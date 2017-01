Aristokratka na koni má otěže pevně v rukou

Třetí díl příběhů ze zámku Kostka s názvem Aristokratka na koni od Evžena Bočka se objevil na pultech knihkupectví v rámci Velkého knižního čtvrtku, tedy v říjnu loňského roku. Audiokniha s excelující Veronikou Kubařovou na sebe nenechala dlouho čekat.

Děj Aristokratky na koni přivádí posluchače opět na zámek Kostka, kde se toho od posledního dílu moc nezměnilo – finanční situace je stále nepříznivá a i klíčoví protagonisté zůstali stejní. Hrabě František Kostka stále škudlí peníze a personál si dále žije svým životem. Vypravěčka Marie III. je zde trochu starší, více se motá do děje a také je více ve hře láska. Nosným tématem tohoto dílu je pak plán na zvýšení návštěvnosti související s Marií III. – její smrt jako naplnění proroctví, a to ideálně před zraky návštěvníků. Jak vše dopadne si, však budete muset poslechnout.

Jedná se o třetí díl příběhů o Aristokratech a jak to tak bývá, už vše není takové, jako v prvním díle. Stále zde funguje situační komika, posluchač se zasměje, ale už ne s takovou intenzitou, navíc ho některá jednání už ani nepřekvapí. Zpestřením je zde nová postava tetičky Nely, která se objeví a pak už o ní téměř není zmínka. Audiokniha má však otevřený konec, tak uvidí, co Evžen Boček vymyslí…

Interpretkou není nikdo jiný než Veronika Khek Kubařová, která mluvené Aristokratce dává život a posouvá tyto audioknihy do nebeských výšin. Kdykoliv slyším její jméno nebo ji zahlédnu v televizi, je to pro mě prostě Marie III. Deníkové zápisy čte s naprostou lehkostí, dokáže do hlasu promítnout jak ironii, nebo paniku, tak různé obdoby nadšení. Jejímu projevu se nedá vůbec nic vytknout.

Audiokniha Aristokratka na koni je akorát velmi krátká – má necelé 4 hodiny, ale i kniha má pouhých 160 stran. Zkrátka není potřeba rozehrávat dlouhý a napínavý příběh, když to jde postavit na jednotlivých epizodách, které se odehrávají v průběhu prázdnin a navíc mohou pokračovat v dalším díle. Takže pokud máte v ložnici ukrytou hromadu prádla na žehlení a hledáte nějakou odlehčující audioknihu, nemusíte přemýšlet ani váhat a můžete sáhnout po této Aristokratce (popřípadě po předešlých dílech).

Veronika Khek Kubařová vystudovala herectví na Pražské konzervatoři a po absolutoriu se přesunula do Městského divadla v Mladé Boleslavi, v letech 2011–2014 byla členkou souboru Městských divadel pražských Rokoko a ABC, od ledna 2015 působí v Dejvickém divadle, ale hostuje i na dalších scénách. Na stříbrném plátně debutovala filmem Rafťáci (2006), následovaly role ve snímcích Nejkrásnější hádanka (2008), Ženy v pokušení (2010), Lidice (2011), Můj vysvlečenej deník (2012) nebo Tři bratři (2014). Kromě „aristokratické série“ dále účinkuje v audioknihách vydavatelství OneHotBook: Bertík a čmuchadlo (2014), Hvězdy nám nepřály (2015) nebo Klubíčko veselých pohádek (2015).

Aristokratka na koni

Autor: Evžen Boček

Interpret: Veronika Khek Kubařová

Vydavatelství: OneHotBook

Délka: 3 hodin 49 minut

Typ: audiokniha

Hodnocení: 90 %

