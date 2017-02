Téměř 30 let po smrti Richarda Phillipse Feynmana vydává Audiotéka mluvenou podobu jeho autobiografické knihy s názvem To nemyslíte vážně, pane Feynmane. Interpretace se bravurně zhostil Filip Švarc.

Jak český i originální název (Surely You're Joking, Mr. Feynman! Adventures of a Curious Character) trochu napovídá, jedná se o autobiografii plnou nadsázky a humoru. Celosvětově tato kniha vyšla v roce 1985 a spíše než o fyzice je o jednom velmi zajímavém člověku a jeho zážitcích. Pro připomenutí, Richard Phillips Feynman (1918–1988) byl jeden z nejvýznamnějších teoretických fyziků 20. století a v roce 1965 mu byla spolu se dvěma dalšími fyziky udělena Nobelova cena za techniku popisu reakcí elementárních částic poskytující alternativní náhled na chápání kvantové fyziky.

Audiokniha začíná Feynmanovým dětstvím, dále krátce popisuje jeho studia na MIT i Princetonu, hodně se věnuje jeho práci na vývoji jaderné bomby v Los Alamos, do toho přidává také strasti života týkající se nemocné manželky. S Feynmanem se dále posluchač podívá do Brazílie i Japonska nebo do Kalifornského technického institutu – Caltechu, kde dlouhodobě působil. Nečekejte žádné popisy výzkumů ani různých teorií, ale spíše vyprávění neustále zvídavého a hodně přímočarého muže nebojícího se žádných výzev. Těšte se také na příběhy o sambě, bubnování, nočních klubech, malování, zvláštních stavech mysli nebo hodnocení knížek podle obálek.

I samotná kniha To nemyslíte vážně, pane Feynmane byla velmi dobře přijata, protože ukázala jednoduše jiný pohled na vědu a Feynman si úsměvným stylem vyprávění dokázal dostat čtenáře na svou stranu. Ostatně, tak to měl i s lidmi. Zůstat na této vlně se povedlo i Filipu Švarcovi, skvělému vypravěči a dabéru, kterému je vlastní pracovat v hlase s ironií, nadhledem a občas i jakýmsi sebemrskačským tónem. Navíc má také v hlase něco, díky čemu si jej posluchač zkrátka musí zamilovat. A když jsou zde popisovány různé kanadské žertíky a vtípky, dokázala jsem si díky interpretovi hned představit dané situace a úplně jsem viděla ty ďáblíky ve Feynmanových očích.

Audiokniha byla hodně dlouhá, ale alespoň jsem si zvykla trávit s ní každou volnou chvíli (procházky, cesty autobusem, uklízení, vaření) a když se po těch 13 hodinách ozvalo závěrečné „Váš RPF“, ucítila jsem vlnu smutku a chtěla pokračování. Tak člověka dokázalo toto vyprávění laureáta Nobelovy ceny strhnout. A to i přesto, že si nepamatoval veškerý detail a občas mu myšlenky chtě nechtě létaly jinde.

Audioknihu To nemyslíte vážně, pane Feynmane doporučuji všem fyzikům a vědcům obecně, ale také všem ostatním, kteří se chtějí pobavit a k tomu seznámit s jedním úžasným člověkem…

Filip Švarc se narodil 1. dubna 1975 v Praze, v dětských rolích hostoval v Divadle na Vinohradech a v Divadle E. F. Buriana. V roce 1989 nastoupil na Státní konzervatoř v Praze, kde po šesti letech úspěšně absolvoval obor herectví. Jako host hrával v pražském Divadle ABC, dlouho moderoval ve Fajn Rádiu a v současné době se věnuje hlavně dabingu (jeho hlas je známý například z Top Gearum nebo jako voiceover z pořadů Superstar, Hlas Československa nebo Topstar magazín).

To nemyslíte vážně, pane Feynmane

Autor: Richard Phillips Feynman

Interpret: Filip Švarc

Vydavatelství: Audiotéka

Délka: 13 hodin 32 minut

Typ: audiokniha

Hodnocení: 90 %

Zdroj foto: Audiotéka