Pod značkou BizBooks v nakladatelství Albatros Media vyšla další kniha zaměřená na knihovnu světového byznysu a také marketing a obchod s názvem Blázinec v Silicon Valley. Jaký je tento svět start-upů, programátorů a investic?

Kniha má podtitul Rychlá auta, luxusní jachty, divoké večírky a... naše budoucnost, což je jak musím uznat, jen takový trik na české spotřebitele, protože v originálním názvu nic takového nenajdete. V samotném obsahu knihy už ano, ale chápu, že na obálce to spolu s dvěma geeky a také informací „New York Times bestseller“ vypadá dobře.

K dalším lákadlům k přečtení této knihy patří údaje z anotace ve stylu, že se jedná o dlouho utajovaný rukopis pracovníka Twitteru, Facebooku a zakladatele startupu. To vše je o autorovi Antoniu Garcíovi Martínezi pravda, ale s tím utajováním si po přečtení závěrečných řádků nejsem tak jistá… Nicméně servítky si příliš nebral a mnohá kamarádství si knihou také neutuží.

Blázinec v Silicon Valley je rozdělena do tří velkých částí – Narušování míru, Pseudonahodilost a Jednej rychle a něco znič. Názvy nejsou tak důležité, nejprve je děj zaměřen na start up a vše kolem něj, poté na Facebook a konec se točí kolem Twitteru. A celá kniha nabízí vyprávění o tom, jak to chodí v Silicon Valley, kalifornské mecce nadějí pracujících převážně v technologiích. Čtenáři se tak mohou dozvědět, jak se v tom všem dá plavat, jak je důležité blafovat, jednat s lidmi, co se řeší po telefonu, co po emailu nebo v případě Facebooku prostřednictvím messengeru. Není to jednoduché, je potřeba hodně trpělivosti i taktiky a ke všemu pořád platí jedna poučka ze závěru knihy: „Ideální smlouva je ta, ze které mají obě strany pocit, že je ten druhý trochu podrazil.“

Informací je v knize opravdu hodně a je moc zajímavé vidět pro nás tak běžné věci, co známe z Facebooku nebo Twitteru v okamžiku, kdy teprve vznikají… Antonio García Martínez vypravuje svůj příběh jako deník, popisuje jednotlivá setkání přesně tak, jak se odehrála, k tomu občas přidá nějaké vtipné přirovnání nebo nějakou narážku z knihy či seriálu. Sečtělost a inteligence se mu nedá upřít. Já osobně bych však knihu pořádně osekala – ač mi styl vyhovoval a mám jej ráda, tak na mě místy těch popisů a vysvětlování bylo jednoduše moc a přiznávám, že chvílemi jsem nějaké odstavce i přeskakovala.

Jako další problém jsem viděla to, že mi dané prostředí bylo poměrně vzdálené. Tam za velkou vodou je přeci jen jiný svět a chodí to tam jinak. I když kdo ví, jak je to s investory u nás. Přesto jsem ke knize přistupovala spíše jako k beletrii sloužící pro mě jako zdroj zajímavostí a informaci, než k nějaké poučné příručce, ale to je jen osobní pohled. Nadšencům do startupů, lidem s vizionářským myšlením a snech o místě v Silicon Valley tuto knihu každopádně doporučuji!

„Kapitalismus v Silicon Valley je přitom velice jednoduchý:

Investoři jsou lidé, kteří mají víc peněz než času.

Zaměstnanci jsou lidé, kteří mají víc času než mají peněz.

Podnikatelé jsou jen svůdníci mezi nimi.

Startupy jsou podnikatelské experimenty financované z cizích peněz.

Marketing je jako sex: platí za něj jenom zoufalci.

Firemní kultura je to, co se rozumí samo sebou.

Neexistují žádná pravidla, jen zákony.

Úspěch omlouvá jakékoli hříchy.

Lidé, kteří ti něco vykecají, vykecávají jiným o tobě.

Meritokracie je propaganda, kterou používáme, abychom nazdobili šarádu.

Hrabivost a marnivost jsou dva motory buržoazní společnosti.

Manažeři jsou většinou neschopní a svá místa si drží pomocí netečnosti a politiky.

Soudní pře jsou poměrně nákladné finty v dobře připraveném konfliktu mezi korporátními entitami.

Kapitalismus je amorální fraška, jejímž spoluviníkem je každý účastník – investor, zaměstnanec, podnikatel, konzument.“ (str. 71-72)

Blázinec v Silicon Valley

Autor: Antonio García Martínez

Překlad: Vladimír Fuksa

Žánr: autobiografie, obchod a marketing

Nakladatelství: BizBooks ve společnosti Albtros Media

Rok vydání: 2017

Počet stran: 432

Hodnocení: 55 %

Zdroj foto: bizbooks.cz