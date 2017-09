Moudrost indiánů nepřestane lidstvo nikdy fascinovat. Je hluboká a svým způsobem se dotýká podstaty lidského bytí, která snad ještě má být lidstvu skryta. Někdo ji vnímá dokonce jako nebezpečnou nebo minimálně rizikovou. Však také šamani svá tajemství nesvěřují, ale pouze předávají svým následníkům. Šaman zůstává vždy člověkem, vyvoleným, který je napůl člověk a napůl tvor, který je spjatý se zemí mrtvých, duší, zvířat i přírody. Jako kdyby tu napůl byl a napůl nebyl. Přitom spojen se vším…

Často v jejich symbolice hrají roli zvířata. Z toho vychází šamanské karty Medicinské karty, o které se podělili autoři, Jamie Sams, jež má sama kořeny v kmeni Čerokí a Seneca a David Carson, jehož předkové pocházeli z kmene Choctaw. Spojili své síly, spisovatelský um i zkušenosti s vydáváním karet, přibrali ilustrátorku a grafičku Angelu Werneckea na svět přišly tyto karty. Na obrázcích jsem toho zase tolik zajímavého neobjevila. Prostě ilustrace, symbolické, jasné, věcné…

Ale ta kniha… Ponořte se do hloubky

„Kojote, ty ďáble! Znovu jsi mě podvedl! Musím si sednout a koumat, proč jsi mi to provedl.“ O kojotovi, velkém šprýmaři a podvodníkovi, se vypráví tisíce mýtů a příběhů. Mnoho domorodých kmenů nazývá kojota „medicinským psem“. Jestliže jste si vytáhli tuto kartu, můžete si být jisti, že nějaká medicína je na cestě, ať se vám to líbí nebo ne. Ať už je tato medicína dobrá nebo špatná, nepochybně vás rozesměje, může to však být i bolestivé. Jisté je, že vám kojot dá lekci o vás samotných. Kojot má mnoho magických sil, které ovšem ne vždy pracují k jeho prospěchu. Jeho vlastní podvodnictví jej často ošálí. Je to mistr švindlíř, který podvádí i sám sebe. Z výsledků podvodu bývá nejvíce udivený sám kojot. Padá do své vlastní pasti. Zapomíná se ze svých chyb poučit.

„Kolibří píseň probouzí medicinské květy. Kolibřík vydává vibrace čisté radosti. Květy milují kolibříka, protože sání nektaru přináší oplodnění a pokračování jejich rodu. Rostliny kvetou a žijí díky kolibříkům… Je-li kolibřík vaší osobní medicínou, pak milujete život a jeho radosti. Vaše přítomnost přináší radost ostatním. Spojuje lidi dohromady do vztahů, v nichž ze sebe vydávají to nejlepší. Instinktivně víte, kde sídlí krása, a ať je daleko nebo blízko, vždy následujete své ideály…“

Kniha je plná příběhů o zvířatech, o jejich životním stylu, o jejich DUŠI. Co znamená výkřik sokola, jak se cítí kůň v běhu, proč není dobré dávat kolibříka do klece, že dikobraz je vlastně zvířetem důvěry a oddání se. Dozvíte se také o zajímavých rituálech různých kmenů, například iniciace smrti na Želvích ostrovech spočívala v tom, že bylo nutno strávit noc ve vykopaném hrobě, v lůně Matky Země. To mělo vyvolat konfrontaci s vlastními strachy a posunout člověka do dospělosti. Autoři velmi dobře spojili z každého kmene něco, protože každý kmen pohlíží na zvířata trošku odlišnou optikou, ačkoliv základy jsou všude stejné.

Je to objevná cesta do nitra duše zvířat, lidstva a sebe samotných. Fascinující pro člověka, který je odtržen civilizací od přírody a její magie. Je to o nacházení sebe samých. A pak už nezbývá nic jiného, než vzít do ruky karty a vytáhnout si tu, kterou chce vaše intuice.

O autorech:

David Carson: je spisovatel, který vyrostl v Oklahomně. Jeho předkové pocházeli z kmene Choctaw. Přednášel po celém světě. Nyní žije v Santa Fe, v Novém Mexiku.

Jamie Sams: je umělkyně a spisovatelka. Kořeny má v kmenech Čeroki a Seneca a ve Francii. Je autorkou několika knih a vykládacích karet.

Angela Wernecke: je ilustrátorkou a grafičkou, jejíž díla se objevila v četných pracích, které nějakým způsobem slouží léčení Země. Jejím úmyslem je spojit bytosti jiné než lidské úrovně, patřící do posvátné podstaty, s kolektivním vědomím lidí a vzbudit v divácích respekt a soucit s veškerým životem. Angela žije na severu Nového Mexika, kde prohlubuje svůj vztah k místu, účelu a příštímu duchovnímu přechodu.

Název: Medicinské karty (Medicine Cards)

Autor: Jamie Sams, David Carson

Přeložil: Boris David

Žánr: šamanismus, ezoterika, karty

Nakladatelství: Synergie Publishing SE

Rok vydání: 2017

Počet stran: 222, 52 karet

Hodnocení: 99 %

Zdroj foto

Autoři: www.medicinecards.com, www.jamiesams.com/nat