí nás, zároveň trochu přitahuje a námětem pro knihu nebyla poprvé a určitě ani naposled. Zasazení příběhu do prožitků během klinické smrti je určitě zajímavý nápad. Ale od té doby, co mám dceru, nesnesu jako čtenář nebo divák moc kruťáren, nemluvě o tom, když se týkají malých dětí. Kdybych si některé momenty v knize měla připustit osobně, asi by mě to dost rozrušilo. Naštěstí jsem se musela soustředit na četbu, tím pádem jsem rezonování mateřských citů odsunula na druhou kolej,“ prozrazuje herečka. A co bylo pro interpretku při četbě nejnáročnější? „Když opomenu spojení hereckého výrazu, spolu s dikcí, srozumitelností, prací s dechem, s regulací tvorby slin, s dlouhým sezením provázeným trnutím šíje a nohou, nebylo úplně snadné přečíst dlouhé drastické pasáže plné krvavých soubojů, rozluštit některé čínské výrazy a nechat si zajít chuť k jídlu u pasáže s barvitě vylíčenou čínskou hostinou o mnoha chodech,“ odpovídá se smíchem.

Náladu nahrávky dokresluje původní hudební doprovod, který ctí dvě roviny vyprávění, když odlišně pojatou strukturou a nástrojovým obsazením atmosférických předělů uvozuje či uzavírá jednotlivé kapitoly. Reálný svět doprovází syrový, elektronický, věcný sound s výraznou rytmickou složkou; kapitoly a dění v přízračném přístavním městě doplňují zdánlivě melancholické vyhrávky na tradiční čínský strunný nástroj zvaný pipa, jež však rezonuje znepokojivou nerytmickou linkou…

Pod pseudonymem Lars Kepler se skrývá autorské manželské duo Alexandra Coelho Ahndorilová (1966) a Alexander Ahndoril (1967). Oba mají rádi thrillery a rozhodli se vytvořit sérii kriminálních příběhů, které by nebyly spojovány s jejich dosavadní tvorbou. Jejich první společný román Hypnotizér (Host, 2010) se stal mezinárodním bestsellerem, filmového zpracování se ujal známý režisér Lasse Hallström. Druhým dílem byla neméně úspěšná kniha Paganiniho smlouva (Host, 2011), třetím Svědkyně ohně (Host, 2012), čtvrtým Písečný muž (Host, 2012), pátým titulem řady je Stalker (Host, 2015) a šestým Lovec králíků (Host, 2017). Thriller z žánru urban fantasy Playground (2016) vyšel samostatně mimo sérii s Joonou Linnou.

Tereza Bebarová (* 1975) Vystudovala herectví na ostravské konzervatoři. Již během studia hrála v Divadle Petra Bezruče, po absolutoriu byla v angažmá v ostravském Divadle Aréna, později i v Národním divadle moravskoslezském. Po přesídlení do Prahy hraje a zpívá v nuselském Divadle na Fidlovačce. Jako velmi dobře hlasově disponovaná herečka působí v dabingu (třikrát získala Cenu Františka Filipovského) a v současné době patří mezi nejvyhledávanější audioknižní narátorky. Televizní diváci ji znají ze seriálu Ulice, kde ztvárnila postavu Ukrajinky Světlany. Dále účinkovala v audioknihách vydavatelství OneHotBook: Žítkovské bohyně (2013), Dívka ve vlaku (2016).

UKÁZKU Z AUDIOKNIHY si můžete poslechnout ZDE.

Lars Kepler: Playground

Účinkuje: Tereza Bebarová

Délka: 12 hod. 19 min.

Vydává: OneHotBook

Zdroj foto: OneHotBook