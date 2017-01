Audiotéka před pár dny vydala audioknihu Suchý hadr na dně mořském, debut spisovatelky Ivany Chřibkové. Jedná se o útlou knihu, která však pobaví a navíc má co předat.









Suchý hadr na dně mořském obsahuje krátké povídky reflektující dětství, dospívání i skok do dospělácké reality mladé hrdinky Anny. Ta „neuměla šplhat. Chtěla být prodavačkou, jako teta Bedřiška s velkýma prsama. Nenáviděla kostel, do kterého musela chodit a nechtěla vodit svého bratra do školky, protože byl tlustý a do punčocháčů jí s ním museli pomáhat kolemjdoucí. Měla ráda knížky a nechápala, proč ostatní ne. Měla jiné zapínání na školní aktovce a myslela si, že to je ten důvod, proč jí Petr Hořák maluje do knihy kosočtverce i po hodinách matematiky.“

Jedná se o různě posbírané příběhy, ať už z autorčina života nebo jejího okolí a samozřejmě je zde trocha fikce. Nejedná se o příběhy nebo poselství, na které byste sami nepřišli, ale každý si u nich jistě zavzpomíná. A kdo je z vesnice, tak ten bude zaručeně mockrát s úsměvem kývat hlavou.

Interpretkou audioknihy je česká herečka Vanda Hybnerová, což si autorka knihy moc přála. „Vanda Hybnerová je osobitá, má v sobě noblesu i rebelii. A to je mi moc sympatické,“ dodala Ivana Chřibková. Ačkoliv se může zdát, že by takové příběhy ze života dokázal správně podat téměř každý, Vanda vdechla hrdince život právě díky těm dvěma zmíněným vlastnostem. V příbězích z dětství její hlas překypuje typickou naivitou, zatímco v pubertě si pak stojí rebelsky za svým. A přesto není potřeba žádných velkých změn hlasu nebo pitvoření. Vše je přirozené jako život sám.

Audiokniha Suchý hadr na dně mořském má přes pět hodin, je rozdělena do 88 krátkých kapitol, takže nehrozí, že by posluchač takzvaně ztratil nit. Příběhy jsou navíc skvěle vypointované a tím pádem se velmi dobře poslouchají. Čas s Annou utekl velmi rychle a už teď se těším na další autorčinu knihu, na které pracuje.

Ivana Chřibková se narodila se ve Štěpánkovicích na Opavsku. Pracoval pro kulturní rubriku opavského týdeníku Kamelot a pro deník Svoboda v Ostravě. Poté se přestěhovala do Prahy a přes 10 let pracovala pro televizi Nova. Razantně změnila svůj život přestěhováním se do španělské Andalusie, kde právě napsala knihu Suchý hadr na dně mořském. Dnes žije ve městě Leeds v Anglii. S autorkou si můžete na našem webu přečíst rozhovor: http://kultura21.cz/rozhovory/15719-ivana-chribkova-rozhovor

Vanda Hybnerová je dcera mima a divadelního pedagoga Borise Hybnera. Po studiu fotografie na grafické škole vystudovala herectví na pražské DAMU. Byla členkou Divadla Labyrint a hostovala například v Divadle na Vinohradech, v Národním divadle, v Činoherním klubu, v Divadle v Řeznické, v Divadle pod Palmovkou, ve Švandově divadle a v Divadle v Celetné. V současnosti ji můžete vidět v Divadle Komedie, kde nejčastěji spolupracuje s režisérem a uměleckým šéfem divadla Davidem Jařabem.

Suchý hadr na dně mořském

Autor: Ivana Chřibková

Interpret: Vanda Hybnerová

Vydavatelství: Audiotéka

Délka: 5 hod. 19 min

Typ: audiokniha

Hodnocení: 90 %

Zdroj foto: Audiotéka