Potřebujete se lépe soustředit, využít svůj potenciál, být kreativnější nebo byste si prostě jen rádi odpočinuli hlavu? Pokud na tyto otázky odpovídáte ano, máme pro vás návrh na řešení v podobě příručky Phila Dobsona Mozková posilovna.

Paul Dobson je úspěšný kouč, zakladatel společnosti BrainWorkshops, špičkové konzultační firmy zaměřené na mozkový trénink. Pracuje s firmami po celém světě a jejich šéfům pomáhá uplatnit nejnovější vědecké poznatky o mozku při zlepšování jejich výkonnosti a manažerských schopností.

Mozková posilovna je útlá příručka, která nabízí zajímavé informace o našem řídícím orgánu a taky i praktická cvičení pro nás mozek. Rozdělena je na Úvod, Část první: Zlepšení kondice mozku, Část druhá: Zlepšení produktivity, Část třetí: Zlepšení kreativity, Část čtvrtá: Zlepšení paměti, Část pátá: meditace, Část šestá: Naprogramování mozku. Nechybí samozřejmě Závěr, Odpovědi, Mozková posilovna: přehled, Budoucnost mozkových technologií a pak také informace jako Zdroje, Poděkování, O autorovi a Poznámky.

Nemůžu říct, že bych od této knížky čekala zázraky, ale překvapila mě svou přehlednou formou a také tím, že autor nešel do vědeckých podrobností, kterým jen tak někdo nerozumí, ale zprostředkoval informace jasně a hlavně prakticky. Každému člověku se někdy hodí trik, jak si něco zapamatovat nebo tip na to, jak můžeme zvýšit kreativitu. Velmi mě například zaujalo doporučení na vytvoření paměťového paláce nebo to, že si máme nechat čas na „uzrání“ řešení problému.

Překvapením pro mě byl fakt, jak se dokáže autor lidsky a přitom věcně zamyslet nad moderní společností a jejími výdobytky. Např. na straně 58: Technologie nám toho mnoho nabízí, ale náš vztah s ní přináší určitý paradox. Můžeme si pomocí mobilního telefonu monitorovat spánek, ale zároveň právě telefon nám často nedá spát. Jsme propojenější než kdy dřív, ale přesto se skoro polovina lidí cítí osamělejší než dřív. Přístup k obrovskému množství sdílených informací by měl podporovat kolaborativní řešení problémů, ale naše kultura, ve které je normální „být neustále k dispozici“, zamezuje nutnému „odpojení“, při kterém by nás vhodná řešení mohla napadnout.

Náš mozek pracuje neustále, pouze ve spánku odpočívá a ukládá informace. Jak s nimi pracovat a lépe využívat své možnosti, k tomu nás ponouká Mozková posilovna. Doporučila bych ji všem, kteří chtějí prozkoumat a prohloubit svou paměť a udržovat mozek v kondici a taky lidem, kteří si potřebují udělat pořádek v hlavě.

Název: Mozková posilovna – kondiční cvičení pro váš mozek

Autor: Phil Dobson

Žánr: osobnostní rozvoj

Nakladatelství: Management Press

Rok vydání: 2017, pevná

Počet stran: 160

Hodnocení: 85 %