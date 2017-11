Jako žena se ráda seznamuji s jinými ženami, které pro mě mohou být vzorem, které něčeho zajímavého dosáhly. Velmi mě oslovil film Skrytá čísla o afroamerických ženách v NASA. Proto jsem měla radost, že se o tématu mohu dozvědět víc prostřednictvím knihy Vzestup raketových žen, která čtenáře seznamuje s dalšími kouzelnicemi s čísly.

Zatímco tým kolem žen z filmu Skrytá čísla pracoval na vyslání astronauta Johna Glenna na oběžnou dráhu, počátek práce výpočtářek z knihy Vzestup raketových žen sahá o několik let dříve. Ve velkém se dámský kolektiv skvělých výpočtářek začal rodit při vzniku Laboratoře proudového pohonu (JPL- Jet Propulsion Laboratory) ve čtyřicátých letech minulého století. Jak z názvu vyplývá, pracovalo se na nových způsobech pohonu nadměrných zařízení.

V JPL se zřídilo oddělení výpočtů, plné matematiček – i přesto, že v této době nebylo zvykem, že by ženy obstarávaly technické profese – obvykle se brzy vdaly a staly se ženami v domácnosti, pokud chtěly pracovat, obsazovaly místa sekretářek.

To Macie Robertsová zahájila tradici obsazování míst výpočtářek pouze ženami. Jednou z prvních, která prožila proměny práce v JPL, byla Barbara Paulsonová. Jednou z nejvýraznějších osobností pak byla Helen Lingová. Kniha ale odhaluje životní osudy dalších žen – Susan Finleyové nebo Sylvie Millerové, tým však zahrnoval spoustu dalších žen, jejichž osudy se do knihy nedostaly.

Z pokusů o lepší pohonné hmoty JPL vymanila druhá světová válka a útok na Pearl Harbor – od vlády dostalo JPL za úkol dostat do vzduchu několikatunový bombardér. Pak přicházely další projekty – střely dlouhého doletu. A tím se pomalu JPL dostávala k objevování vesmíru. Ženy výpočtářky a konstruktéři začali pracovat na raketách a sondách, které by se dostaly do vesmíru. Z tohoto hlediska pak bylo JPL připojeno k NASA.

Celé vesmírné zápolení bylo poznamenáno soutěžením se Sovětským svazem, který měl od začátku trochu navrch, ale Američané se nedali zastrašit, i přesto, že jejich práci ovlivňovala spousta neúspěšných misí. Těžká práce to byla ale i z hlediska toho, že výsledek určitých úkolů mohli pracovníci zjistit až za několik let.

Zpátky ale k ženám, matematičkám a prvním programátorkám. Svou práci naprosto milovaly a byly skvělým kolektivem. Na čas odcházely kvůli dětem, ale doma dlouho obvykle nezůstaly, chtěly být součástí tak obrovského projektu jako je objevování vesmíru.

Kniha přibližuje podrobnější osud některých z žen JPL, jak byly zapálené do své práce a jak musely složitě vymýšlet organizaci rodinného života, aby jim bylo umožněno v práci zůstat. Zažily spoustu napětí, neúspěchů, ale i vítězství a také velkých změn ve způsobu práce.

Knihu si užije ještě více ten, který rovnicím a obecně matematice rozumí. V každém případě je skvělé si na jednom místě přečíst historii vesmírného výzkumu prostřednictvím životních příběhů žen, které bořily společenské mýty.

Vzestup raketových dívek: Ženy, které nás hnaly kupředu. Od raketových střel k Měsíci a Marsu./Rise of the Rocket Girls: The Women Who Propelled Us, from Missiles to the Moon to Mars

Autor: Nathalia Holt

Žánr: biografie

Nakladatelství: Knihy Omega

Rok vydání: 2017

Počet stran: 312

Hodnocení: 90 %

Zdroj foto: www.knihyomega.cz

