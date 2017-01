Dávejte si pozor na Zbraně vlivu

O knize Zbraně vlivu jsem poslední dobou hodně slyšela ve škole, a proto jsem byla velmi ráda, když jsem ji díky vydavatelství Progres Guru objevila jako audioknihu. Necelých 14 hodin ani to, že se nejedná o úplně oddechový typ audioknihy mi nebylo překážkou, abych se do vyprávění přímo „zažrala“ a vyprávěla o něm nadšeně svému okolí.

Autorem Zbraní vlivu je nejcitovanější sociální psycholog současnosti Robert B. Cialdini, který se desítky let věnuje právě výzkumu vyjednávání, přesvědčování a problematice vyhovění. Na základě svých zkoumání a pozorování nebo přímo proniknutí do interesovaných skupin (prodejci po telefonu a podobně) dal dohromady tyto zbraně vlivu, tedy věci, které dokážou velmi snadno oblbnout náš úsudek. Mezi zbraně patří: reciprocita, závazek a důslednost, sociální schválení, oblíbenost, autorita a vzácnost. Robert B. Cialdini vždy danou zbraň popíše, a to nejčastěji na velmi praktických případech a na závěr dá také doporučení „jak říci ne“.

Tato kniha se primárně doporučuje všem, kteří pracují s lidmi, ale měl by se k ní dostat každý. Je to taková příručka obchoďáka naopak, příručka říkající nám, na co si dát pozor, kde jsou ty různé kličky. Příběhy nás zavedou nejen do prostředí autosalonů, tuperware party, ale také do studentských spolků nebo různých sekt. Velmi pozitivní a sympatické je, že sám autor tady nepůsobí jako vševědoucí autorita, ale sám dokáže přiznat, že se nejednou nachytal a jak na něho daná zbraň působí.

Audiokniha je dělena do 39 kapitol, které mají různou délku, ale vše působí tak akorát, aby posluchači takzvaně neunikla nit. Nejedná se o žádné teoretické kydy, právě naopak jde hlavně o praxi, takže se ani není čas nudit, spíše jen žasnout. Interpretem je známý rozhlasový hlas Jan Hyhlík, působící zde jako moc milý vypravěč, jako takový moudrý dědeček, kterému věříte každé slovo. Okamžitě jsem si jej ztotožnila se stejně starým Robertem Cialdinim a jeho hlas mě fascinoval i uklidňoval zároveň.

Zbraně vlivu jsou pro mě první audioknihou, kterou nutně potřebuji i v tištěné formě do své knihovny, abych ji mohla půjčit rodině a známým a také abych do ní mohla častěji nakouknout. Jsem moc ráda, že mě i díky Janu Hyhlíkovi a Progres Guru obecně mohla takto nadchnout a už teď se těším na další podobné počiny.

Jan Hyhlík se narodil v roce 1945 v Praze, je hlasatel, herec a dabér, který vystudoval v Praze divadelní fakultu AMU a vystřídal několik divadel - v Hradci Králové, Kolíně, Brně, Praze a Pardubicích. Od roku 1995 externě spolupracuje s Českým Rozhlasem 3 Vltava a zhruba stejnou dobu načítá knihy pro Knihovnu a tiskárnu pro nevidomé Karla Emanuela Macana, kde vytvořil již přes 150 audioknih.

Robert B. Cialdini se narodil v roce 1945, absolvoval univerzitní a postgraduální studia v oboru experimentální psychologie na Severokarolínské univerzitě a na Columbijské univerzitě. Je emeritním profesorem marketingu a psychologie na Arizonské státní univerzitě. Také je prezidentem Influence at Work, mezinárodní školicí a konzultační společnosti. Jeho kniha Zbraně vlivu vyšla v originálepod názvem Influence: The Psychology of Persuasion v roce 1984, další vydání pak v roce 2001. Jeho dalšími díly jsou knihy Yes! 50 Scientifically Proven Ways to be Persuasive (2008) a Pre-suasion, která nyní vychází v nakladatelství Melvil Publishing pod názvem Před-svědčování.

Zbraně vlivu

Autor: Robert B. Cialdini

Interpret: Jan Hyhlík

Vydavatelství: Progres Guru

Délka: 13 hodin 45 minut

Typ: audiokniha

Hodnocení: 100%

Zdroj foto: Progres Guru