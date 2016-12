Příběh lásky v Achilleově písni načetl Jakub Saic

Příběh lásky na pozadí trojské války inspiroval Madeline Millerovou k sepsání vyprávění o nejlepším ze všech Řeků. Dojemná love story, bitva mezi bohy a králem, slávě a přátelství to vše obsahuje všeobecně známý příběh o Achilleovi. Vypravěčem je jeho přítel Patrokles a jako interpret audioknihy Jakub Saic.

Patroklos, mladý nešikovný princ, vypravuje o svém dětství a mladí na dvoře krále Pelea, kde žije všemi přehlížen ve stínu krále Pelea a jeho syna Achillea. Achilleus je jeho pravým opakem – silný, krásný, syn bohyně, nejlepší ze všech Řeků – a jejich cesty se nikdy neměly zkřížit. Jednoho dne vezme Achilleus Patrokla pod svou ochranu a stanou se z nich přátelé a z jejich pouta postupně vzniká něco mnohem hlubšího, ovšem k nelibosti Achilleovy matky Thetidy. Jednoho dne je Achilleus povolán z učení k otci, protože se blíží válka proti Troji. Spartská královna Helena, nejkrásnější žena světa, manželka krále Menelaa, byla unesena trojským princem Paridem a mykénský král povolal všechny řecké muže do boje proti bohaté Troji. Achilles navzdory věštbě sveden příslibem slavného osudu se k boji připojí. Patrokles, zmítaným láskou a strachem o svého přítele ho následuje, aniž by tušil, jak těžkou zkoušku podstupuje a jejich život nebude mít dlouhého trvání.

„Jsem docela hbitý čtenář. Jak jednu knihu dočtu, hned další rozčítám. Po přečtení a následném načtení Achilleovy písně jsem otevřel tři další knihy a u druhé kapitoly je zavřel. Tak je pro mě Achilleova píseň silná a jiné knihy vedle ní plytké. Bylo osvěžující číst bez veršů převyprávěný příběh známý z antické tragédie. Bylo zavazující takto kvalitní a čtivou knihu přednést posluchačům. A je zarážející, že si nad texty jiných autorů vždy vzpomenu na deset let opečovávanou knihu Madeline Millerové a ta čtyři písmena "ille" ve jméně autorky i jejího hrdiny“ dodal Jakub Saic k audioknize.





Madeline Millerová se narodila v Bostonu a vyrůstala v New Yorku a Philadelphii. Navštěvovala Brown University, kde získala bakalářský a magisterský titul. Posledních deset let vyučuje latinu, řečtinu a Shakespeara pro studenty středních škol. Studovala také dramaturgii na herecké škole v Yale, kde se zaměřila na adaptaci klasických textů do moderní formy. Achilleova píseň je její prvotinou, která byla oceněna cenou Orange Prize v roce 2012 a stala se bestsellerem New York Times. Kniha byla přeložena do více než 25 jazyků. V současné době žije autorka v Cambridge, Massachusetts, kde vyučuje a píše.

Jakub Saic se v roce 1969 narodil v Praze a po studiu Taneční konzervatoře vystudoval herectví na DAMU. Během studií hostoval v Národním divadle, v Divadle Na Zábradlí a v Městských divadlech Pražských. Byl jedním z prvních členů Divadelního Spolku Kašpar, kde působil bezmála 10 let. Poté hostoval několik let v divadle Na Prádle. Účinkoval i v mnoha televizních pohádkách a inscenacích. V současné době se věnuje především dabingu a rozhlasové práci

Ukázka z audioknihy: http://bit.ly/ukazka_achilleova_pisen

Achilleova píseň

Autor: Madeline Millerová

Interpret: Jakub Saic

Délka: 13 hodin 45 minut

Režie a zvuk: Miloš Vrána

Kategorie: Dějiny a historie; Zahraniční literatura

Audiokniha vyšla ve spolupráci s nakladatelstvím Host.

Více informací: http://audioteka.com/cz/audiobook/achilleova-pisen