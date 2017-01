Dárek k narozeninám Miloše Formana – audiokniha Co já vím?

Audiotéka vydává k příležitosti narozenin našeho nejznámějšího režiséra Miloše Formana autobiografickou audioknihu Co já vím?. Knihu o svém životě napsal Miloš Forman ve spolupráci se spisovatelem Janem Novákem. V předprodeji je možné už tento týden získat jednu třetinu z celkové délky nahrávky. Kompletní audiokniha pak vyjde den před Formanovými narozeninami v pátek 17. února, jejím interpretem je Hynek Čermák.

Miloše Formana netřeba představovat: do povědomí filmových fanoušků se zapsal už v šedesátých letech, kdy přispěl k zformování toho, čemu se brzy začalo říkat "nová vlna" českého filmu; po odchodu do exilu v USA se po počátečních hubených letech zařadil mezi hollywoodskou smetánku a jeho filmy jako Vlasy, Přelet nad kukaččím hnízdem, Amadeus či Lid versus Larry Flynt už dávno patří do zlatého fondu světové kinematografie. Kniha vzpomínek je pak dílem stejně výrazným jako jeho filmy – řečeno slovy samotného Miloše Formana, jde o "můj život, jak ho prožil Jan Novák". A že ten Formanův život stál za to.

“Forman je legenda! Znám filmy a divadla které dělal! Ale "Co já vím" je pro mne překvapení! Ta samozřejmost, ta lehkost, ten odstup nad vším pachtěním! Ta věcnost života jednoho chlapa, který si "něco" umanul! Je to odzbrojující životopis, ve srovnání s malostí všedních trápení. Je to příručka pro přežití! Je to návod, jak být šťastný! Je to román o pokoře! Je to výsměch všem, kteří jen čekají!! A v neposlední řadě, je to skvělá literatura, daleko překračující autobiografickou formu! Tlustá kniha o jednom frajerovi!“ řekl k audioknize její interpret Hynek Čermák.

Jan Novák je česko-americký spisovatel, scenárista a dramatik, narozený v roce 1953 v Kolíně. Jeho rodina v roce 1969 emigrovala přes Rakousko do Chicaga, kde debutoval povídkovou sbírkou “Striptease Chicago” ('68 Publishers 1983; Mladá fronta 1992) z prostředí československých emigrantů v Americe. V roce 1985 začal psát anglicky a jeho první román v angličtině “Miliónový jeep” vyhrál Carl Sandburg Award za knihu roku a Friends of Literature Award. Jako scenárista spolupracoval s Milošem Formanem na filmu “Valmont”, napsal také scénáře k filmům “Báječná léta pod psa” a ke slovenském filmu “Nedodržaný sľub”, který byl Slovenskem nominován na Oscara. Jeho rozsáhlé beletristické zpracování příběhu bratří Mašínů pod názvem “Zatím dobrý” (z angl. originálu “So Far So Good”) získalo v roce 2005 cenu Magnesia Litera v kategorii Kniha roku. V roce 2005 natočil společně se svým synem Adamem dokumentární film “Občan Václav Havel jede na dovolenou” o policejním pronásledování Václava Havla v roce 1985 a v roce 2009 pak dokumentární film “Občan Havel přikuluje” z doby o deset let dříve. V roce 2007 obdržel Cenu Josefa Škvoreckého za román “Děda“ (Bookman, 2007).

Hynek Čermák se narodil v roce 1973 v Praze. V roce 1995 absolvoval studium herectví na DAMU a poté spolupracoval s Divadlem J. K. Tyla v Plzni, CD 94, Divadelním spolkem Kašpar, Divadlem v Řeznické a byl v angažmá ve Středočeském divadle Kladno. Od roku 2010 je členem Dejvického divadla. Hynek Čermák je držitelem Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli v roce 2011 ve snímku Nevinnost. Objevil se také v mnoha dalších filmech např. Gangster KA, Americké dopisy, Díra u Hanušovic, Muži v naději, Svatá čtveřice, Signál, Ve stínu, Santiniho jazyk, … a bude hůř, a také v televizních seriálech Rapl, Až po Uši, Čtvrtá hvězda, Cirkus Bukowsky, Vinaři, Expozitura, Kriminálka Anděl, Četnické humoresky a v dalších projektech. Díky svému charakteristicky hlubokému hlasu se také věnuje dabingu a načítání audioknih.



Ukázka z audioknihy: http://bit.ly/ukazka-audio-co-ja-vim

Co já vím?

Autor: Miloš Forman, Jan Novák

Interpret: Hynek Čermák

Délka: 16 hod 6 min

Kategorie: Vzpomínky a biografie

Režie: Jakub Tabery

Mistr zvuku: Jan Kacian

Vydavatel: Audiotéka

Cena v předprodeji 299,- Kč do 16. 2. 2017

Cena 349,- Kč od 17. 2. 2017

Vydáno ve spolupráci s nakladatelstvím Paseka a Argo.

Odkaz na audioknihu: http://audioteka.com/cz/audiobook/co-ja-vim