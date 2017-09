Humbook tip: Odpočiňte si u pořádné love story s Jenny Hanovou

Druhou říjnovou sobotu, tedy 7. října se v Praze koná Humbook festival, zaměřený především na young adult literaturu. Návštěvníci se v rámci něj mohou osobně setkat se světovými i českými autory, redaktory, překladateli a bloggery a užít si zábavu během workshopů a bohatého doprovodného programu. Jedním ze zahraničních hostů bude také spisovatelka Jenny Hanová, se kterou vás nyní seznámíme a zaměříme se na její sérii s hlavní hrdinkou Lara Jean.

Jenny Hanová se narodila 3. září 1980 a pochází z Richmondu ve Virginii. Vystudovala tvůrčí psaní pro děti a mládež v New Yorku a po škole se přestěhovala do Brooklynu. Kromě psaní pracuje na poloviční úvazek ve školní knihovně a nejraději píše v kavárnách, metru nebo klidně doma u známých. Když se po Jenny poohlédnete na internetu a hlavně na sociálních sítích (Facebook, Twitter), vykoukne na vás moc sympatická a usměvavá dívka asijského původu, se kterou se prostě chcete seznámit a také kamarádit!

První knihu pro děti napsala Jenny Hanová už při studiu na vysoké škole a jednalo se o dílo s názvem Shug (2006) pojednávající o dvanáctileté Annemarie Wilcox bojující jak sama se sebou, tak přechodem na jinou školu. Další dětskou knihou je Clara Lee and the Apple Pie Dream z roku 2011. Pro náctileté napsala Jenny Hanová hned tři série – Léto (Léto, kdy jsem zkrásněla, Bez tebe to není léto a Vždycky budeme mít léto) , Všem klukům, které jsem milovala a také Oko za oko (Oko za oko, Oheň a plamen, Prach a popel), jenž napsala ve spolupráci se Siobhan Vivian.

První díl ze série Všem klukům, které jsem milovala vyšel v roce 2015 a seznamuje nás s mladou Larou Jean. Té zemřela matka, má tátu a dvě skvělé sestry. Její život se změní, když zjistí, že její milostné dopisy někdo rozeslal. Tyto dopisy měla pečlivě schované doma a psala je adresátům jako rozloučení – svěřovala se do nich upřímně se svými tajnými myšlenkami. A najednou tomu všemu musí čelit a ve výsledku je za to vlastně ráda. Druhý díl P.S. Stále Tě miluju přináší na scénu dalšího kluka a je více zaměřený na lásku jako takovou a pořád si drží nastavenou laťku. Závěrečný díl Navždy s láskou, Lara Jean vyšel teprve před pár dny a Laru Jean i jejího přítele staví do stresových situací spojených s vysokou školou. Do toho jsou čtenáři svědky plánování svatby Lařiného otce a také pilování brownies a především užívání si posledního ročníku na střední…

Série Všem klukům, které jsem milovala je určena mladým čtenářkám, ale jako oddych je výborná i pro ty starší. Jedná se sice o takový typický slaďák, při kterém se nedá vzpomínat na různé americké teenagerovské komedie (nemohla jsem přestat myslet na film 10 důvodů proč tě nenávidím, kde byl také táta gynekolog :-)), ale děj přirozeně odsýpá a dává smysl. Čtenář se navíc dokáže vcítit do jednání postav a často také vzpomíná na svou pubertu a také první lásky. Série je opravdu skvěle napsaná a zhltnete ji během pár hodin, věřte mi.

V červnu tohoto roku bylo oznámeno, že Všem klukům, které jsem milovala bude zfilmován, tak pokud raději první čtete knihu, máte další důvod sáhnout po dílech Jenny Hanové! A nezapomeňte, 7.října se s ní můžete potkat v Praze!

Více informací: http://jennyhan.com/ nebo http://humbookfest.cz/

Zdroj foto: https://www.facebook.com/dearjennyhan/