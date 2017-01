Po veleúspěšných Deníččích moderního fotra přišel jejich autor Dominik Landsman s obměnou v podobě knihy Deníček moderního páru ...aneb ženy jsou z Venuše a muži jsou debil. K psaní si tak přizval Zuzanu Hubeňákovou a výsledkem je opět velmi vtipné dílo, které záhy OneHotBook předělal do audioknižní potřeby.

Dominik Landsman zůstal doma se svým synem Čeňkem, začal o svých peripetiích blogovat až z toho byly dvě knihy i audioknihy (Deníček moderního fotra aneb Proč by muži neměli mít děti a Deníček moderního fotra 2 aneb Pánbůh mi to oplatil na dětech). Místo pokračování o Čeňkovi se vrhl na psaní ve dvojici, a to se Zuzanou Hubeňákovou, blogerkou na webu iDnes.cz. Její texty, popisující běžné nástrahy života vtipnou formou, jí přinesly vítězství v soutěži Bloger roku 2014 a vydala je také knižně pod názvem Vstupte bez klepání. Dohromady je svedla šťastná náhoda, protože Dominik Landsman byl kmotrem její knihy.

Deníček moderního páru je tak na první pohled fiktivním příběhem o vzniku mladého páru Jindřicha a Nataši odehrávající se před narozením malého Čeňka. Posluchač tak s nimi prochází různými fázemi, a to od prvních setkání, přes první nástrahy společného bydlení až po koupi auta a jasný konec v podobě těhotenství. Jednotlivá etapa je vždy vylíčena oběma aktéry, což je velmi vtipné a jasně ukazuje rozdíly mezi pohlavími.

Pro Filipa Švarce muselo být čtení maximálně pohodové a bez stresu, když už se s Dominikem Landsmanem dostatečně ztotožnil u předešlých deníků a je to na něm znát. Jeho výkon je bezchybný a hlavně přirozený. Jeho akutnost v hlase je velmi roztomilá a vtipná. Pro janu Pidrmanovou byla tato audiokniha premiérou a také se s ní poprala se ctí. V kontrastu s postavou Jindřicha dokáže být opravdu zlá, je sebevědomá a jistá, což vede k mnoha úsměvným momentům.

Deníček moderního páru je povinností pro fanoušky Deníčků moderního fotra a potěší i ostatní hledající nějakou odlehčenou audioknihu. Vaše bránice zaručeně nezůstane v klidu a ještě si budete vážit vaší polovičky, kterou máte doma (a to i když třeba není moderní).



Filip Švarc se narodil v roce 1965 a svou první filmovou smlouvu mu rodiče podepisovali, když mu bylo šest. V roce 1989 nastoupil na Státní konzervatoř v Praze, kde po šesti letech úspěšně absolvoval obor herectví a po několikaročním hostování v pražském Divadle ABC se v současné době věnuje hlavně dabingu. Jedenáct let také strávil za mikrofonem Fajn Rádia a ve vydavatelství OneHotBook namluvil Deníček moderního fotra 1, 2, Elona Maska a Lovce hlav od Joa Nesboa.

Jana Pidrmanová vystudovala herectví na DAMU. Po skončení školy hrála se souborem Divadla AHA ve vysočanském Gongu, hostovala v Jihočeském divadle a v současné době hostuje v malostranském A-studiu Rubín. Televizní diváci ji znají ze seriálů jako Okresní přebor, Čapkovy kapsy, Sanitka 2, Kriminálka Anděl nebo Cirkus Bukowsky, zahrála si i ve filmech Runway, Ztracená brána nebo Hořící keř.



Deníček moderního páru

Autor: Dominik Landsman, Zuzana Hubeňáková

Interpret: Filip Švarc, Jana Pidrmanová

Vydavatelství: OneHotBook

Délka: 6 hodin 38 minut

Typ: audiokniha

Hodnocení: 95 %

Zdroj foto: onehotbook.cz